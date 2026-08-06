Юлия Зиверт впервые снялась в кино: о чем будет фильм

Zivert (Юлия Зиверт) Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица Zivert (Юлия Зиверт) теперь может называть себя и актрисой – она впервые снялась в полнометражном кино. Картина называется «Не трогай меня!», ее режиссером выступил Аскар Бисембин, работавший над сериалами «Папины дочки. Новые», «Два холма» и «Граница миров».

Но перевоплощаться в кого-то принципиально другого Зиверт не пришлось – в принципе, она сыграла себя – популярную артистку, за которой начинает охотиться аферист со своими подельниками. Также в картине задействованы Виктор Хориняк, Павел Деревянко, Анна Завтур, Валери Зоидова, Александр Обласов, Сергей Степин, Жанна Эппле и другие знаменитые актеры.

Жанр фильма определен как семейная комедия с элементами ромкома. В картине нашлось место и фантастике. По сюжету, удачливый аферист получает проклятие от загадочного незнакомца и теперь он может заполучить тело любого человека, просто прикоснувшись к нему. А для того, чтобы вернуть свое собственное туловище, герою надо получить от кого честную благодарность – вот с этим-то и возникает главная проблема, потому что он привык все делать только ради выгоды…

В «Не трогай меня!» также прозвучат композиции певицы Zivert. Премьеру авторы обещают уже весной следующего года.

Напомним, 35-летняя певица не раз становилась лауреаткой различных музыкальных премий и наград, в 20224 заняла кресло наставника в шоу «Голос». Она уже снималась в сериалах, правда, в роли самой себя, а в 2021 году озвучила волчицу в мультфильме «Зверопой 2».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьера киноверсии шоу Zivert: певица сверкнула бриллиантовыми часами за 3 миллиона, а Киркоров выгулял украшение с редким изумрудом

Zivert рассказала, кого приглашает к себе домой

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину