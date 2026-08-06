«Я ушла от мужа, который мне изменял»: Седокова ответила на обвинения в смерти футболиста Белькевича

Анна Седокова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Анна Седокова снова отбивается от хейтеров. На этот раз комментаторы в соцсетях намекнули, что она – черная вдова. Под одним из постов певицы ее подписчица написала: «И хорошо, судя по тому, что потом с вашими мужьями случается».

Певица не стала молчать и дала комментаторше развернутый ответ. Анна раскрыла нелицеприятные подробности брака с Белькевичем – отцом своей старшей дочери Алины. Седокова рассказала, что ушла от него из-за измен и после развода больше не общалась с ним.

«Моей дочке 21 год, я ушла от мужа, который мне изменял, 20 лет назад. Когда ей был год, мне было 21. И я лишилась всего: самого важного дела в моей жизни и семьи, которой у меня никогда не было, - написала артистка в комментариях. - Я осталась без всего с годовалым ребенком на руках. А он вернулся к той женщине, с которой мне изменял. И они жили свою жизнь, как могли».

Анна призналась, что развод стал для нее шоком, ведь она мечтала выйти замуж раз и навсегда. Она очень любила Белькевича и делала все, чтобы сохранить семью.

Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году. Фото: личный архив.

По словам Седоковой, после развода футболист ни разу не увиделся с дочкой.

«Я ни разу с ним не общалась за эти годы, я помню себя только однажды — умоляющей у нотариуса выпустить дочку в лагерь за границу, потому что мне нужно было его разрешение. Тот, кто умолял, меня поймет. Он ни разу не общался с дочкой, ни со мной за все эти годы. Я одна воспитала совершенно невероятного человека сама», - говорит звезда.

Валентин Белькевич скоропостижно умер в 2014 году, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ему был 41 год.

«Несу ли я ответственность за то, что стало с человеком через 10 лет после того, как он бросил меня? Как будто бы нет. Любил ли он меня когда-то? Нет! Была ли я для него важна? Нет. Ему даже дочка единственная никогда не была важна», - считает певица.

Певица одна вырастила дочь Алину. Фото: соцсети.

Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой. Спортсмена обнаружили мертвым в подъезде дома в центре Москвы в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. Трагедия случилась вскоре после развода пары. В день рождения Седоковой баскетболист не смог дозвониться до нее и решил уйти из жизни.

Анна говорит, что смерть Яниса стала для нее настоящей трагедией, от которой она не может оправиться до сих пор.

«То, что случилось со мной два года назад - это огромная боль. И вы не смеете ее трогать своим грязным языком», - обратилась Седокова к автору комментария.

Артистка напомнила, что два ее других мужа живут вполне благополучно.

«Но для статистики (вы же ее проводите, да?) давайте посчитаем. Два моих других мужа счастливо живут эту жизнь. Они классные и самые лучшие», - подчеркнула Седокова.

Судя по всему, певица имеет в виду отцов своих младших детей. Дочь Моника родилась в браке артистки с украинским бизнесменом Максимом Чернявским. Сейчас девочка по решению суда живет в США с отцом.

Младший ребенок - сын Гектор родился у звезды от связи с московским предпринимателем Артемом Комаровым. С ним Анна рассталась еще до рождения сына.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину