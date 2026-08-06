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Политика6 августа 2026 13:22

Летят «птицы»: Войска беспилотных систем ликвидируют технику и пункты наблюдения ВСУ по всем направлениям

МО РФ показало видео работы операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет»
Александр БОЙКО
Боевая работа операторов ударных БпЛА

Боевая работа операторов ударных БпЛА

Минобороны России демонстрирует боевую работу операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударных дронов группировки войск «Восток» в Запорожской области.

«В ходе воздушной разведки были обнаружены передвижения противника в ближайшем тылу, пытавшегося совершить подвоз резервов живой силы и материальных средств. Маршруты движения передали операторам ударных БПЛА и расчётам «Ланцетов», которые поразили движущиеся боевые бронированные машины, пикапы и квадроциклы. Срыв подвоза снизил обороноспособность позиций на данном участке», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве также предоставили видеозапись боевой работы операторов БПЛА войск БпС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в Харьковской области.

На ней можно увидеть, как операторы ударных дронов действуют в плотном взаимодействии с воздушной разведкой, передавая координаты обнаруженных целей расчётам FPV-дронов. Цели уничтожаются пикированием либо сбросом осколочно-фугасного боеприпаса. Круглосуточная работа подразделений БпС способствует расширению буферной зоны безопасности, позволяя штурмовикам активно продвигаться вперед с минимальным риском для жизни.

Операторы подразделений войск беспилотных систем «Южной» группировки войск демонстрируют уничтожение наземных робототехнических комплексов на логистических маршрутах на Краматорском направлении. Также ликвидацию в районе Алексеево-Дружковки пунктов управления БПЛА ВСУ, выявленных по взлётам и посадкам квадрокоптеров противника.

Отличились расчеты FPV-дронов группировки войск «Днепр» в Херсонской области: операторы 49-й общевойсковой армии уничтожили пункты наблюдения и управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра.

«Противник пытался использовать полуразрушенные постройки и остатки промышленных зон для запуска и управления беспилотниками. Выслеживание и уничтожение формирований ВСУ на Каховском направлении продолжается круглосуточно», - отмечают в военном ведомстве.

Войска беспилотных систем ликвидируют технику и пункты наблюдения ВСУ по всем фронтам

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