Лайма Вайкуле оскандалилась заявлением про автомат и Россию

Лайма Вайкуле готовится взять автомат в руки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лайма Вайкуле опять оскандалилась из-за своей ненависти к России. Певица заявила о готовности воевать с автоматом в руках в случае конфликта России и Латвии. Услышав это, россияне подняли "кормилицу СССР" на смех.

Лайма Вайкуле после того, как перебралась из России в Латвию, не устает делать странные заявления. Артистка плевалась ядом в сторону страны, которая ее кормила десятилетиями, требовала отменить русский язык в Латвии и сообщала, что петь для россиян больше не будет и в Россию ни ногой. Самым нашумевшим стало высказывание вокалистки про "кормилицу". Мол, она "кормила весь СССР".

А недавно заявила готовности с автоматом в руках защищать Латвию, если на нее вдруг нападет Россия. Ее слова вызвали недоумение и смех.

Певица не устает делать странные заявления Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

"Чего ее вдруг понесло, я не знаю... Она выглядит роскошно, но несет ерунду", - отметил Иосиф Пригожин.

С заявлением также выступил депутат Александр Толмачев. "Пока они были здесь, песни получались про любовь и счастье, а как уехали - прорезались клыки и проявились звериные оскалы. Видимо, так разрушительно действует разрыв с Родиной", - цитирует народного избранника Lenta.ru.

В свою очередь, Алексей Пушков с юмором отреагировал на слова Вайкуле: "Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена".

А первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов уверен, что заявления артистки являются лишь попыткой привлечь внимание, чтобы "на один день про нее вспомнили". "Немножко страшно, конечно, от такого бойца, как Вайкуле", - добавил он.

По мнению депутата, готовность воевать у Лаймы быстро пропадает в случае, если приходится отвечать за сказанное: "Сначала уедет куда-нибудь, а потом оттуда продолжит рассказывать, как поступила бы, если ей дали бы возможность повоевать".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину