Красивая жизнь Софии Ротару. В частном самолете с внуками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сегодня исполнилось 79 лет певице Софии Ротару. Сын и невестка в соцсетях опубликовали фото своей главной кормилицы, сама артистка также поделилась снимком с букетами — давние внимательные поклонники ее творчества тут же вычислили: фотография старая, к ней в специальной программе «прилепили» цветы. София Ротару о нынешней жизни не рассказывает, но блогеры весь последний год вычисляли где и как живет ее семья. На основе этой информации вот какая картинка зарубежной жизни Софии Ротару нарисовалась.

Вот это «архивное» фото певицы с букетами в день ее рождения родня выдает за свежее. Фото: социальные сети.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО СЕМЬЮ СОФИИ РОТАРУ

Украинские блогеры к 79-му дню рождения Софии Михайловны Ротару выпустили свежие (обновили старые) ролики с фейковых похорон звезды — как говорится: «не забыли, поздравили от всей души». Артистка жива и здорова, проживает на две страны (Франция и Италия), где тратит заработанные за годы карьеры деньги, продолжает содержать семью сына.

София Ротару никогда сама не вела соцсети, редкие публикации там делает ее невестка, которая все годы отвечала (и продолжает) в том числе за финансы певицы.

КАК И ГДЕ ЖИВЕТ СЕМЬЯ СОФИИ РОТАРУ

Живет семья как принято у состоятельных людей — с претензией на «красивую жизнь». Самые близкие родственники Софии Ротару — 55-летний сын Руслан Евдокименко и его жена Светлана, 25-летняя внучка София и 32-летний внук Анатолий Евдокименко. Внук обосновался в Англии, где бабушка купила ему квартиру: Анатолий записывает электронную музыку, раньше выступал как диджей, теперь зарабатывает на музыкальном продюсировании, но живет за счет дивидендов от бабули. Учился внук певицы в Лондоне на графического дизайнера. Внучка живет в США, ранее она окончила колледж гуманитарных наук в Лондоне, частную школу искусств и дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Теперь организует выставки, позиционирует себя как искусствовед, записывает интервью для своего онлайн-канала на тему культуры и искусства.

Сама София Ротару молчит о месте проживания, но блогеры вычислили, что с сыном и невесткой она проживает на две страны — часть времени проводит во Франции, часть — в Италии, на Сардинии. Виллу в курортном городке Италии София Ротару купила много лет назад, и раньше часто проводила там отпуск. Недвижимость во Франции приобрела позже, и переехала туда из своего дома в пригороде Киева три с лишним года назад — с тех пор на Украине не появлялась, а фото в соцсетях с могил родственников или из своего сада публикует архивные, «разукрашивая» их каждый раз в различные цвета, чтобы сбить подписчиков с толку.

Итальянские каникулы — певица с внучкой, сыном и невесткой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

СОФИЯ РОТАРУ ПОЕТ ДЛЯ БОГАЧЕЙ НА ЗАКРЫТЫХ ВЕЧЕРИНКАХ

Сын и невестка Софии Ротару всегда работали в ее команде — занимались всеми концертными, студийными, финансовыми и прочими делами. Сама Ротару полностью им доверяла. Последние лет 20 она пела под фонограмму, как отмечали ее именитые коллеги в кулуарах: Соня Ротару умела так искусно выступать под фанеру, что заметить это могли только профессионалы. Сейчас София Ротару берет заказы на выступления на частных закрытых мероприятиях для обеспеченных русскоязычных людей за границей — пела в Германии, в Монако, в Италии. Говорят, что ее гонорар 50 тысяч евро (4,7 млн. руб.), к нему прилагается запрет на фото и видеосъемку для распространения, снимать можно исключительно для частного пользования.

Этот запрет появился после того, как пару лет назад по Сети разлетелся корпоратив Ротару в Берлине, где у нее немного дрожали руки и был не очень свежий вид. На самом деле Ротару выглядит нормально, ничем серьезно не болеет — просто публика привыкла к ее сильно отфотошопленным снимкам в Сети, вот и удивились — и эта певица тоже стареет. Из хронических заболеваний у Софии Ротару — давняя астма (она ее скрывает, но ингалятор всегда с собой), из-за которой и стала петь «под фанеру». Плюс атеросклероз, который в этом возрасте есть у многих. Ротару всегда держала «болячки» под контролем, и в целом ее самочувствие позволяет наслаждаться жизнью — посещать дорогие рестораны с невесткой, ходить в кино с внучкой, прогуливаться с сыном. Ее невестка с внучкой этим летом побывали и на неделе высокой моды в Париже, и в европейских театрах, и в бутиках — из чего можно сделать вывод, что деньги у них есть.

Говорят, что накопленные за годы карьеры на эстраде деньги Ротару успела вывести на счета в зарубежные банки, поэтому теперь может обеспечивать красивую жизнь своей семье. Иногда ей даже удается подрабатывать.

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