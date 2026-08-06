Кому в России подняли зарплату: в каких отраслях заработки рванули вверх

У гейм-дизайнеров зарплаты выросли скорее на бумаге, чем в реальности. Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Быстрее всех растут зарплаты у гейм-дизайнеров, специалистов call-центров и машинистов, отчитались аналитики портала hh.ru, проанализировав вакансии и зарплатные предложения работодателей за первое полугодие 2026 года.

У разработчиков компьютерных игр медианная зарплата (это «середина»: ровно половина получает меньше этой суммы, а половина - больше) теперь составляет 115 тысяч рублей, прибавка — 32%. У машинистов зарплата выросла на 26%, до 185,5 тысячи, а у операторов call-центров - на 28%, до 63,8 тысячи. В пятерку лидеров роста также вошли кладовщики и приемщики товаров, слесари и сантехники (подробнее см. «Только цифры»).

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил KP.RU: не все показатели отражают реальное положение дел. Где-то за ними стоит реальный дефицит кадров и готовность работодателей платить больше, а в некоторых случаях это просто игра цифр.

ГЕЙМ-ДИЗАЙНЕРЫ - ЗАЛОЖНИКИ СТАТИСТИКИ

Так, по мнению профессора, у гейм-дизайнеров зарплаты выросли скорее на бумаге, чем в реальности.

- Если в начале года компания искала 20 новичков с зарплатой 65 тысяч руб. и одного профи за 165 тысяч, то медианная предлагаемая зарплата (та, что делит все предложения пополам) была около 70 тысяч рублей, - приводит пример экономист. - А теперь новички не нужны, зато требуются два профессионала за 130 тысяч рублей. Чисто статистически зарплата улетает в космос, но для конкретной категории работников она могла не измениться ни на рубль.

Александр Сафонов напоминает: в начале года игровая индустрия пережила волну сокращений, а теперь снова нанимает людей - но уже более дорогих специалистов. Отсюда и резкий скачок в цифрах, но это не реальный рост зарплат.

С другими профессиями из топ-5 - иная история. По мнению экономиста, платить больше заставила острая нехватка кадров.

- Операторы call-центров оказались в лидерах, потому что найти людей на эту работу непросто. Она низко оплачивалась, не престижна, нет перспектив роста, труд достаточно сложный в психологическом плане - постоянные обзвоны и негатив со стороны клиентов, - говорит экономист.

Что касается рабочих специальностей, то к тяжести этого труда добавился и миграционный фактор.

- Кто выполнял эту функцию? Мигранты. А сейчас миграционное законодательство ужесточается. Соответственно, формируется дефицит кадров, и работодатели пытаются заплатить побольше, чтобы заманить россиян, - констатирует профессор.

Операторы call-центров оказались в лидерах, потому что найти людей на эту работу непросто Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ПЛЮСЕ - ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, IT И ФИНАНСИСТЫ

По мнению Александра Сафонова, реальную прибавку получают финансисты, айтишники и руководители высшего звена.

- Топ-менеджмент в корпорациях никогда внакладе не бывает. Финтех (финансовые технологии: разработчики банковских приложений, специалисты по онлайн-платежам, аналитики финансовых данных. - Ред.) тоже ценятся высоко, как и управляющие ПИФами, - перечисляет специалист.

Среди представителей рабочих специальностей реальный рост зарплат могут ощутить высококвалифицированные ремонтники, операторы станков с ЧПУ и водители - именно за них рынок борется наиболее отчаянно. Кстати, есть все шансы, что у этих специалистов реальные зарплаты будут расти и во втором полугодии.

Среди представителей рабочих специальностей реальный рост зарплат могут ощутить операторы станков с ЧПУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОПРАВКА НА ИНФЛЯЦИЮ

А вот для обладателей массовых профессий и специальностей прогноз на второе полугодие сдержанный: экономика замедляется, бесконечно разгонять зарплаты бизнес не сможет.

- Например, торговля и розница будут повышать зарплаты лишь в пределах инфляции - ровно чтобы удержать персонал. В целом по стране ждать взрывного роста доходов не приходится. Работодатель вынужден будет повышать зарплату только на уровень роста цен, - резюмирует профессор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Профессия / Рост зарплаты / Медианная предлагаемая зарплата*

Гейм-дизайнеры +32% 115 000 руб.

Операторы call-центров +28% 63 800 руб.

Машинисты +26% 185 500 руб.

Кладовщики, приемщики товара +23% 95 100 руб.

Слесари, сантехники +23% 98 600 руб.

По данным hh.ru, сравнение первого полугодия 2026 и 2025 гг.

* КОНКРЕТНО

Что такое медианная зарплата

Это «середина» зарплат: ровно половина работников получает меньше этой суммы, а половина - больше. Простой пример. Допустим, в отделе работают пять человек, и их зарплаты такие:

30 000;

45 000;

70 000;

120 000;

200 000.

Выстраиваем их по порядку и смотрим на число в центре - это 70 000 рублей. Это и есть медианная зарплата.

Чем медианная отличается от средней? Средняя зарплата - это когда все зарплаты складывают и делят на количество людей. В нашем примере это: (30 000 + 45 000 + 70 000 + 120 000 + 200 000) / 5 = 113 000 .

Видно, что средняя зарплата (113 тыс.) сильно выше, чем получает большинство, - её «тянет вверх» зарплата самого высокооплачиваемого специалиста, который получает 200 тысяч рублей. А медианная (70 тысяч) лучше показывает, сколько зарабатывает «типичный» сотрудник.

Поэтому аналитики часто используют именно медианную зарплату - она честнее отражает уровень доходов большинства.

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