Цепь из 19 американских атомных подлодок «окружает» Россию и Китай: это инструмент первого массированного удара

Недавно командование Военно-морских сил США сообщило о решении перепрофилировать аж 19 атомных многоцелевых подводных лодок типа Virginia Фото: EAST NEWS.

ВСТАВНАЯ ЧЕЛЮСТЬ ДЛЯ «ВИРДЖИНИИ»

«Наши люди» в США, бдительно присматривающие за развитием американских военно-морских сил (ВМС), еще года три назад обнаружили некоторые «странности» при строительстве новой многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) типа «Вирджиния» Block V.

Происходило это на верфи в Гротоне (штат Коннектикут). А главная странность заключалась в том, что в лодку запихивали «внештатные» конструкции. И хотя все это держалось в строжайшей тайне, издание 19FortyFive проболталось: новая «Вирджиния» получит еще несколько модулей полезной нагрузки Virginia Payload Module (VPM), которые позволит нести кораблю в три раза (!!!) больше ракет Tomahawk.

Недавно командование Военно-морских сил США и вовсе не стало прятать кота в дырявом мешке. И сообщило о решении перепрофилировать аж 19 атомных многоцелевых подводных лодок типа Virginia в класс субмарин с управляемым ракетным вооружением SSGN (англ. Ship, Submersible, Guided Missile, Nuclear - аббревиатура, обозначающая класс атомных подводных лодок с крылатыми ракетами).

ЧТО ЭТО ДАЕТ ВМС США?

19 атомных лодок типа Virginia с новыми модулями - это, считай, подводный флот с утроенным количеством крылатых ракет. Что позволит американцам запускать с каждой субмарины в общей сложности 42 крылатые ракеты Tomahawk.

Вот как смысл это модернизации отметил вице-адмирал Роб Гоше, - директор программ подводных лодок ВМС США:

«Обновленные подлодки типа SSGN позволят флоту США удерживать подводное превосходство на протяжении многих лет. Они интегрируют дополнительную ударную мощь, обеспечивая защиту наших союзников, сдерживание агрессии и повышение нашего преимущества над любым противником».

Если даже отбросить бравадный адмиральский треп насчет « преимущества над любым противником» (об этом еще поговорим), то такое количество «Томагавков» лишь на одном борту - аргумент очень серьезный. Что это за оружие?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

«Томагавк» - американская крылатая высокоточная ракета средней дальности – от 1600 до 2500 км. Предназначена для уничтожения укрепленных объектов, складов боеприпасов, аэродромов, центров управления войсками и важной военной техники противника.

В зависимости от типа имеет вес от 1180 до 1500 кг.

Управляется по GPS - системой спутниковой навигации, обеспечивающей коррекцию траектории движения. Оснащается осколочно-фугасной боевой частью весом около 450 килограммов. Время формирования полетного задания - 60 минут. Средняя скорость – 880 км/ч. Ракета может совершать низкоуровневый полет на сверхмалой высоте (30-50 метров), фактически скользя вдоль земной или водной поверхности.

Цепь из 19 американских атомных подлодок «окружает» Россию и Китай Фото: EAST NEWS.

«ТОПОР» ПРОТИВ РОССИИ

Основной недостаток «Томагавка» - относительно низкая скорость полета (около 880 км/ч). Это существенно ограничивает способность ракеты шустро быстро преодолевать зоны противовоздушной обороны (ПВО). Она вполне по зубам современным российским комплексам С-300, С-400, Панцирь-С1, «БУК-М3» или «ТОР». Плюс наши системы РЭБ, способные сбивать с толку или «выносить электронные мозги» «Томагавкам».

Но! Если даже одна обновленная «Вирджиния» запустит, скажем, сразу не 12, а больше 40 ракет, то даже при раннем обнаружении и пальбе ЗРК по этой стае или включении средств РЭБ, треть «топоров» прорвется к цели. Как это было, например, в 2016 году в Сирии, когда американцы запустили по одному из аэродромов сразу 56 «Томагавков».

ИНСТРУМЕНТ ПЕРВОГО УДАРА

Тут возникает сразу несколько вопросов: каким будет стратегический итог перевооружения «Вирджиний»? Какие преимущества это даст ВМС США?

Американские военно-морские аналитики и эксперты считают, что США получают 19 малозаметных подводных платформ, способных скрытно подойти к российским или китайским берегам и нанести массированный удар сотнями крылатых ракет. Это распределённая ударная сеть, которую будут растягивать между Атлантикой, Арктикой и Тихим океаном.

Есть и такие выводы: ВМС США «получат мощный инструмент первого массированного удара».

