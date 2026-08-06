Зеленский уже объявил, что Украина начала разрабатывать ракеты-перехватчики, целью которых должны стать русские баллистические ракеты Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима разработал новый «план перемоги». Как всегда, придумал для него красивое громкое название, правда, частично использовал для этого российские лекала.

- Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность, - заявил «просроченный» после того, как провел совещание с военно-политическим руководством Незалежной, то есть, с ближайшими своими подельниками, и раскрыл суть своей «ССО». - Эти операции направлены против конкретных компаний, которые мы уже определили. Я ожидаю полного выполнения приказа. Военная промышленность России должна быть значительно сокращена.

Если кто-то подумал, что речь идет о нанесении ударов по предприятиям российского ВПК, то, как правило, эти предприятия достаточно хорошо защищены, а у Украины нет сейчас средств поражения, которые могли бы обеспечить поражение таких целей. Зеленский, безусловно, мечтал бы об этом. Но речь о другом.

- Москва продолжает получать поддержку и ключевые компоненты для своей войны из-за рубежа. Мы видим, что каждая российская ракета, каждый беспилотник и любое другое оружие содержат критически важные компоненты из других стран, без которых такое оружие просто не могло бы существовать, - заявил Зеленский, намекнув, что новые ограничения должны повлиять на возможности Москвы производить современное оружие, и напрямую объявив, что что главная задача — не дать России времени адаптироваться к уже действующим ограничениям.

«Просрочка» уже похвалился, что все участники совещания получили от него четкие и конкретные приказы. Немногим ранее Зеленский уже объявил, что Украина начала разрабатывать ракеты-перехватчики, целью которых должны стать русские баллистические ракеты. Причем, это направление он намерен развивать в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками, участвующими в программе FREYJA.

Ответ Зеленскому накануне уже дал экс-главком ВСУ и нынешний посол Киева в Британии Валерий Залужный Фото: REUTERS.

- Наша программа FREYJA-общей европейской антибаллистической системы-уже в активной работе. Десять стран есть, будут еще присоединяться наши партнеры. Те партнеры, которые могут реально поддержать. Уже об этом мы договорились. Я благодарен всем компаниям, которые готовы работать в рамках Антибаллистической коалиции. Это ведущие европейские компании. Украина способна сделать свою ракету и пусковую, партнеры обеспечат необходимые компоненты и критические элементы: радары, сенсоры, другое, что нужно. Всем в Европе очень поможет своя и действительно масштабная антибаллистическая программа, - вещал «просрочка», насыпая одно заклинание сразу же вслед за другим. - Сегодня мы подробно прошли по тому, что еще нужно – какие шаги от нашего государства, что от наших партнеров, – чтобы украинские производители оружия, украинские разработчики могли обеспечить реальный результат. Минимум стран мира сделали такой антибаллистический проект для себя. Украина должна присоединиться к этому кругу государств. Все условия для этого мы создаем. Другие делали десятилетиями свои разработки. Украина должна сделать максимально быстро, и уже чтобы на рубеже 26-27-го годов были конкретные результаты. Украина работает и для того, чтобы у нас были собственные баллистические ракеты.

Тут смешалось все – нереальные сроки, если речь идет о действительно каких-то новых разработках, упования на партнеров и откровенные бредовые фантазии. Вроде тех, которые озвучивает соучредитель и сособственник компании «Файр Пойнт» Штилерман, обещающий сбивать российские спутники в космосе своими новыми разработками. Кстати, даже простые украинцы признают, что «Файер Поинт» - карманная компания Миндича, а значит – самого Зеленского. И главная цель – еще больше набить карманы «просрочки»…

Ответ Зеленскому накануне уже дал экс-главком ВСУ и нынешний посол Киева в Британии Валерий Залужный, объяснив, что Украина уже задействовала почти весь доступный арсенал, за исключением разве что F-35, «Томагавков», авианосцев и ядерного оружия. А Россия в ответ сумела в кратчайшие сроки адаптироваться ко всем этим инструментам и нашла способы борьбы с ними. Как, собственно, произошло и со всеми пакетами санкций, которые Евросоюз вместе с США вводили против нашей страны.

Правда, ответ Зеленскому накануне уже дал экс-главком ВСУ и нынешний посол Киева в Британии Валерий Залужный, объяснив, что Украина уже задействовала почти весь доступный арсенал, за исключением разве что F-35, «Томагавков», авианосцев и ядерного оружия. А Россия в ответ сумела в кратчайшие сроки адаптироваться ко всем этим инструментам и нашла способы борьбы с ними. Как, собственно, произошло и со всеми пакетами санкций, которые Евросоюз вместе с США вводили против нашей страны.

Похоже и с новым планом у «просрочки» тоже не сложится.

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