В 2029 году гигантский астероид Апофис налетит на спутниковую ось: чем это обернется для Земли

Есть косвенные данные – прямых наблюдений пока нет, что по форме астероид напоминает арахис и может достигать в длину 450 метров

Он приближается

Проверено и перепроверено в тысячах расчетах и компьютерных симуляций: в пятницу 13 апреля 2029 года большая беда вроде бы обойдет землян стороной — в буквальном смысле этого слова. Ну, прям совсем чуть-чуть стороной – глыба размером порядка 375 метров, а по некоторым оценкам, так и 450 метров в поперечнике, с Землей не столкнется. Вроде бы можно не сомневаться, если верить ученым. Астероид 99942, обнаруженный в 2004 году и получивший имя древнеегипетского бога Хаоса, пролетит рекордно близко от нашей планеты – для таких колоссов, конечно. Глыба окажется на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности Земли. Едва не чиркнет нам по атмосфере и будет видна невооруженным глазом. В том числе и с территории европейской части России.

Событие ожидается редчайшее. Подобные – чтоб столь огромные космические тела пролетали так близко – случаются раз в несколько тысяч лет.

Когда я (Владимир Лаговский) начинал неторопливо писать эту заметку, Апофис находился в 264 552 895 километрах от нашей планеты. Астероид движется по орбите вокруг Солнца в одну с ней сторону., как бы преследуя её. Пока он находится в 690 раз дальше от Земли, чем Луна. Проецируется на созвездие Льва.

Ну, раз удар по Земле исключен, то можно расслабиться и получить удовольствие от наблюдений? Похоже, что нет. Астероид всё равно напакостит землянам – стремительно летящая глыба в первую очередь, скорее всего, разнесет в пыль какой-нибудь попавшийся по пути спутник связи. Многие из них, находящихся на геостационарных орбитах, летают даже выше – примерно в 40 тысячах километрах от поверхности.

Глыба астероида выглядит внушительно – особенно в сравнении с городскими постройками

О вероятности столкновения предупреждают астрофизики из Института прикладной физики «Нелло Каррара» (Institute of Applied Physics «Nello Carrara» - IFAC) итальянского национального исследовательского совета (Italian National Research Council - CNR). Свои опасения они недавно обосновали в журнале Planetary Science Journal.

Он от нас получит

Алессандро Росси (Alessandro Rossi), называющий себя экспертом по космическому мусору и динамике астероидов, объяснил, что и его, и соавтора исследования - физика Джулию Скеттино (Giulia Schettino) - беспокоит не столько спутник, которому грозит уничтожение, сколько сам Апофис. Удар по нему испортит астрономам наблюдения, на которые они нацелились. Спутает - вместе с последующими анализом и интерпретацией.

Для исследования приближающегося астероида ученые снарядили сразу две масштабные миссии.

Траектория Апофиса по краю пересекает область, в которой сосредоточены земные космические аппараты и мусор

Зонд RAMSES Европейского и японского космических агентств (ЕКА, JAXA) должен сблизиться с Апофисом в феврале 2029 – еще до того, как глыба окажется совсем рядом с Землей. Пофотографирует камерой высокого разрешения, выпустит два микроспутника для дополнительных исследований.

Запланировано, что американский аппарат OSIRIS-REx, бравший пробы грунта с астероида Бенну, «посылка» с которыми в 2023 году была успешно доставлена на Землю, подлетит к Апофису в июне 2029 года - уже после того, как тот минует Землю. Миссия NASA, в которой будет задействован давно летающий, но всё еще исправный аппарат, получила название OSIRIS-APEX (Apophis Explorer).

Цель обоих миссий: посмотреть, как именно гравитация Земли подействует на астероид. Предположительно, силы её притяжения должны вызвать заметные изменения и на поверхности космического тела, и даже в недрах. А удар спутника (или по спутнику) исказит всю картину и, по словам Росси, «значительно затруднит понимание того, какие изменения были вызваны нашей планетой, а какие – столкновением».

Капсула, отправленная с аппарата OSIRIS-REx, в 2023 году успешно приземлилась на парашюте в пустыне американского штата Юта на военном полигоне Дагвэй. На Землю было доставлено около 250 граммов вещества с поверхности астероида Бенну. Сбросив «посылку,» а

Итальянские ученые смоделировали пролет Апофиса сквозь не слишком густое, но всё же скопление геостационарных спутников и известных им фрагментов космического мусора. Оказалось: вероятность столкновения с чем-либо отнюдь не нулевая. Проще говоря, нет никакой гарантии, что его не будет.