НАШ ОТВЕТ «МНГОЗУБЫМ МОНСТРАМ»

Даже если вы супер-пупер патриот и в споре «кто сильнее» можете разорвать рубашку от подбородка до ширинки, никуда не уйти от признания факта: такая модернизация значительно увеличивает ударный потенциал атомных подлодок США. Да и по количеству АПЛ уже сейчас США превосходят Россию, у них – 74, у нас – 63 (эти цифры постоянно меняются). Но у нас есть еще два десятка дизельных подводных лодок (ДПЛ), а у американцев их нет. Причем, каждая ДПЛ имеет на борту полтора десятка крылатых ракет «Калибр» (с дальностью 2,5 тыс. км).

А в споре о преимуществах этот факт не отбросишь. Но идем дальше. Там, где мы уступаем количеством, - возмещаем качеством. И в той или иной мере компенсируем американское преимущество. Возьмем для сравнения ТТХ «Вирджинии» и ее ближайшего российского конкурента – АПЛ «Ясень-М». У нашей лодки глубина погружения 600 метров, у американки – 450. У нашей лодки подводная скорость больше 35 узлов, у американки едва дотягивает до 25 (свыше 46,3 км/ч). Наша лодка имеет более сильные «глаза и уши» - новая акустическая система обнаруживает субмарину противника за 300 миль, американская – до 200 миль (кто раньше обнаружил, тот и победил).

Атомный подводный крейсер проекта "Ясень-М". Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Американские военно-морские спецы бьют в тревожные колокола. Военный эксперт по подводным силам Х.И.Суттон в издании «Naval News» сквозь зубы признал:

«Многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень» превосходят по своим характеристикам американских конкурентов — субмарины проекта «Вирджиния». Несмотря на то что эти субмарины очень схожи по конструкции, «Ясень» разработан для крылатых ракет, поэтому у него больше возможностей по сравнению с более легкой и меньшей по размеру «Вирджинией».

Старший научный сотрудник Сэм Абодо в своем Твиттере тоже вздыхает:

«Очень печальные новости для Военно-морских сил США. «Ясень» — это единственная подлодка, которая с таким большим количеством боеприпасов ведет себя настолько тихо и незаметно. Мы уже столкнулись с проблемой, когда выяснили, что ее невозможно засечь на наших системах наблюдения».

Но и это еще не все. «Ясень» имеет большую вместимость – по 36 ракет 3М14К «Калибр» и Р-800 «Оникс», что дает в сумме 72 боеприпаса. У модифицированной подлодки «Вирджиния» — Блок V, самой современной модификации американских подлодок этой серии, количество ракет будет меньше – 66.

Ну и еще одно сильно печалит американцев - «Ясень-М» вооружен гиперзвуковыми управляемыми ракетами 3М22 «Циркон». А он способен поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Причем, на скорости более 8 Махов (9800 км/ч, - это вам не 880 км/ч, как у «Томагавка»!).

ПОДВОДНАЯ ОТВЕТКА

Что бы мы не говорили о некоторых качественных преимуществах наших АПЛ над американскими, а модернизация почти двух десятков «Вирджиний» - угроза серьезнейшая и требующая адекватных ответов. И прежде всего - под водой. Противник вынуждает нас делать ставку на подводную силу.

Да, в этом отношении уже немало сделано и делается.

Совсем недавно спущена на воду атомная подводная лодка «Ульяновск» (того же проекта «Ясень-М»). А всего пару месяцев назад началось строительство АПРК «Мурманск» этого же проекта. Программа развития подводного флота заметно ускоряется. А план такой: в ближайшее десятилетие лодки четвёртого поколения («Ясень-М») должны заменить всех представителей третьего поколения. Четыре уже находятся в составе флота, пятая «Пермь» будет передана до конца года. Еще две строятся, и теперь закладка новых будет происходить ежегодно.

Фото: Пресс-служба "ПО "Севмаш"/ТАСС

Вместе с тем продолжается строительство стратегических атомных подводных крейсеров «Борей-А», лодок специального назначения. Ну а еще появилась самая большая «морская головная боль» США - безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Сразу три наших АПЛ стали его носителями – «Белгород», «Хабаровск», «Оренбург».

За счёт компактного атомного реактора «Посейдон» получает фактически неограниченную дальность хода, а на завершающем участке движения его подводная скорость может приближаться к 200 км/ч. Западные эксперты предполагают, что мощность его боевой части достигает 2 мегатонн, что позволяет вызвать мощнейшее цунами для разрушения прибрежной инфраструктуры противника. Это к вопросу об симметричном ответе России в случае групповых ударов «Вирджиний».

Так что можно еще раз поспорить насчет «полного преимущества» ВМС США над нашим ВМФ…

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