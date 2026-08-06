Ирина Муромцева пострадала от уколов красоты Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красавица-ведущая Ирина Муромцева пострадала от филлеров. Сначала все было хорошо, но потом под одним глазом образовался комок. А под вторым гель просто переполз ближе к уголку глаза.

Ирина Муромцева считается одной из самых красивых и известных ведущих на российском телевидении. Однако с ее лицом случилась беда.

"Я расскажу вам такое, после чего делать филлеры вам больше не захочется. И об этом вы не узнаете у своего косметолога, потому что бабло побеждает…" - начала она свою исповедь.

Телеведущая поделилась болью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По ее словам, филлеры - это "идеальный субстрат для бактерий". Единственное спасание - удаление геля вместе с капсулой. "Иммунитет не может их достать, антибиотики - тоже.Женщины годами пьют антигистаминные, не понимая, что внутри филлера живет инфекция", - поведала знаменитость.

Ирина сообщила, что попробовала филлеры спустя три месяца после родов, когда ей срочно понадобилось выйти на работу. Муромцевой не нравилось, как она выглядела из-за хронического недосыпа. После процедуры поначалу все было неплохо. Но затем гель "стал жить своей жизнью".

"Под одним глазом он скомкался, как маленькое одеяло в большом пододеяльнике. А под вторым просто переполз ближе к уголку глаза, из-за чего казалось, что меня там укусило какое-то насекомое..." - рассказала телеведущая.

Ирина назвала главную опасность филлеров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В результате Муромцева удалила гель с помощью уколов. Но спустя время телеведущая вновь столкнулась с филлерами, но уже против собственной воли.

"Я оказалась жертвой горе-косметолога, которая под видом увлажняющего коктейля ввела мне в губы самый обычный филлер. Когда до меня дошло, что она сделала, я была в шоке. Посмотрите, какие были комки в моей нижней губе!" - высказалась Муромцева под фото в блоге.

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