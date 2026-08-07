Люди из бедных стран Африки, где основная религия - ислам, еще скажут свое слово Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Первый в России репортаж изнутри Марокко: почему десятки тысяч молодых людей в одних шортах отправились штурмовать испанскую Сеуту? Чем нашествие мигрантов грозит Европе, слишком увлекшейся войной с Россией?

Ответы - в рассказе спецкора KP.RU Дины Карпицкой.

Спецкор KP.RU передает из Марокко Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ВОЙНА И ТИШИНА

Испано-марокканский миграционный кризис так точно совпал с датой начала моего путешествия, что я на секунду подумала: ну всё, приехали. В «Шереметьево» читаю: Испания стягивает войска, в Сеуту уже прорвались под 80 тысяч человек. Военное положение, куча полиции и прочие европейские «радости».

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

А прилетаю в Касабланку (крупнейший город Марокко) - и ничего. Вообще ничего. Ни паники, ни беготни, ни ощущения, что на другом конце пролива рушится мир. Наоборот - тишина, спокойствие и очень чисто. И это, пожалуй, первое, что выбивает из головы картинку из новостной ленты: ждёшь хаоса, а видишь страну, которая живёт своей обычной, собранной жизнью.

Если открыть карту Марокко, сразу видно: Сеута находится здесь же, на африканском континенте. Это испанский анклав, отделённый от Испании Гибралтарским проливом. Да, звучит грозно - «тысячи марокканцев прорвались в Испанию». Но по факту она - на другом берегу. В этом вся история: громкая, страшная, медийная, но географически и политически куда более сложная, чем кажется из заголовков.

ТРИ ДИПЛОМА И ОДНА ИЛЛЮЗИЯ

- Бред какой-то. Дальше-то куда? Я вообще не понимаю, куда они все бегут? - говорит моя попутчица в скоростном поезде, глядя в телефон.

- Вышли из моря в одних трусах, без денег, без вещей, - продолжает уже почти с жалостью. - Где-то в чатах их накачали: мол, Испания примет, оденет, накормит и работу даст. Будто там рай и всем деньги раздают. Нет там его! Я сама 20 лет прожила в Бельгии, знаю, что без языка, профессии, без нормальной опоры там делать нечего.

- Но вы же сами уехали?

- Я замуж за голландца вышла. Мы в Касабланке познакомились, он здесь работал. И у меня, извините, три диплома о высшем образовании. Я из в Европе подтверждала, переучивалась. И то хорошую работу не сразу нашла.

Кажется, моя попутчица говорит прописные истины. Почему тысячи, бросившиеся вплавь до «рая», этого не понимают?..

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

МИРАЖ ЗА ПРОЛИВОМ

Хосе, 22-летний испанец марокканского происхождения, в Рабат приехал на каникулы к бабушке и дедушке. Он только разводит руками:

- Не понимаю, кто эти 70 000 человек. Среди моих знакомых и их знакомых никого, кто отправился бы в Сеуту. А почему они туда бегут? Потому что работы нет, денег нет.

- Но Марокко не выглядит как страна третьего мира, - протестую я. - Тут современные здания, люди хорошо одеты, кафе и рестораны забиты, кругом стройка. Нет ощущения, что тут все умирают от голода.

- Это в больших городах. А в отдалённых деревнях, ближе к Сахаре, ситуация совсем другая. И тут им через TikTok показывают, что в Европе рай. А в реальности… Вот я работаю сварщиком в Испании и своей зарплатой, если честно, не очень-то доволен.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Он стесняется назвать точную сумму, зато называет ориентир: в Испании, по его словам, средняя зарплата - около 1300 евро, а в Марокко - 300–400, а тысяча уже считается очень солидным доходом. В этой арифметике и спрятано главное искушение: не политика, не лозунги, а простая, почти бытовая надежда на другую жизнь.

- Если честно, мне очень стыдно за этих людей. Теперь про Марокко плохо говорит весь мир. Все думают, что мы тут нищие и голодные, - говорит 18-летняя Гита, подруга моей дочери. Моя Маруся проходила в Рабате институтскую практику, они с Гитой подружились. - У нас тут всё хорошо. Папа работает в департаменте финансов, мама - домохозяйка, а раньше она была шеф-поваром ресторана. У нас квартира в Рабате и дом в пригороде. Каждый год ездим всей семьёй на море в Агадир. А эти позорят страну.

- Кто эти «эти»?

- Бедные люди, которые не хотят ни учиться, ни работать, - отвечает за дочь её мать Амина. - И вообще это не только марокканцы, там есть и из соседних стран…

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

СВЕЖА ИСПАНИЯ, ДА ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ

Но ведь кто-то писал все эти посты в марокканских соцсетях, про открывшиеся границы Испании и сладкую жизнь?

