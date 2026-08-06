Фото: Министерство обороны РФ.
По данным оборонного ведомства России, за последние 24 часа украинские вооруженные формирования понесли существенные потери в живой силе и боевой технике. Сообщается, что Объединенная группировка ВС РФ нейтрализовала 1395 украинских солдат и иностранных наемников.
В дополнение к личному составу глава ВСУ Драпатый лишился за сутки 20 единиц бронетехники, среди которых были американские БТР М113. Также было уничтожено 12 артиллерийских установок и более 100 единиц автомобильной техники.
Армейская авиация, а также реактивные дроны, крылатые ракеты и артиллерия, ударили по целям в 155 районах, где находились объекты снабжения и обеспечения украинских боевиков и иностранных наемников.
Системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили более 20 управляемых авиабомб, один реактивный снаряд от американской РСЗО HIMARS и 1155 ударных беспилотников самолетного типа.
Таким образом, число сбитых украинских дронов вот-вот достигнут масштаба, сопоставимого с числом уничтоженных за тот же период украинских военнослужащих. Если бы не велись круглосуточные удары по производственным предприятиям и цехам сборки беспилотников ВСУ, эта цифра могла уже кратно превышать указанную.
Кроме того, в акватории Черного моря наша морская авиация успешно ликвидировала один украинский безэкипажный катер.
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 6 августа 2026 г. уничтожены:
673 - самолета.
284 - вертолета.
199 061 - дронов.
669 - ЗРК.
30 456 - танков и бронемашин.
1 768 - машин РСЗО.
36 062 - орудий.
68 502 - единиц спецтехники.
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