Фото: кадр из видео Минобороны РФ

В рамках разведывательно-ударных операций в зоне ответственности группировки войск «Днепр», расчеты коптерных ударных БПЛА 22-го отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ эффектно уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

«В ходе плановой разведки местности операторы БПЛА выявили замаскированную позицию вражеской артиллерийской установки. Несмотря на попытки противника скрыть САУ в капонире, укрытом в лесопосадке и с использованием складок местности, опытные операторы разведывательных квадрокоптеров смогли обнаружить цель. Координаты были немедленно переданы на командный пункт», - комментируют кадры в Минобороны России.

После получения соответствующей команды, расчеты ударных БПЛА отправились в бой: первые два FPV-дрона успешно преодолели маскировочную сеть и естественные укрытия, обеспечив возможность последующим дронам подобраться к орудию.

Дроны нанесли прицельные удары по наиболее уязвимым элементам САУ. Поразили ствол, ходовую часть и систему наведения самоходки.

Показали свой высокий профессионализм, мужество и отвагу танковые экипажи группировки войск «Днепр». Экипажи танков 58-й гвардейской общевойсковой армии в интересах штурмовых подразделений мотострелковых полков нанесли с закрытых позиций мощное огневое поражение противнику на Ореховском направлении Запорожской области.

На видеозаписи можно увидеть уничтожение укрывающихся в опорном пункте в лесопосадке военнослужащих ВСУ.

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