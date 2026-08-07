На выездной сессии ПМЭФ на Иссык-Куле эксперты обсудили вопросы туризма

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На днях состоялась выездная сессия Петербургского международного экономического форума, посвященная теме развития делового туризма в России и Киргизии. Мероприятие проходило в рамках VIII Российско-Киргизского экономического форума. Встречи проводились всего три дня - с 5 по 7 августа в Иссык-Кульской области Киргизии.

Стоит отметить, что уже второй год подряд сессия проходит при поддержке Фонда Росконгресса. В этот раз организатором выступила Российско-Киргизский фонд развития.

Участники сессии затронули широкий круг вопросов: развитие конгрессно-выставочной сферы, обновление гостиничной и транспортной инфраструктуры, внедрение единых сервисных стандартов, подготовку специалистов и цифровизацию отрасли.

Замглавы Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков назвал деловой туризм важным драйвером экономического развития регионов. По его словам, эксперты обеих стран предложили конкретные шаги - обмен опытом, совместные мероприятия, распространение образовательных практик и внедрение отраслевых стандартов. Вальков подчеркнул необходимость закрепить эти договоренности и вовлечь в их реализацию как бизнес, так и госструктуры РФ и Киргизии.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что раскрыть потенциал делового туризма можно только совместными усилиями государства, институтов развития и предпринимателей. Среди приоритетных направлений - обновление законодательной базы, поддержка региональных инициатив, развитие конгрессной инфраструктуры и создание единого календаря деловых событий двух стран.

«Мы рассматриваем Киргизию как надежного партнера и видим серьезный потенциал для совместной работы. Для развития делового туризма необходимо одновременно совершенствовать нормативную базу, внедрять единые стандарты, развивать инфраструктуру и цифровые сервисы. Система торгово-промышленных палат готова подключить к этой работе свою региональную сеть и объединить усилия бизнеса двух стран», - заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Илья Зубков.

Киргизская сторона рассказала о планах модернизации туристической инфраструктуры и запуске национальной цифровой платформы для путешественников, которая объединит ключевые сервисы. Участники отметили, что растущая деловая активность уже создает дополнительный спрос на гостиницы, транспорт и общественное питание.

Директор агентства по развитию туризма при кабмине Киргизи Эдуард Кубатов подчеркнул социальную значимость туризма.

«Сегодня экономика Киргизии развивается быстрее туристической инфраструктуры, поэтому наша задача - повысить качество услуг, внедрить стандарты и создать условия для приема инвесторов и участников крупных международных мероприятий», - добавил он.

Директор госпредприятия ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов рассказал о проекте всесезонного горного курорта. По его словам, государство возьмет на себя создание базовой инфраструктуры, а частные инвесторы смогут участвовать в строительстве отелей и других туристических объектов.

Гендиректор автономной некоммерческой организации «Международный центр региональной интеграции» Ислам Назаралиев поделился опытом реализации молодежных и экспедиционных проектов, сочетающих образовательную, культурную и деловую составляющие. По его мнению, такие инициативы укрепляют связи между людьми и стимулируют дополнительный туристический поток.

Итогом дискуссии стало практическое соглашение. В рамках ПМЭФ-2026 Национальное конгресс-бюро при поддержке Фонда Росконгресс подписало меморандум о сотрудничестве с Центром «Кыргыз Экспорт». Документ заложил основу для совместного продвижения деловых возможностей стран.