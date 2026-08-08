Что делать, если отправили деньги мошенникам: 5 шагов, которые помогут быстро вернуть свои кровные

Если перевели деньги мошенникам, есть реальный шанс все исправить, главное - не упустить драгоценные минуты. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первые секунды после того, как вы отложили телефон, могут быть обманчиво спокойными. Вы не сразу понимаете, что имели с людьми, для которых обман - такая же работа, как для других офис или завод. Они умеют подбирать ключи к любому: инженеру, профессору, силовику.

Осознание приходит чуть позже. Вы понимаете: только что вы своими руками перевели деньги мошенникам. Стыд, злость, опустошение - это абсолютно нормально. Но сейчас не время себя корить. Выдохните, возьмите себя в руки и включите холодный расчет. У вас есть реальный шанс все исправить, и он прямо перед вами - главное, не упустить драгоценные минуты.

Итак, без паники, шаг за шагом возвращаем контроль над ситуацией. Четкую инструкцию дает Дмитрий Модель, руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф».

ШАГ 1. НЕМЕДЛЕННО СВЯЖИТЕСЬ С БАНКОМ

Первое правило - никакой паузы. Как объясняет Дмитрий Модель, звонить на горячую линию (номер на обороте карты), писать в чат приложения или бежать в отделение нужно сразу.

- Чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность заблокировать перевод до его исполнения, - говорит финансовый эксперт. - С января 2026 года банки обязаны приостанавливать подозрительные исходящие операции на 48 часов. Если вы успели позвонить, пока платеж не ушел (нередко он висит несколько минут со статусом «исполняется»), его еще можно отменить.

При обращении сразу заблокируйте карту, данные которой попали к мошенникам: ее реквизиты наверняка уже гуляют по рукам. Обязательно зафиксируйте все детали перевода - дату, точное время, сумму, реквизиты получателя и обстоятельства, при которых все произошло. Эти записи станут фундаментом для заявлений и в банк, и в полицию.

Оказались жертвой телефонных мошенников - срочно звоните в банк. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

ШАГ 2. ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В БАНК НА ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

Теперь официальный этап. Дмитрий Модель напоминает: с октября 2025 года крупные банки обязаны предоставлять возможность оформить заявление о спорной операции дистанционно - через приложение или личный кабинет. Если сервис пока недоступен, придется посетить офис лично.

Дальше банк проверит, не засветился ли счет получателя в базе данных Банка России о мошеннических операциях (это такой «черный список» реквизитов, куда уже успели пожаловаться другие обманутые люди).

- Если реквизиты есть в этом «черном списке», финансовая организация обязана вернуть деньги в течение 30 календарных дней, - подчеркивает эксперт.

Основанием для возврата также станут ситуации, когда перевод провели без вашего согласия после кражи данных или банк не предупредил вас о подозрительной операции.

Но тут есть нюанс, о котором лучше знать сразу. Если вы самостоятельно передали аферистам конфиденциальные данные - ПИН-коды, коды из СМС, CVC-код (три цифры на обороте карты), - настаивали на сомнительном переводе после его приостановки банком или проигнорировали предупреждения, банк не обязан возмещать ущерб. Впрочем, заявление все равно подавайте: это зафиксирует факт мошенничества и здорово ускорит возможное расследование.

ШАГ 3. ЗАЩИТИТЕ СВОИ АККАУНТЫ

Мошенники могли добраться не только до денег, но и до ваших учетных записей. Поэтому проверяем историю входов в банковские приложения, на портале «Госуслуги» и в электронной почте. Завершите все посторонние сеансы - на «Госуслугах» для этого есть раздел «Безопасность», из которого переходите в «Действия в системе».

Также смените пароли на всех ключевых сервисах. Нужны сложные сочетания символов.

- Создавайте сложные комбинации (цифры, буквы разного регистра, спецсимволы) и не повторяйте один и тот же пароль, - комментирует наш собеседник. - Надежнее всего использовать менеджеры паролей (специальные программы в интернете, которые сформируют такую абракадабру, что ни один мошенник не подберет, - Ред.).

Обязательно включите двухэтапную верификацию - это когда для входа, помимо пароля, нужно ввести временный код из специального приложения (такие приложения генерируют коды прямо на телефоне). Подключите эту защиту везде, где только возможно.

Кстати, с января 2026 года в мобильном приложении «Госуслуги» постепенно отключают вход по СМС - теперь безопаснее использовать биометрию, ПИН-код или TOTP (одноразовый код, который генерирует специальное приложение).

