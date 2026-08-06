«Слышно, как разбивается сердце»: в Таиланде простились с убитыми россиянами Романом и Дианой

Диана с братом Романом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В таиландской Паттайе прошла траурная церемония прощания с 22-летней Дианой и 17-летним Романом — братом и сестрой из Тюмени, зверски убитыми в конце июля. По просьбе семьи панихида по местному обряду состоялось не в буддийском храме, а в лесу района Хуай-Яй. Именно там, где были обнаружены тела брата и сестры, закопанные преступниками.

Десятки тайцев и россиян, которые участвовали в поисках ребят или просто сопереживали трагедии, собрались почтить память не только убитых россиян, но тайской семьи из трех человек, которая стала жертвой тех же отморозков.

Задержание двух главных подозреваемых

Накануне, после завершения судебно-медицинских экспертиз в тайской столице, тела Романа и Дианы передали родным. В Бангкоке состоялась кремация и прощание близких. Место трагедии, где собрались люди сегодня, усыпано белыми лилиями, любимыми цветами Дианы, и красными розами в память о Романе.

Мать погибших, Зарина Назимова, заявила, что намерена лично присутствовать на судебном процессе, чтобы «посмотреть в глаза людям, которые отняли жизни моих детей» и добиться самого сурового наказания (в Таиланде разрешена смертная казнь). Также она ответила на нападки в соцсетях, заявив, что домыслы и слухи, которые публично распространяют некоторые незнакомые люди, «останутся на их совести».

Последнее фото в соцсетях Зарины Назимовой — с ее сыном Ромой

Кровожадная расправа над юными россиянами вызвала огромный резонанс в Таиланде. Премьер страны Анутхин Чанвиракун лично приехал в Паттайю, принес официальные извинения российским гражданам и признал, что преступление нанесло серьезный удар по репутации королевства как одного из самых безопасных туристических направлений. Соболезнования выразил и МИД Таиланда, пообещав усилить меры безопасности.

В соцсетях расходятся истории, что местные, услышав русскую речь в эти дни выражают соболезнования, отказываются брать деньги за товары и услуги и просят прощения за произошедшее.

На церемонии прощания мать Дианы и Романа назвала их героями: «Они ценой своих жизней остановили будущие трагедии».

В ходе расследования тайская полиция вышла на след банды, которая, судя по всему, причастна к целой серии жестоких убийств в Паттайе.

Напомним, все началось 26 июля. Роман и Диана, жившие в Таиланде около восьми лет, уехали из дома на мотоцикле. Затем мать получила с телефона дочери тревожное сообщение: «Срочно!». После этого дети бесследно исчезли.

В ходе поисков записи камер видеонаблюдения показали, что их остановили двое местных, выдавших себя за полицейских. Преступники увезли россиян в безлюдное место, чтобы похитить их мотоцикл. Полиция задержала двух организаторов расправы. Во время допроса они показали, где закопали тела. 17-летнего Романа застрелили, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Поняв, что вокруг исчезновения россиян поднялся шум государственного масштаба, изверги разобрали и закопали похищенный мотоцикл, пытаясь скрыть следы преступления.

Во время поисков недалеко от места, где были обнаружены Назимова, полиция нашла тела еще трех человек — семьи тайцев, которых негодяи убили из-за машины. Следствие считает, что жертв может быть значительно больше, поиски тел продолжаются. Также полиция разыскивает предполагаемых сообщников.

Прах брата и сестры родные хотят доставить на Родину.

«Сегодня стало тихо, как тихо, что слышно, как разбивается сердце», — написала Зарина в соцсети на фоне фото своих детей и поминальной свечи.

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