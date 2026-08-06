Ксения Собчак сравнила концерты Вани Дмитриенко и Егора Крида после «рыцарской дуэли»: кто победил в битве за «Лужники»

Ваня Дмитриенко и Егор Крид собрали десятки тысяч поклонниц на сольных концертах в Лужниках. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА / Даниил ОПАРИН

Концерты Вани Дмитриенко и Егора Крида в «Лужниках» стали одной из самых обсуждаемых музыкальных дуэлей этого лета. Артисты практически одновременно объявили средневековую эстетику для своих шоу: на сценах появились замки, рыцарские образы и масштабные постановки. После выступления Дмитриенко, собравшего около 70 тысяч зрителей, Ксения Собчак вновь вернулась к теме и сравнила два концерта, назвав их своеобразным противостоянием двух рыцарей.

По мнению журналистки, именно эта история подарила зрителям два заметных шоу года. Она отметила, что при разнице в подходах оба артиста смогли создать собственную атмосферу. Собчак отдельно остановилась на сценографии. Она напомнила, что сначала обсуждение вокруг концертов возникло из-за похожей средневековой тематики и замков на сцене. При этом, как считает журналистка, визуальные решения артистов в итоге получились разными.

Собчак в очередной раз отметила, что это именно Егор украл идею у своего конкурента. «Когда команда Крида вдруг резко поменяла свою концепцию в начале мая, а нет, мои доверчивые, не за год до концерта, как везде пишут, увидев рыцарский эскиз Дмитриенко, повторов в конструктивах сцены должно было быть больше. А именно этот массивный меч, переходящий в подиум, мы могли увидеть еще 10 июля у Егора, но под напором критики и, возможно, совесть проснулась, Ванина задумка в виде меча справедливо осталась главной фишкой только его сценографии, и, я считаю, это уже была маленькая победа», — написала она.

По ее словам, у Крида сцена выглядела как масштабная готическая крепость с многоуровневой конструкцией, которая впечатляла своим размахом. Дмитриенко же сделал ставку на более романтичный образ: атмосферу бала в замке, свет и классические мотивы.

Отдельно журналистка оценила костюмы артистов. Она рассказала, что образы Дмитриенко и его танцоров создавала Аня Пересильд, связав это с ее новым брендом одежды в эстетике историзма. По мнению Собчак, это оказалось удачным сочетанием: артист и дизайнер будто дополнили друг друга. При этом работа над образами Крида, как считает Собчак, была сложнее из-за ограниченных сроков. На пошив было буквально пару недель. Однако команда артиста, по мнению Ксении, также справилась с задачей и создала запоминающийся визуальный ряд.

Сравнивая сами выступления, Собчак противопоставила характеры двух артистов. Дмитриенко она назвала «светлым рыцарем», который сделал акцент на любви, романтике и искренности. Крида же описала как «темного рыцаря» — с драмой, напряжением и эмоциональным надрывом.

Говоря о концерте Дмитриенко, Собчак отдельно обратила внимание на атмосферу вечера. Она отметила символичную деталь: дождь начался перед первым номером артиста, затем прекратился и вернулся только к финалу шоу. «Я очень хочу поздравить Ваню с его первыми Лужниками, с его рекордом России и со званием самого молодого артиста, собравшего самую большую площадку нашей страны», — заявила журналистка.

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