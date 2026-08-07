Булки мясу не замена: эндокринолог развенчал один из набирающих популярность мифов о питании

А если предложить человеку сократить калории, но отказаться, например, от творога или мяса, оставив сладкую булку, что выберет офисный работник? Конечно, сладкое и вкусное. Фото: KaterynaUKR/Shutterstock/Fotodom

Интересный текст вышел на дня в NewYorkPost. Его авторы, ссылаясь на новое исследование, утверждают, что всего одно изменение в рационе способно продлить жизнь офисных работников, страдающих от малоподвижного образа жизни. Авторы уверяют, что снижение потребления белка, а вовсе не сокращение калорий, может сделать жизнь современного «человека сидящего» дольше и здоровее.

Мол, серьезное урезание калорийности очень сложно поддерживать изо дня в день (и тут мы, конечно, не можем не согласиться!). Собрав данные из 350 исследований, ученые пытаются доказать, что зато целенаправленное ограничение белка может обеспечить аналогичные преимущества без необходимости сокращения калорий.

В ходе рассмотренных исследований более низкое потребление белка было связано с улучшением метаболизма и снижением повреждения клеток.

Авторы выделяют основной механизм, который замедляет старение при сокращении белка - повышение уровня гормона FGF21. Этот гормон влияет на рост фибробластов – каркаса наших клеток, а также контролирует уровень сахара в крови. То есть снижается клеточное старение, улучшаются функции митохондрий. По мнению исследователей, совокупность этих эффектов способствует сохранению метаболического здоровья и замедлению возрастных изменений.

БУЛКИ ВМЕСТО МЯСА?

По их выводам можно подумать, что, отказываясь от мяса, рыбы и молочных продуктов, можно не ограничивать себя в углеводных продуктах, типа булочек.

Но если внимательно вчитаться в исследование, публикованное в препринте CellPressBlue (то есть еще не прошедшее рецензирование сторонними научными экспертами - Ред.) становится понятно, что авторы ратуют не за полный отказ белка в рационе, а предупреждают о его избыточном потреблении. «Отчет 2025 года показал, что 61% американских потребителей увеличили потребление белка в 2024 году, по сравнению с 48% в 2019 году. Это говорит о том, что многие американцы считают более высокое потребление белка полезным».

А для людей, которые не занимаются спортом, слишком высокий уровень белка в рационе может создать повреждение клеток, системное воспаление и увеличение веса.

- Неоспоримо преимущества белка для роста мышц при физических упражнениях активных людей, - передает NewYorkPost слова Дадли Ламминга, автора статьи и исследователя из Университета Висконсин-Мэдисон. - Но поскольку большинство людей относительно малоподвижны, вероятно, они все же потребляют больше белка, чем им на самом деле нужно, что может иметь негативные последствия для здоровья.

В обзоре подчеркивается, что потребности в белке не являются универсальными, и что результаты не следует интерпретировать как рекомендацию потреблять недостаточные количества. Упоминается, что большее количества белка необходимо беременным женщинам и пожилым людям, а также спортсменам.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: ОСТОРОЖНЕЕ С ВЫВОДАМИ

И все же по соцсетям мгновенно понеслось иное утверждение – можно не сокращать потребление калорий, а просто отказаться от белка. Причем именно в пользу сладки булок! Насколько опасно такое утверждение и стоит ли слепо доверять новым исследованиям, KP.RU попросил прокомментировать нашего постоянного эксперта, д.м.н., эндокринолога Зухру Павлову, автора книги «Обман веществ»:

- Опубликованный в CellPressBlue обзор больше похож на литературный: вроде бы в нем собрано много исследований, но, при ближайшем рассмотрении, научной критики этот обзор не выдержит. Несмотря на 350 исследований, где прослеживаются некоторые закономерности, установить причинно-следственную связь между параметрами и выводами невозможно.

Во-первых, утверждение, что уменьшение количества белка в рационе при сохранении количества калорий может сделать нас здоровее, абсолютно противоречит физиологии. Человеку, ведущему малоподвижный образ жизни, в целом нужно уменьшать калораж, чтобы он не набирал вес, потому что он столько не тратит.

А если предложить человеку сократить калории, но отказаться, например, от творога или мяса, оставив сладкую булку, что выберет офисный работник? Конечно, сладкое и вкусное. При этом не упоминается, что именно сладкое способствует ускоренному старению, запуская воспалительные процессы, может спровоцировать развитие диабета 2 типа и так далее.

Потребность в белке зависит от возраста, пола, состояния здоровья и образа жизни. Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom

То есть благодаря такому питанию офисные работники с малоподвижным образом жизни будут быстрее стареть, больше болеть. Ведь у них в рационе не будет белка, который мог бы помочь удерживать в норме мышечную массу и контролировать набор жировой ткани.

Во-вторых, сама по себе выборка исследований в упомянутом обзоре вызывает много вопросов. Самый эффективный на сегодняшний момент метод – метаанализ - объединяет исследования с очень близкими параметрами: длительность (чем больше лет, тем лучше), количество людей, возраст, жизненные параметры, цели и задачи исследований, вредные привычки, имеющиеся заболевания и т.д. Это серьезный научный подход, при котором нельзя «притянуть за уши» выводы.

Если мы говорим об этом «белковом» обзоре, то в нем объединены абсолютно разные исследования - они все разнонаправленные, у них разные категории людей, состояние здоровья этих людей, пул отслеживаемой информации. Одним словом – совершенно непонятно, по какими параметрам их соединили в этом обзоре.

ГДЕ ИСКАТЬ БЕЛОК И СКОЛЬКО НАДО

Да, авторы исследования предлагают не перебарщивать с белком, но физиологические нормы никто не отменял. Потребность в белке зависит от возраста, пола, состояния здоровья и образа жизни. По российским методическим рекомендациям Минздрава для мужчин необходимо от 65 до 110 граммов в день. Женщинам – от 50 до 85.

Примерный ориентир — 0,8 грамма на каждый килограмм веса. На условные 70 кг веса – 60-70 граммов белка. Это, конечно, усредненные данные, но примерно прикинуть, сколько белка необходимо в сутки, все же можно:

Лучше всего белок усваивается именно из животных продуктов, в них же его содержится больше всего:

* 200 граммов куриной грудки или индейки (на пару или гриле) – 50-60 граммов.

* 2 куриных яйца – 11-12 граммов белка.

* 100 граммов 5% творога – 20 граммов.

* Бобовые (нут, фасоль, чечевица) – в среднем 20 граммов на 100 граммов.

Как видите, набрать свою норму не так уж сложно. И «прыгать выше головы», налегая на обогащенные белковые продукты, точно не стоит.

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