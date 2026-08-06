Фото: Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства России, за последние 24 часа украинские вооруженные формирования понесли существенные потери в живой силе и боевой технике. Сообщается, что Объединенная группировка ВС РФ нейтрализовала 1395 украинских солдат и иностранных наемников.

В дополнение к личному составу глава ВСУ Драпатый лишился за сутки 20 единиц бронетехники, среди которых были американские БТР М113. Также было уничтожено 12 артиллерийских установок и более 100 единиц автомобильной техники.

Армейская авиация, а также реактивные дроны, крылатые ракеты и артиллерия, ударили по целям в 155 районах, где находились объекты снабжения и обеспечения украинских боевиков и иностранных наемников.

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили более 20 управляемых авиабомб, один реактивный снаряд от американской РСЗО HIMARS и 1155 ударных беспилотников самолетного типа.

Таким образом, число сбитых украинских дронов вот-вот достигнут масштаба, сопоставимого с числом уничтоженных за тот же период украинских военнослужащих. Если бы не велись круглосуточные удары по производственным предприятиям и цехам сборки беспилотников ВСУ, эта цифра могла уже кратно превышать указанную.

Кроме того, в акватории Черного моря наша морская авиация успешно ликвидировала один украинский безэкипажный катер.

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БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 6 августа 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

199 061 - дронов.

669 - ЗРК.

30 456 - танков и бронемашин.

1 768 - машин РСЗО.

36 062 - орудий.

68 502 - единиц спецтехники.

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