Сгорело «дело всей жизни»: зачем Россия уничтожила украинские склады площадью с Ватикан

Давно не секрет, что Киев использует гражданскую инфраструктуру для хранения и последующей транспортировки грузов военного назначения Фото: REUTERS.

Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 квадратных метров складов и логистических комплексов украинского бизнеса, подсчитал журнал Forbes. Для сравнения, это сопоставимо с площадью Ватикана, или территорией фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене. Какой эффект эти удары окажут на фронт и украинский тыл?

Во-первых, уже давно не секрет, что Киев использует гражданскую инфраструктуру для хранения и последующей транспортировки грузов военного назначения. Вспомните, хотя бы, стеллажи с крыльями для дронов на разбомбленной киностудии Довженко. Или многочисленные повторные детонации на горящих якобы гражданских складах. Противник неоднократно хвастался, что диверсифицировал военную логистику. Значит надо выносить все объекты, где, в теории, может храниться оружие. А если прилетит по действительно «мирному» складу – что ж, бывает. Американцы это называют «сопутствующим ущербом».

Главная цель ударов – не заставить украинский мирняк страдать, а осложнить логистику в тылу, чтобы военные грузы дольше добирались до фронта Фото: REUTERS.

Во-вторых, удары по складам крупных торговых сетей, таких как «Сильпо», «Розетка», «Новус», «Эпицентр», «Новая почта» и других способны в ближайшей перспективе создать большие проблемы в украинском тылу. Перенаправление потоков на другие хабы требует времени и дает дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру. Которая в последние недели и так регулярно «огребает» - см. прилеты по АЗС, локомотивам, мостам и так далее. При этом главная цель ударов – не заставить украинский мирняк страдать, а осложнить логистику в тылу, чтобы военные грузы дольше добирались до фронта.

В-третьих, это прямой намек российской стороны: «Будете выносить нашу гражданскую инфраструктуру, мы будем выносить вашу – но в десятикратно больших масштабах». Тут на днях советник офиса просроченного президента Подоляк хвастливо заявил, что цель ударов по складам «Вайлдбериз» - разжечь протестные настроения у нашего малого бизнеса. Мол, разорятся бизнесмены, осерчают и возьмут штурмом Кремль. Что ж, посмотрим, кто разорится быстрее. «Розетка» вон после прилета по своему главному складу понесла убытки более чем на 2 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов).

Перенаправление потоков на другие хабы требует времени и дает дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру. Которая в последние недели и так регулярно «огребает» Фото: REUTERS.

«Ночью я смотрела, как после удара трёх баллистических ракет горит дело всей моей жизни, - жалуется в соцсетях совладелица маркетплейса Ирина Чечеткина. - Мы открыли распределительный складской комплекс в Броварах в начале 2017 года. Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению».

Впрочем, проблемы Чечеткиной вряд ли сильно впечатлат Банковую. Государство никак не компенсирует украинскому бизнесу убытки, понесенные в ходе боевых действий, рассчитывая на то, что деньги для бюджета все равно даст Запад. Властям начхать, что на народ, что на частный бизнес. Поэтому истеричная реакция на удары по логистическим центрам Зеленского, премьера Корецкого, мэра Кличко и прочих, обвинивших Россию в терроризме – это лишь завуалированный призыв Западу: «Дайте грошей i патрiотiв!»

Ну или мы действительно раздолбали на этих складах что-то действительно очень важное для ВСУ. И это Банковой (улица в Киеве, где расположен офис просроченного президента) очень не понравилось.

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