- Ой, это всё политика, - замечает инженер Тарик, окончивший РУДН и проживший в России 20 лет. - Значит, Марокко что-то надо от ЕС. А может, сами европейцы что-то придумали. Они же любят потом показывать, как всё под контролем. Любому понятно, что никакие эти тысячи беженцев вплавь до Испании не доберутся. Увидят ее с другого берега и все!

Кстати, Чтобы увидеть Европу на другом берегу, не обязательно даже лезть через колючую проволоку - её и так прекрасно видно. Например, из Танжера. И в этом есть что-то почти трагическое: Европа здесь не как место, а как мираж, который видно глазами, но нельзя взять руками.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- Иногда даже кажется, что это и срежиссировали сами европейцы. Надо же как-то выталкивать из ЕС неудобные страны и одновременно делать вид, что границы у них железные, - рассуждает, сидя за столиком в кофейне седовласый адвокат Хоре. - В этом все дело. В одной только Испании живёт больше миллиона марокканцев. У каждого второго, а то и у каждого первого, кто-то из семьи уже в ЕС. Так что все плюс-минус понимают: жизнь там не сахар.

Все, кроме 70 тысяч мечтателей в плавках…

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«ВСЕ РАВНО В ЭТУ ЕВРОПУ ПОПАДУ»

Пока власти Испании сообщают, что большая часть мигрантов вернулась обратно в Марокко, в Сеуте боятся новых прорывов. Что будет, если в соцсетях кто-то снова кинет клич «Испания открыта»?

Живой ответ на этот вопрос я снова и снова встречала в поездах. Молодёжь, с горящими глазами, без билетов, которую контролёры гоняют, но как-то беззлобно, почти по-отечески. Про свое вторжение они говорят неохотно, отводя взгляд.

- Ну что ты туда полез-то? - спрашиваю через переводчик. - Без денег, без языка. Кому ты там нужен?

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Он молчит, потом смотрит в окно и отвечает почти шёпотом:

- У меня бабушка там умирает. Я, во что бы то ни стало, хочу увидеть её.

У меня складывается полное ощущение, что парень, как пристыженный школьник, сочиняет оправдание на ходу. Но в конце трагичной фразы его буквально прорывает:

- Всё равно в эту Европу попаду!

В этих словах - вся надежда, вся наивность и вся беда этих людей. Потому что Европа для них давно уже не место, а обещание. Пытаюсь добиться главного ответа: «зачем» - молчание. Помощь приходит неожиданно, в разговор вмешивается турист-поляк:

- Да все сейчас куда-то бегут. Времена такие…

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

ХИДЖАБЫ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ

Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ, автор канала «Политджойстик»

- Вокруг происходящего в Сеуте сейчас много конспирологии, мнений и версий политологов. Кто-то говорит, что это месть США и Израиля испанскому правительству - за то, что отказались предоставлять аэродромы в войне против Ирана. Другие утверждают, что это Сеута - месть самих властей Марокко. За то, что Испания собирается газопровод из Алжира в Европу…в обход Марокко.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Но главное в другом. Процесс глобальной миграции ускоряется. Заглянем в историю - в 2014 году был самый масштабный штурм Сеуты, знаете, сколько людей? Полторы тысячи. Прошло 12 лет - и уже, по данным МВД Испании, 72 тысячи. Почти в 50 раз больше!

Миграция - это глобальная угроза Европе, которая забыла о своей главной слабости, остервенело вцепившись в войну с Россией. Это угроза США, где происходит то же самое - вспомните, что Трамп к власти-то пришел с лозунгами против миграции. И дело не в том, что мы скоро можем увидеть хиджабы на Лазурном Берегу, а в том, что без образования миграция убьет Европу.

Они годами давали переселенцам деньги: пособия, дотации. Как бы на образование, но, естественно, учиться эти люди не пошли. Они мечтают не работать, не учиться. Это огромная миллионная толпа, которая, как мы видим, легко управляется через TikTok. Это возможность поджечь ЕС одной спичкой. Растут преступность, терроризм, но что они могут сделать? Отменить пособия по безработице? На улицы тут же выйдут миллионы!

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Именно поэтому в России сейчас принимаются все эти законы об ограничении и обучении мигрантов. Мы отсеиваем криминальные элементы, заставляем их учиться.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сеута показала - глобальная миграция еще скажет свое слово в переделе мира, который идет сегодня. Люди из бедных стран Африки, где основная религия - ислам, еще скажут свое слово. И эта тенденция будет только нарастать.