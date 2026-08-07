Анна Седокова ответила на обвинения в том, что ее старшая дочь приемная: «Все правда»

Анна Седокова с дочкой Алиной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Анна Седокова вновь столкнулась с волной критики в соцсетях. На этот раз один из пользователей усомнился в том, что старшая дочь певицы Алина Белькевич действительно является ее ребенком. Артистка не стала оставлять комментарий без внимания и с иронией предложила подписчикам «дойти» до ДНК-теста.

Поводом для нового обсуждения стала публикация Алины, под которой один из комментаторов написал: «Просто Седокова не твоя мама, вот и все». Певица отреагировала на выпад и обратила внимание, что подобное предположение поддержало всего несколько человек. «И так был не простой день. Теперь это. Один человек написал, три человека лайкнуло. Три. Делать ли мне уже тест ДНК в эфире Первого канала? Или пока повременим. Подождем лайков десять», — написала Седокова.

Позже артистка продолжила шутить на эту тему и опубликовала ироничное обращение, в котором рассказала о «выборе» дочери. «Все правда. Все, что вы обо мне читаете. И особенно в комментариях. И дочь я шикарную урвала, кстати! Лучшие сразу сказали: берите эту. Она сама закончит университет с отличием, будет во всем помогать, станет лучшей подругой и самой надежной опорой», — заявила певица.

Алина Белькевич родилась 8 декабря 2004 года в браке Анны Седоковой с футболистом Валентином Белькевичем. Поводом для новой волны комментариев также стала активность певицы вокруг выхода новой песни. Сегодня Седокова выпустила композицию, к которой подготовила серию откровенных видеороликов. В одном из кадров артистка предстала в образе спящей красавицы: она лежит в белом платье с закрытыми глазами, а полуголый мужчина в доспехах целует ее, после чего героиня просыпается.

Седокова выпустила новую песню, к которой подготовила серию откровенных видеороликов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Накануне Седокова уже отвечала на обвинения в адрес своей семьи. Тогда подписчики намекнули, что певицу можно назвать «черной вдовой», написав комментарий о том, что после нее с ее мужьями «что-то случается». Артистка подробно отреагировала на эти слова и рассказала о браке с Валентином Белькевичем, отцом Алины. По словам Седоковой, она ушла от футболиста из-за его измены, а после развода практически не поддерживала с ним связь.

«Моей дочке 21 год, я ушла от мужа, который мне изменял, 20 лет назад. Когда ей был год, мне было 21. И я лишилась всего: самого важного дела в моей жизни и семьи, которой у меня никогда не было», — написала певица.

Седокова заявила, что после расставания одна воспитывала дочь, а Белькевич, по ее словам, больше не общался с ребенком.

«Я одна воспитала совершенно невероятного человека сама», — отметила артистка. Валентин Белькевич умер в 2014 году в возрасте 41 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Седокова подчеркнула, что не считает себя ответственной за события, произошедшие спустя годы после их расставания. В декабре 2024 года после скандального развода другой ее муж, латвийский футболист Янис Тиима свел счеты с жизнью.

При этом певица напомнила, что два других ее бывших мужа живут благополучно. «Они классные и самые лучшие», — заявила Седокова. Анна Седокова также является мамой дочери Моники, которая родилась в браке с бизнесменом Максимом Чернявским, и сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова.

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