Во всех советских школах лепили белых журавликов, жалея Японию после бомбардировок США. Неужели зря?

В Японии вспоминали о трагедии и жертвах Хиросимы Фото: REUTERS.

По словам мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи выходит, что бомбу на этот город сбросила Россия. И разбомбила Нагасаки тоже. Выяснилось это сегодня. На мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки, мэр выступил с гневной речью. Но обличал он не американскую военщину, что было бы логично и разумно…а Россию. Критиковал ее за Украину и даже осудил гонку вооружений. За кадром осталась страна, убившая в Хиросиме 140 тысяч человек, - практически мгновенно, и 210 тысяч постепенно. Так называемых «хибакуся», «пережившие взрыв», умирали еще много лет от лейкемии и рака.

По словам мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи выходит, что бомбу на этот город сбросила Россия. Фото: AFLO/Global Look Press

Про США в этой лицемерной речи не было сказано ни слова. И вот что удивительно. У меня все пионерское детство прошло под знаком безвинных страданий японского народа от американской военщины с атомной бомбой. Хорошо помню душераздирающую историю японской девочки Садако Сасаки, умирающей от лучевой болезни. Девочка делала бумажных журавликов и верила, что они помогут ей прожить хотя бы еще чуть-чуть. Успела сделать 1300 журавликов. Девочка стала одним из самых зримых символов опасности ядерного оружия – она выжила в нескольких километрах от эпицентра ядерного взрыва, но смерть все равно ее догнала... После смерти Садако, все делали бумажных журавликов, в нашей школе, как минимум, по схеме из газеты "Пионерская правда".

Садако Сасаки умирая от лучевой болезни, делала бумажных журавликов. Фото: wikimedia.org.

Не знаю, как в синтоизме с сакральным пониманием рая, но судя по количеству журавликов, слепленных только в нашей школе, у японской девочки на небе все хорошо. И пусть так и будет.

Не все хорошо только с японским народом, народом-аутистом лишенным эмпатии ко всем, кроме самого себя.

Потом, сильно позже, в 90-х, я узнал и про "Нанкинскую резню" устроенную японской армией в Китае – 300 тысяч убитых и 80 тысяч изнасилованных женщин. Узнал и про японский людоедско-исследовательский "Отряд 731" и даже соприкоснулся с ним. Во время экспедиции российской армии на остров Матуа Курильской гряды, я умудрился найти несколько японских армейских полевых фильтров для очистки воды. Их разработал ученый-ублюдок Сиро Исии будущий шеф «отряда 731». По легенде, представляя свой фильтр Императору, он помочился в него, а потом засадил стаканчик чистейшей воды, якобы вышедшей из фильтра. Император был впечатлен и благословил все людоедские мечты ученого-серийного убийцы.

Японский ученый Сиро Исии Фото: wikimedia.org.

Подопытных людей (китайцев и русских) в «отряде 731» называли "марута" - "бревна". Сиро Исии любил угощать китайцев и русских эмигрантов булочками с возбудителями чумы. Или помещать их в барокамеры, чтобы установить пределы воздействия давления или вакуума на человека... В «Отряде 731» баловались и вивисекцией и трансплантологией. Сиро Исии бомбил керамическими бомбами с чумными блохами китайские города - посмотреть, а что будет? 10 тысяч человек он сгубил, никто не вышел живым из его лабораторий. Там доктору Менгеле было чему поучиться.

Фильтр для приготовления воды Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

После войны Сиро увезли к себе американцы. Нет, не посадили на электрический стул, а предоставили ему и его коллегам "полный иммунитет от судебных преследований".... Наши успели отловить кое-кого из приспешников Сиро, их судили на так называемом "хабаровском процессе" в 1949 году... Посадили японцев, имевших лишь отдаленное отношение к деятельности лабораторий «Отряда 731». Например, Главнокомандующего Квантунской армии, он курировал работу отрядов, хотя у него с его миллионной армией забот хватало. Посадили и всякую мелкую сошку – лаборантов и санитаров. Японцы не любят вспоминать этот «Отряд 731», вот как отрезало.

Чем же примечательно амнезийное выступление мэра Хиросимы? Только тем, что японцы фактически разрешают сбрасывать на их страну атомные бомбы - примерно раз в 80 лет. А то и чаще. Сам факт бомбежки они запоминают, а виновных и причины - нет, не фиксируют в сознании. Что очень недальновидно на будущее. Об этом японцы, конечно же, не подумали, манипулируя историей так, как им выгодно.

На моем фото - тот самый фильтр Сиро Исии, фактически, я своими руками соприкоснулся с деятельностью одного из самых бесчеловечных ублюдков 20-го века. Для японцев существование Сиро Исии не является большой проблемой. Нет проблем и в том, что они сами стали жертвами эксперимента США, оценивавшего эффективность своего нового оружия. Проблема в том, что мы все прекрасно помним.

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