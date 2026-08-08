Возвращение в счастье

В семье Сапроновых любые трудности умеют превращать в возможности.

Самые важные люди - те, кто держит тебя за руку, когда вокруг сгущается тьма. Для семей ветеранов спецоперации эти ценности обретают особый, глубокий смысл. Здесь любовь выступает нерушимой опорой, верность дает силы выстоять, а плечо близкого нередко значит больше любой другой поддержки.

«ДАРИТЬ ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Семья Карсаковых живет в Марий Эл и воспитывает двоих детей. У одного из них - ограниченные возможности здоровья. Осенью 2022 года Петра призвали в рамках частичной мобилизации. Дом и хозяйство остались на жене Ольге. Она посвятила себя детям, занятиям тхэквондо и сборам гуманитарной помощи.

По мнению супругов Карсаковых, смысл жизни в том, чтобы дарить детям любовь, внимание и тепло. Фонд «Защитники Отечества»

В январе 2024 года Петр получил тяжелое ранение, и его отправили в госпиталь Санкт-Петербурга. Ольга сразу же приехала к мужу и ухаживала не только за ним, но и за другими ранеными. За службу Петр награжден орденом Мужества, а также медалями «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

- Иногда кажется, что счастье где-то там: в новых достижениях, в следующей цели, в «когда-нибудь потом». А оно рядом. В смехе детей за столом. В улыбке любимого. В теплых объятиях родных, - уверены супруги Карсаковы. - Семья - не просто слово. Это все. Твое настоящее и твое будущее. Дети - наше продолжение. Они учатся у нас, растут с нашими ценностями, несут в мир то, что мы в них вложили. Давайте дарить им любовь, внимание и тепло - здесь и сейчас. Ведь именно в этом и есть настоящий смысл.

В этом году Карсаковы стали победителями республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества».

ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ ПРЕВРАТЯТСЯ В ВОЗМОЖНОСТИ

«Человек редкой душевной теплоты и настоящей отцовской заботы» - так говорят знакомые о ветеране СВО Виталии Сапронове из Воронежской области. Вместе с женой они воспитывают четырех сыновей (старшему - 16 лет) и двухлетнюю дочку Эмилию. Малышка появилась на свет, пока отец защищал Родину, став для всей семьи символом надежды и новой главой жизни.

- Для него каждый ребенок - не просто часть большой семьи, а отдельная вселенная: он замечает их радости, переживает из-за маленьких огорчений и старается дать им самое важное - чувство того, что они любимы и защищены, - рассказывает социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Стефанюк.

Вернувшись из зоны СВО, ветеран оформил социальный контракт и открыл дело по строительству жилых и нежилых зданий. Также Виталий постоянно занимается самообразованием и повышает квалификацию, показывая детям, что учиться очень важно и никогда не поздно.

Сейчас семья строит большой дом в Воронеже. Но несмотря на высокую загруженность на стройке, выходные отец идет с детьми в цирк или театр. В этой семье точно знают: каждый поддержит другого и любые трудности превратятся в возможности.

СОСЛУЖИВЦЫ СТАЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ

Ветеран СВО Никита Шинкаренко из Нижегородской области очень дорожит большой крепкой семьей - жена, сын, мама, родная сестра и племянники. Близкими он считает и бывших сослуживцев.

Никита и Елизавета Шинкаренко дорожат своей большой крепкой семьей.

На СВО Никита Шинкаренко ушел добровольцем в 2023 году. Служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде: командиром отделения в штурмовой роте, затем снайпером-разведчиком в роте спецназа. Освобождал Хромово, Ивановку, Красное, получил три ранения. Самое тяжелое - в Курской области - привело к потере ноги.

За мужество бойца наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». Во время службы Никита познакомился с будущей женой Елизаветой. Она работала воспитателем в детском саду, который посещала его племянница. После возвращения они стали жить вместе, а через год официально зарегистрировали брак.

Близкие во всем поддерживают героя, да и он сам после реабилитации решил помогать другим ветеранам и стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества».