Вашингтон не захотел видеть Умерова послом Фото: EAST NEWS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 7 августа:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 1055 дронов

2. Украинский барыга торговал сиротами и нацисткой символикой

3. Военкомы вытаскивают жертв, разбивая окна авто

4. Киев накачали 200 миллиардами

5. Памятнику ВСУ в Киеве поклонился министр из Баку

6. Генералы ВСУ крадут деньги на защиту неба

7. Вашингтон отверг посла, предложенного Зеленским

8. 16 тысяч наемников умирают за незалежную

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 7 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Воины «Севера» нанесли ВСУ такой урон: до 220 боевиков, БТР, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

От действий «Южной» группировки войск противник потерял до 225 бойцов. Подбиты две бронемашины, 25 автомобилей и два орудия.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ более 215 военнослужащих. Поражены американский бронетранспортер М113 и две бронемашины.

Подразделения «Центра» вывели из строя свыше 350 солдат и офицеров врага. Утилизированы два БТР и четыре бронемашины.

Силы ПВО сбили 20 управляемых авиабомб. Поразили реактивный снаряд HIMARS и 1155 дронов. Фото: Министерство обороны РФ.

Бойцы «Востока» уничтожили более 345 националистов. Сожжены семь бронемашин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

На счету «Днепра» - до 40 боевиков. А также 18 автомобилей, две станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

Силы ПВО сбили 20 управляемых авиабомб. Поразили реактивный снаряд HIMARS и 1155 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 7 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинский барыга торговал сиротами и нацисткой символикой

Незалежный «бизнесмен» Руслан Шостак раньше вывозил в Турцию украинских сирот. Теперь выяснилось, что он продавал направо и налево нацистскую символику. Шостак основал торговые сетей Eva и Varus. Там впаривали покупателям сувенирную продукцию с изображением главаря ОУН*-УПА* Бандеры. Например, «новогоднюю чашку со Степаном Бандерой». На кружке стоимостью пять с половиной долларов нацист и антисемит скалит зубы как Дед Мороз-убийца. В ассортименте есть пивная кружка с русофобским призывом за 16 долларов и плюшевый плед с изображением боевика на фоне украинского герба за 35 долларов. Но все это шалости на фоне десятков вывезенных фондом Шостака в Турцию сирот, которые там подвергались физическому и психологическому насилию. Пожурят и отпустят?

Военкомы вытаскивают жертв, разбивая окна авто

Беспредел военкомов в самостийной набирает обороты. На этот раз в Черкассах четверо сотрудников ТЦК в балаклавах вытащили «призывника» из припаркованного автомобиля. В машине разбили окно и применили слезоточивый газ. Местные СМИ констатируют: беспредельщики ТЦК в масках выбили стекло и вытащили из салона водителя. А против свидетеля, пытавшегося зафиксировать происходящее на камеру, был применен слезоточивый газ. Полицейские смотрели на все это равнодушно. Помня лозунг: А ты записался добровольцем?

Киев накачали 200 миллиардами

Главу украинского Нацбанка Андрея Пышного распирает от восторга. Он заявил, что с начала 2022 года страна пухнет о вливаний: «Украина получила почти 200 млрд прямого бюджетного финансирования от международных партнеров». По другим данным, общий объем западного финансирования украинского бюджета за последние четыре года превысил 171 с половиной млрд долларов. В это же время госдолг незалежной в расчете на одного самостийного жителя достиг рекордной суммы в 6821 доллар. Ну да кого они волнуют — долги эти скорбные?

Киев накачали 200 миллиардами Фото: REUTERS.

Памятник ВСУ в Киеве почтил глава МИД Азербайджана

Джейхун Байрамов, глава азербайджанского МИД, ярко продемонстрировал нейтральность своей республики в отношении российско-украинского конфликта. Руководитель внешнеполитического ведомства маленькой, но чрезмерно гордой нефтяной закавказской республики вместе с украинским коллегой притащил цветы к памятнику убийц из ВСУ в центре Киева. Потом чиновник провел в украинской столице «двусторонние переговоры с высокопоставленными должностными лицами». Где-то на винторезе готовится свежая зарубка?

Генерал ВСУ украл деньги на оборону воздушных рубежей

Руслан Кравченко, генпрокурор Украины, грустит от зрады: экс-командующий логистикой Воздушных сил ВСУ разворовал бюджетные средства, которые выделяли на строительство стратегических оборонительных сооружений для украинской авиации. Как «герой обороны» распорядился уворованным? Были прикуплены шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире. Добавлены три дома в Житомирской области и апартаментами в Буковеле. Присовокуплены шесть земельных участков. Ну и заполировано все было четырьмя автомобилями, среди которых Audi Q7 и Audi Q5, гаражами и другими нежилыми помещениями. И все ведь это нажито непосильным ратным трудом!

Вашингтон не захотел видеть Умерова послом

Депутат Рады Алексей Гончаренко** сообщил, что Вашингтон отказал Киеву в назначении послом незалежной экс-секретаря Совбеза и бывшего министра обороны Рустема Умерова. В своем Telegram-канале парламентарий так и написал, что представители Госдепа мягко отказались от кандидатуры Умерова. После этого Зеленский назначил его главой Службы внешней разведки. На Украине все, что не случается - то к худшему.

16 тысяч наемников готовы умереть за незалежную?

Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в ВСУ сейчас служит 16 тысяч иностранных наемников из 72 стран мира. 40% из них являются гражданами стран Латинской Америки. С 27 января от легионеров, их родных и уполномоченных лиц в Киеве получили более трех сотен жалоб. Маловато будет — остальные жалобщики роют носом землю?

B ВСУ сейчас служит 16 тысяч иностранных наемников из 72 стран мира Фото: REUTERS.

Хмара надавил на британского коллегу

Евгений Хмара, и.о. министра обороны Украины, обсудил с британским коллегой Уэзом Стритингом в Киеве военную помощь, запросив дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем. Хмара надувал щеки: «Встретился с министром обороны Великобритании. Проинформировал о ситуации на поле боя. Великобритания гарантирует долгосрочную поддержку Украины. Мы рассчитываем на продолжение этой помощи по ключевым направлениям». Хмара просил быстрее передать самолеты Gripen, оснащенные ракетами Meteor. Тут главное не потребить лишнего, чтобы избежать метеоризма.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены в России

**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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