«Не думал, что возможны хоть какие-то взаимодействия, - удивился Росси. – Меня поразило, что некоторые объекты могут оказаться менее чем в нескольких километрах от астероида».

Траектория движения самого астероида предельно точно не определена – несколько десятков километров разброса в ту или иную сторону лишь повышают шансы коллизии.

Апофис более всего похож на гигантский арахис – состоит из двух долей, возможно слипшихся друг с другом. Скорее всего астероид вращается, делая оборот вокруг своей малой средней оси примерно за 30 часов. Оборот вокруг длинной оси он совершает за 263-264 часа. У Земли эти параметры наверняка изменятся, но точно неизвестно как.

Опасений в том, что удар по астероиду хоть как-то изменит его траекторию и перенаправит в сторону Земли, у итальянских ученых нет.

Пролетая рядом с Землей, «Бог хаоса» забросает нашу планету метеоритами

Мы от него получим

О неожиданной угрозе со стороны Апофиса год назад предупреждал Рональд Баллуз (Dr. Ronald Ballouz) - специалист по астероидной защите из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory) в соавторстве с другими учеными из нескольких стран.

Астероиды, находящиеся где-то далеко, усыпаны булыжниками. Это было видно на фото, которые сделал зонд OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer), летавший к астероиду Бенну за образцами грунта. А на глыбах, замеченных рядом с Землей, будто бы кто-то прибрался. Вникая в парадокс, ученые смоделировали воздействие на Апофис гравитационной силы нашей планетой.

Выяснилось: притяжение Земли вызывает внутренние сотрясения глыбы. Толчки начинаются примерно за час до максимального сближения с ней. Непредсказуемым становится и без того хаотичное вращение астероида, которое может и ускориться.

Вывод: в реальной жизни, приближаясь, «Бог хаоса» в прямом смысле начнет стряхивать с себя всё, что на нем лежит. Ну, почти всё. В том числе и крупные булыжники. Они не обязательно вернутся обратно. Ведь собственная гравитация Апофиса ничтожна – примерно в 250 тысяч раз меньше земной. Значит, булыжники полетят к Земле. Возможны жертвы и разрушения - в зависимости, конечно, от количества ниспосланных «подарков с небес».

Астероид большой, камней на нем хватает, стало быть, и метеоритов может быть много – сотни и тысячи. А то и больше. Но даже такая космическая «бомбардировка» будет несравненно менее разрушительной, чем если бы в Землю врезался сам Апофис.

Спокойствие, только спокойствие

Если что, конца света не будет

Согласно предварительным расчетам, «Бог хаоса» угрожает все-таки нанести удар по Земле в 2068 году.

Через 42 года ожидается очередное – весьма опасное - сближение, но насколько реально близким оно, в итоге, будет, точно не известно. Из-за чего паникеры ждут конца света.

На самом деле, Апофис на «крайние меры» не способен – этот астероид правильнее называть «убийцей мегаполисов». Для того, чтобы погубить человечество или хотя бы вызвать «ядерную зиму», он маловат. Сильные разрушения и многочисленные жертвы, конечно, будут, но не далее, чем в радиусе 50 километров от падения. В радиусе 100 километров лишь кое-где вылетят стекла.

На месте удара образуется кратер диаметром в 5-6 километров. Сила взрыва составит 800-500 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это более, чем в 10 раз мощнее водородной «Царь-бомбы», испытанной в 1961 году на острове Новая Земля, и более, чем в 50 раз мощнее Тунгусского метеорита.

Кстати, достаточно высока вероятность того, что астероид упадет все-таки в океан. Просто в силу того, что площадь океанов на нашей планете гораздо больше, чем суши. Чем в таком случае грозит удар? Тоже не слишком катастрофическими последствиями - это выяснили норвежские ученые под руководством Галена Гислера ( Galen Gisler) из Университета Осло (University of Oslo).

Подробности в нашем материале.

Когда я закончил сочинять эту заметку, Апофис подлетел к Земле на 264 534 031 километр. То есть, пролетел 18 864 километра примерно за 4 часа.

На подлете астероид будет сближаться с Зелей со скоростью примерно 7,5 километров в секунду (27 000 километров в час), что гораздо ниже той скорости, которая была бы, если бы астероид летел навстречу нашей планете. Ведь его орбитальная скорость составляет примерно 31 километр в секунду – около 112 тысяч километров в час.

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