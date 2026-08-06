Боевая работа операторов ударных БпЛА

Минобороны России демонстрирует боевую работу операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударных дронов группировки войск «Восток» в Запорожской области.

«В ходе воздушной разведки были обнаружены передвижения противника в ближайшем тылу, пытавшегося совершить подвоз резервов живой силы и материальных средств. Маршруты движения передали операторам ударных БПЛА и расчётам «Ланцетов», которые поразили движущиеся боевые бронированные машины, пикапы и квадроциклы. Срыв подвоза снизил обороноспособность позиций на данном участке», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве также предоставили видеозапись боевой работы операторов БПЛА войск БпС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в Харьковской области.

На ней можно увидеть, как операторы ударных дронов действуют в плотном взаимодействии с воздушной разведкой, передавая координаты обнаруженных целей расчётам FPV-дронов. Цели уничтожаются пикированием либо сбросом осколочно-фугасного боеприпаса. Круглосуточная работа подразделений БпС способствует расширению буферной зоны безопасности, позволяя штурмовикам активно продвигаться вперед с минимальным риском для жизни.

Операторы подразделений войск беспилотных систем «Южной» группировки войск демонстрируют уничтожение наземных робототехнических комплексов на логистических маршрутах на Краматорском направлении. Также ликвидацию в районе Алексеево-Дружковки пунктов управления БПЛА ВСУ, выявленных по взлётам и посадкам квадрокоптеров противника.

Отличились расчеты FPV-дронов группировки войск «Днепр» в Херсонской области: операторы 49-й общевойсковой армии уничтожили пункты наблюдения и управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра.

«Противник пытался использовать полуразрушенные постройки и остатки промышленных зон для запуска и управления беспилотниками. Выслеживание и уничтожение формирований ВСУ на Каховском направлении продолжается круглосуточно», - отмечают в военном ведомстве.

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