А еще убедитесь, что на телефоне и компьютере стоят свежие антивирусы, а незнакомые и подозрительные программы лучше удалить без сожалений.

Защитите свои аккаунты - проверьте историю входов в банковские приложения, на портале «Госуслуги» и в электронной почте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ШАГ 4. ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ

Без визита в правоохранительные органы не обойтись. Подать заявление можно лично, по телефону 112 или через онлайн-форму на сайте МВД, но личный поход в отделение обычно ускоряет проверку. Опишите обстоятельства со всеми подробностями: время и сумму перевода, известные реквизиты получателя, любые контакты мошенников - номера телефонов, ссылки, аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Приложите копии банковской выписки и скриншоты переписки. Сохраните талон-уведомление с регистрационным номером заявления - по нему потом будете узнавать о ходе расследования.

Если получатель средств установлен (пусть даже это дроппер - человек, на чью карту выводят украденное для заметания следов, который может даже не знать, что его используют аферисты), вы вправе подать гражданский иск о взыскании денег как необоснованного обогащения. Дмитрий Модель уточняет:

- Это гражданский иск, который можно подать одновременно с уголовным делом или отдельно от него - ждать окончания расследования не обязательно, - уточняет Дмитрий Модель.

А если мошенники взломали ваш аккаунт в соцсетях и от вашего имени рассылают просьбы одолжить денег, срочно сообщите в поддержку платформы и попросите знакомых массово жаловаться на страницу: при большом количестве жалоб ее быстро заблокируют.

ШАГ 5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЗВРАТА

Дмитрий Модель напоминает: с февраля 2026 года появился механизм добровольного возврата, если ваш перевод попал на счет дроппера, который готов сотрудничать (а если он не готов, ему грозит блокировка счетов, испорченная на всю жизнь кредитная история и тюрьма). Алгоритм для этого случая такой:

1. Дроппер (получатель денег) обращается в интернет-приемную Банка России с заявлением об исключении своих реквизитов из «черного списка». Ему выдается уникальный номер запроса - REQ.

2. С этим номером он идет в свой банк и пишет заявление об отказе от зачисления средств.

3. Банк получателя возвращает деньги вашему банку, а тот зачисляет их на ваш счет.

Что нужно от вас? Только подать заявление о спорной операции в своем банке со всеми известными реквизитами перевода. Дальше все происходит без вашего участия.

Если банк отказал в возврате или просто проигнорировал заявление, действуйте так:

- Направьте обращение в интернет-приемную Банка России. Приложите номер и дату вашего обращения в банк, копию ответа (если получили) и номер заявления из полиции (КУСП), - объясняет финансовый эксперт. - Регулятор запросит у банка объяснения и даст официальный ответ в течение 15 рабочих дней. Если Центробанк подтвердит вашу правоту, а деньги так и не вернут, обращайтесь в районный суд по месту жительства.

Отдельная ситуация - фейковые сайты и мошеннические интернет-магазины. Здесь поможет жалоба в Роскомнадзор: подайте ее через онлайн-форму на официальном сайте ведомства, укажите дату инцидента, суть нарушения и приложите скриншоты. Это может привести к блокировке мошеннического ресурса.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ: 6 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Лучший способ вернуть деньги - не отдавать их. Дмитрий Модель приводит правила, которые работают безотказно.

1. Никому не сообщайте коды из СМС и push-уведомлений, логины и пароли. Настоящий банк никогда такого не попросит.

2. Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте приложения из непроверенных источников. Достаточно один раз нажать не туда - и мошенники получат доступ к устройству.

3. Подключите двухфакторную аутентификацию везде, где она доступна. Это когда для входа, помимо пароля, нужен еще и временный код из смс или приложения на телефоне.

4. Установите самозапрет на кредиты через Госуслуги. А в банковском приложении поставьте лимиты на переводы. Даже если аферисты доберутся до кабинета, большую сумму за минуту они не выведут.

5. Для пожилых родственников обязательно подключите сервис «второй руки» - это доверенное лицо, которому банк отправляет запрос на подтверждение или отмену подозрительной операции.

6. Регулярно проверяйте историю операций и настройки безопасности.

Твердо запомните: настоящий сотрудник банка никогда не просит перевести деньги на «безопасный счет» и никогда не спрашивает коды из СМС. Как только слышите такие фразы - кладите трубку и перезванивайте в банк по номеру с вашей карты.

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