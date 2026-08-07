Благодаря 14-й поправке к американской Конституции, принятой в 1868 году, любой человек, родившийся на территории страны, автоматически становится американским гражданином. Фото: Artmim/Shutterstock/Fotodom

Президент США Дональд Трамп подписал 6 августа 2026 года два указа, ограничивающие право на гражданство по рождению и запрещающие так называемый родильный туризм. Это уже вторая попытка американской администрации ограничить подобные возможности — первую в конце июня заблокировал Верховный суд.

Да и нынешние указы станут предметом судебного разбирательства. Пока делом не займется Верховный суд, их действие, надо полагать будет приостановлено.

ЧТО ТАКОЕ РОДИЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Родильный туризм — это практика, при которой иностранные гражданки приезжают в Штаты, чтобы родить ребёнка на американской земле. Благодаря 14-й поправке к американской Конституции, принятой в 1868 году, любой человек, родившийся на территории страны, автоматически становится американским гражданином. Этим и пользуются будущие матери из разных стран. Ребенок получает паспорт США. А в будущем — право на воссоединение семьи, то есть может перевезти к себе родителей.

Ещё в 2020 году, в свой первый срок, Трамп рекомендовал Госдепу не выдавать визы иностранкам, которые едут в Америку, чтобы там родить. Однако этот запрет действовал весьма избирательно, ведь формально въезд не был запрещен беременным, которые указывали целью поездки общение с родными или туризм.

СУТЬ УКАЗА ТРАМПА О РОДИЛЬНОМ ТУРИЗМЕ

Один из двух указов Трампа вводит новые карательные меры против тех, кто собирается в Штаты с целью родильного туризма. Это уже не рекомендация, указ обязывает не только Госдеп, но и Министерство внутренней безопасности страны полностью переписать миграционные регламенты и задействовать ресурсы всех ведомств для прекращения подобной практики.

Вводятся прямые карательные меры против будущих матерей и даже тех, кто уже родил на американской земле: аннулируются действующие визы, вводится пожизненный запрет на въезд, запускается механизм депортации тех, кто уже въехал или ранее практиковал «родильный туризм».

В США для иммиграционного мошенничества нет срока давности. Если будет доказано, что 5, 10 или 15 лет назад женщина солгала консулу о целях поездки, въехала по турвизе и родила, указ формально позволяет отменить ее текущие документы и депортировать ее.

Президент США Дональд Трамп подписал 6 августа 2026 года два указа, ограничивающие право на гражданство по рождению и запрещающие так называемый родильный туризм. Фото: REUTERS.

ЛИШАТ ЛИ ГРАЖДАНСТВА США УЖЕ РОЖДЕННЫХ В АМЕРИКЕ ДЕТЕЙ ИНОСТРАНЦЕВ?

Лишат ли американского гражданства детей, уже появившихся на свет по схеме родильного туризма? Нет. Но во втором указе говорится о других нюансах.

Гражданами США не признают будущих младенцев, чьи родители «прибегли к мошенническим схемам» для для получения гражданства.

При этом автоматическое гражданство отменяется для детей, рожденных в Штатах «выходцами из враждебных государств», членов террористических организаций за границей и лоббистами интересов иностранных правительств.

СУДЫ ИЗ-ЗА РОДИЛЬНОГО ТУРИЗМА

Это не первая попытка Трампа ограничить гражданство по рождению. Сразу после вступления в должность в январе 2025 года он подписал указ, который должен был лишить автоматического гражданства детей, родившихся у нелегальных мигрантов и временных иностранных резидентов.

Верховный суд США 30 июня 2026 года отклонил эту инициативу. Решение шести судей против трех признало указ неконституционным. Они сослались на 14-ю поправку, которая не оставляет места для толкования: гражданство получают все родившиеся в Америке, за исключением детей дипломатов и «врагов» во время вражеской оккупации.

«Создатели Четырнадцатой поправки распространили это обещание на каждого свободнорождённого человека на этой земле. Мы храним это обещание сегодня», - заявлял тогда судья Джон Робертс.

КОГДА НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ УКАЗЫ О РОДИЛЬНОМ ТУРИЗМЕ?

По сути, новые указы Трампа — это попытка обойти вердикт суда, не оспаривая его напрямую, замечает издание The Hill.

Крупнейшие американские правозащитные организации уже заявили, что готовы подать иски против трамповских указов, считая, что они опять нарушают конституцию. Это дело опять дойдет до Верховного суда - и на время разбирательств действие указов Трампа, скорее всего, заблокируют.

Особое возмущение вызвал пункт о депортации за прошлые случаи родильного туризма, ведь до 2020 года роды в Штатах по турвизе, если въезжающие оплачивали все медицинские расходы, вообще не считались нарушением. Поэтому суды с большой вероятностью заблокируют попытки депортировать родителей за старые поездки.

Цифры о количестве «туристических» новорожденных разнятся, но все сходятся в одном: это капля в море от всех родов в США.

Ежегодно там рождаются от 22 000 до 26 000 таких младенцев Для сравнения: в 2025 году в США родились 3,6 миллиона детей.

Трамп же в день подписания указов заявил, что «сотни тысяч детей» родились через родильный туризм — что не подтверждается официальной статистикой.

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