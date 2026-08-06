Кукиш с Масловым: режиссера «Колобка» травят зрители, а он им хамит

Режиссер Антон Маслов - автор фильма "Последний богатырь. Колобок" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Антон Маслов — непоследний режиссер современного массового кино. Кроме милых, хоть и заурядных ситкомов («ИП Пирогова», «Отель «Элеон») и проходного полного метра («Поехавшая»), он снял недооцененный ремейк американского сериала «Бесстыдники», а также самый первый (и самый лучший) сезон «Вампиров средней полосы». Опять же он бывший математик, а это хороший знак (эталон здесь, конечно, режиссер Роман Михайлов). Наконец, господин Маслов выглядит как старший брат замечательной актрисы Елизаветы Ищенко, а это прикольно.

6 августа в прокат вышел фильм «Последний богатырь. Колобок», который поставил Антон Маслов. Эта сказочная комедия — вольная фантазия на тему биографии героя: по сусеками Колобка от Маслова не мели, а вместо шершавых старушечьих рук тесто месили нежные девичьи. Подробную рецензию про «Колобка» от кинообозревателя Дениса Корсакова читайте здесь.

Накануне премьеры Антон Маслов вдрызг разругался в Сети с неким российским электриком, которому сказка заранее не понравилась. «Ты молодец, но почему так отвратительно нарисовали Колобка? Почему советские мультфильмы смотришь с удовольствием, а адаптация часто провальна?» - панибратски писал Маслову безымянный электрик (комментарии давно потерли, а на сохранившихся скриншотах имя скрыто). Режиссер поначалу отвечал спокойно: «Ты же не смотрел фильм, не суди по трейлеру!», но скоро перешел в режим зеркального троллинга — стал саркастически писать, что электрик тоже работает не ахти: «Твои электрощитки — [очень плохие]». Риторический прием называется «сам дурак» и знаком взрослому мужчине Маслову, должно быть, с 3-го класса. Эмоции режиссера понятны: обидно, блин! Но также можно попробовать понять и электрика — глас народа как он есть. Особенно, если ты претендуешь на формирование смыслов.

Зрителю не понравился облик Колобка Фото: Кадр видео.

Тенденция переосмысливать сказочное культурное наследие силами современной киноиндустрии родилась не вчера и даже не позавчера. Даже нарисовалась большая проблема: сказки кончаются, а гиперактивные режиссеры с продюсерами нет. Мне всегда казалось, что в таком энтузиазме нет ничего плохого. Если у каждого поколения свой Шекспир, то почему бы не переосмыслить любимые многими поколениями сказки? Некоторые ремейки я смотрел - с очень благожелательной позиции, ища на экране что-то хорошее (даже если это было непросто). Но идти на «Колобка» уже не хочется.

И не только потому, что режиссер Маслов считает возможным в диалоге с рассерженным зрителем перейти на язык подворотни. А потому, что больше не получается игнорировать очевидное: культовых сказок пересняли вагон, но ни одна не перепахала сознание миллионов. «Под стул спрятаться от стыда не хочется», - написал посмотревший «Колобка» критик. И это комплимент, потому что обычно после новых киносказок хочется. Послушайте, что говорят взрослые, выходящие из зала. Очень часто они негромко матерятся.

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"

Да нет, сказочные ремейки получаются и у Маслова, и у его коллег неплохие. Иной раз даже вполне милые. Но абсолютно каждый раз это паразитирование на нашем культурном коде. Копошась в советских сундуках, они так и не сняли что-то сравнимое по масштабу с мировыми хитами — нечего поставить рядом с «Историей игрушек», «Вверх!», «Головоломкой». Они цинично продают нам нашу же ностальгию по детству, более-менее удачно формуя ее по голливудским лекалам. Вот почему на финальных титрах у многих чувство, что их обманули. И дети этот обман чувствуют даже острее взрослых.

Кстати, с детьми и подростками у Маслова тоже конфликт. Чтобы у «Колобка» было поменьше конкурентов, руководство кинопрокатных сетей очень попросили отложить выход нового «Человека-паука» - релиз будет пиратский (новая норма нашего лихого времени), но люди его очень ждут. Потому что Человек-паук, в отличие от Колобка, настоящий кумир поколений, персонаж огромной комикс-вселенной компании Marvel. Малолетки обиделись, что их любимца зажимают, и айда хейтить Маслова, Гарика Харламова (голос Колобка) - будто они во всем виноваты.

Тревожная, обидная, гнусная ситуация — никто никому не должен угрожать, но, в общем-то, понятная. Всем, кроме режиссера Маслова в белом пальто, который вовсю обижается на электриков и злых детей, отказывающихся по достоинству оценить его «Колобка».

Плохие, неблагодарные зрители. Но что, если ты заслужил только таких?

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