Бахчевая экономика: Когда ждать лучших цен на арбузы и дыни в России

- Не делай как я! Если немытый арбуз разрезать, на мякоть тут же заползают зловредные микроорганизмы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Июль пролетел - арбуз подешевел!» - гласит старинная русская (а также узбекская, и казахская, и турецкая, и персидская) пословица, которую мы только что придумали. Но по правде говоря, арбузы в торговых сетях в последние годы стали появляться необычно рано, еще весной. За это надо сказать спасибо поставщикам из Ирана. Там сезон арбузов и дынь открывается, когда у нас во многих регионах еще снег лежит.

Но это скорее экзотика. Самый сезон наступает в августе, когда арбузы массово поступают из соседних стран и российских южных регионов, а цены на них падают.

РАННИЙ СЕЗОН ОБЕСПЕЧИЛ КАЗАХСТАН

Как рассказали KP.RU в «Фуд Сити», арбузный сезон в этом году стартовал раньше, чем в 2025-м.

- В июне через нас прошло 14,6 тысячи тонн арбузов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - говорит руководитель отдела продвижения агрокластера «Фуд Сити» Диана Емельянова. - Увеличение объемов связано с более ранним началом сезона у ключевых зарубежных производителей. На старте сезона основным поставщиком арбузов остается Казахстан, на него приходится почти 48% поставок.

В этом году в главных арбузных регионах Казахстана - в частности в Туркестанской области - погода сложилась благоприятная. И поставки бахчевых в Россию активно пошли аж с первых чисел июня. Кроме арбузов, кстати, оттуда к нам едут и дыни.

А в августе на прилавки массово поступают уже российские арбузы. Как объясняет Диана Емельянова, обычно в это время серьезно вырастает доля продукции из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана и Ставропольского края.

- В этом году сезон сбора урожая в России начинается позднее, чем годом ранее, из-за прохладной весны, - сообщила KP.RU руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. - Давать какие-либо оценки еще рано. Но можно предположить, что по сравнению с очень сложным для производителей прошлым годом урожай вырастет. В 2025 году на фоне неблагоприятных погодных условий урожай арбузов и дынь у российских сельхозпроизводителей и фермеров снизился до 595 тысяч тонн (данные Росстата) по сравнению с 626 тысячами тонн годом ранее.

ЦЕНЫ УЖЕ СНИЖАЮТСЯ

По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», в конце июля в среднем по торговым сетям России арбузы стоили на 9,7% дороже, чем в то же время годом ранее (см. «Только цифры»). При этом уже в июле, еще до начала пика сезона, они начали стремительно дешеветь: в сравнении с концом июня стоимость арбуза уменьшилась на 16,3% (а в Москве, где конкуренция поставщиков больше, почти на четверть).

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Но это средние цифры по всем арбузам, которые есть на прилавках в сетевой торговле. Ассортимент их нынче разнообразный и включает всякую экзотику типа плодов без косточек, с желтой или оранжевой мякотью… Или даже «яиц дракона» (да, и такое на днях обнаружила в магазине - арбуз вытянутой формы, похожий на огромное яйцо, и с желтой мякотью, причем российского производства). Цены на подобные чудеса природы, естественно, выше. Стоимость же стандартного «полосатика» с косточками и розовато-красной мякотью получается ниже «среднестатистической» - и она за год особо не выросла.

- Говорить о заметном подорожании арбузов по сравнению с прошлым сезоном пока не приходится, - утверждает Диана Емельянова. - А по мере поступления массового урожая из южных регионов России цены начали активно снижаться: на начало августа арбузы уже можно купить по цене от 40 - 45 рублей за килограмм.

Собственные изыскания это подтверждают. В одной из ближайших торговых сетей обнаружила «арбуз весовой, Россия» по 39,99 рубля за сочный килограмм. Буквально несколько дней назад такой же стоил около 45 рублей.

А через неделю-другую, по прогнозам аналитиков «Фуд Сити», в продаже, скорее всего, уже будут арбузы по 30 - 35 рублей за кило.

- Массовые поставки российских арбузов продлятся до начала холодов в конце сентября - октябре, - комментирует Ирина Козий. - На август - сентябрь обычно приходятся самые низкие цены на арбузы и дыни. Так что в ближайшее время готовимся к самому массовому сезону продаж и лучшим ценам!

ВОПРОС В ТЕМУ

А что с дынями?

Первые дыни, как и арбузы, нынче у нас появляются еще в разгар весны - из Ирана. В первой половине лета начинаются поставки из стран Средней Азии, а с конца июля ассортимент становится преимущественно российским.

По данным «Ценозавра», дыни в этом сезоне в целом по России активно дешеветь начали еще в июле (см. «Только цифры»). А в Москве в конце июля уже в среднем стоили даже меньше, чем годом раньше.

ЗНАЙ!

Как правильно выбирать

У зрелого арбуза или дыни окраска кожицы яркая, интенсивная - с выраженными полосками у полосатых сортов, равномерного насыщенного цвета у одноцветных.

У спелой дыни кожура слегка прогибается при надавливании. И быстро восстанавливает форму.

Слишком мягкая поверхность дынь и арбузов (при надавливании остается вмятина), мягкие или коричневые пятна, запах брожения означают: плод переспел. Покупать его не стоит.

Зеленые светлые пятна - сигнал, что плод еще не дозрел. Но светлое пятно у арбуза в том месте, где он касался земли, - это отдельный вопрос. Яркий контраст между цветом большей части кожуры и этим пятном - один из признаков спелости.

Кожура и арбуза, и дыни должна быть целой. Никаких повреждений, царапин, надрезов.

Часто продавцы предлагают вырезать кусочек и дать попробовать. Эксперты категорически не рекомендуют такой способ проверки спелости.

- Арбузы и дыни нельзя разрезать, надрезать, протыкать и как-то еще нарушать целостность их кожуры до того, как плод будет вымыт, - предупреждает Ирина Козий. - На поверхности немытого арбуза обитает много микроорганизмов. Продавец, делая надрез, заносит их в мякоть. И в итоге вы можете получить проблемы с животом, которые потом многие объясняют «перебором с нитратами».

И хранится надрезанный арбуз (или дыня) меньше. Если вы его - тщательно помыв! - разрезали, в холодильнике держать можно не более двух суток. Без холодильника - максимум несколько часов. Целый же арбуз, с неповрежденной кожурой, в прохладном месте может лежать неделями.

На заметку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Астраханский хит

- Арбузы без косточек и с желтой или оранжевой мякотью лет пять назад считались экзотикой. Но сейчас это уже не так. Те, которые приезжают к нам зимой из Бразилии и Таиланда, - они как раз без косточек. А летом такие идут из Турции и России, - сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити» Ксения Малиновская. - Но выбор основной части наших потребителей остается прежним - большой полосатый российский арбуз с косточками. Потому что у всех этих арбузов без косточек совсем не тот вкус.

По словам аналитика, российский покупатель чаще всего ищет традиционные отечественные сорта - астраханский, Холодок (плод нашей селекции, популярный из-за сочности и сладкого вкуса). Они обычно начинают поступать в продажу ближе к середине августа и остаются на прилавках еще в сентябре.

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