Россияне в соцсетях публикуют свои корзины и призывают читателей покупать товары с Wildberries Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Атаки на склады Wildberries не прекращаются. Напомним, первые удары по логистическим центрам маркетплейса случились 18 июля – беспилотники атаковали объекты в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Погибли восемь человек, десятки пострадали.

С тех пор дроны атаковали почти два десятка складов в разных регионах страны. И хотя атака БПЛА считается форс-мажором и маркетплейс может ничего не платить владельцам сгоревшего товара, основательница WB Татьяна Ким сразу объявила: предпринимателей не оставят наедине с проблемой.

И слово свое сдержала. Предприниматели получили уже два транша денежных переводов. Сначала компенсации получили 88 тысяч продавцов, потом – 97 тысяч. Кроме того, семьи погибших сотрудников получили по 2 млн рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – по миллиону.

А 6 августа Татьяна Ким в своем Telegram-канале поделилась последними новостями о том, как идет поддержка продавцов Wildberries. По ее словам, руководство маркетплейса проводит встречи и с властями самых разных регионов, и с предпринимателями. Также для предпринимателей и клиентов запущено «единое окно» с самой актуальной информацией. Партнёры компании могут оставить там свой запрос.

Татьяна Ким сообщила о запуске «единого окна» для помощи продавцам Wildberries

А ещё компания запустила специальный раздел, на котором каждый желающий может не только помочь предпринимателям, но и поделиться своими мыслями о том, какие меры поддержки с ещё нужны.

Также 6 августа о поддержке продавцов Wildberries сообщили в правительстве. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что ведомство совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и Центробанком прорабатывает меры по поддержке пострадавших предпринимателей.

А ЧТО ЕЩЕ

Денежные компенсации - это далеко не все меры поддержки пострадавших предпринимателей. Напомним, как еще помогают предпринимателям Wildberries:

• Россияне в соцсетях публикуют свои корзины и призывают читателей покупать товары с Wildberries.

• Сбер, ВТБ и WB-Банк объявили о кредитных каникулах продавцам, чьи товары пострадали на складах

• Wildberries организовала психологическую помощь, за которой уже обратились сотни людей

• Введены скидки на хранение товаров на ряде складов на 45 дней, а транзитные поставки на региональные склады стали бесплатными.

• Предприниматели получили право на льготные займы от WB-Банка на восполнение товарных запасов

• WB Банк отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов. А проценты на остаток в WB Банке будут начислены по повышенной ставке.

• Для всех продавцов Wildberries бесплатными стали ежемесячное обслуживание счета в WB Банке, все внутрибанковские переводы, а также переводы в рублях на территории РФ в другие банки на счета юридических лиц, ИП и физических лиц.

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