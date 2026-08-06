Дональд Трамп активно помогает Зеленскому побеждать в войне с Россией, чтобы заставить Москву согласиться на переговоры о мире Фото: REUTERS.

Дональд Трамп активно помогает Зеленскому побеждать в войне с Россией, чтобы заставить Москву согласиться на переговоры о мире — эта информация пришла от друзей Украины из числа американских законодателей. «Отношения по обмену разведданными между США и Украиной вернулись к предыдущим максимумам, - сообщает Politico со ссылкой на «давних наблюдателей за Украиной», - И это долгожданный стимул для украинских военных действий».

ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Оказывается, «в последние месяцы Киев наносил более агрессивные удары, что позволило ему стабилизировать линию фронта». И в этом ключевую роль сыграл Трамп.

Он якобы еще в октябре прошлого года дал добро на обмен разведданными для украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Сотрудничество со стороны США, приводит Politico мнение одного из экспертов, «стало ключом к позитивному повороту в судьбе Украины».

Якобы, в приближении победы Украины ключевую роль сыграл Трамп. Фото: REUTERS.

Вот тебе раз! Пока Дональд мучительно пытается победить Иран, он вот-вот одержит другую победу – над Россией. Добыть которую для него должен Зеленский. Сенатор-республиканец Джон Корни, член комитета по разведке, заявил изданию: «Все любят победителей, и, похоже, украинцы переломили ситуацию».

Это особенно интересно читать на фоне сообщений о мощных ударах российской армии по украинским военным объектам в Киеве и других городах незалежной. И у ВСУ нет возможности защититься – американские ракеты для систем ПВО кончились.

Сенатор-республиканец Джон Корни, член комитета по разведке, заявил изданию: «Все любят победителей, и, похоже, украинцы переломили ситуацию». Фото: REUTERS.

ГРЯЗЬ ВМЕСТО БЕЛЫХ ОДЕЖД

Что американцы дают украинцам целеуказания для ударов по России, нам хорошо известно. Интересно другое – почему вдруг именно сейчас, когда Зеленский ежедневно умоляет спонсоров дать ему ракеты-перехватчики для систем «Патриот», Politico вдруг решила воспеть американо-украинское сотрудничество в сфере разведки? Ведь логичней тем же сенаторам, твердящим о перемоге над Москвой, походатайствовать о передаче Зеленскому столь нужных для него ракет, а не вещать о том, как он прекрасно справляется с тем, что у него уже есть.

Вчера CNN и Reuters сообщили: после пяти месяцев войны с Ираном запасы ракет THAAD, Patriot, Tomahawk и других высокоточных вооружений у Пентагона сократились на 50-80%. А сегодня пришли новости: министру войны США Питу Хегсету здорово досталось от Трампа за такую преступную халатность.

Учитывая ситуацию, совершенно ясно, почему проукраинские сенаторы предпочитают говорить о разведданных, а не о перехватчиках. Заикнись они об этом, тут же стали бы предателями, которые призывают отдать Украине последнее в ущерб себе.

Вот и получается, что для отбеливания образа Зеленского как «воина света» в то время, когда российская армия окунает его в грязь и гарь, удобно вспомнить о разведданных. От их передачи Киеву у американцев точно не убудет. И тут сенаторы-сердобольцы становятся банальными клакерами – наемными зрителями, которые при провальном спектакле все равно должны кричать «Браво!»

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