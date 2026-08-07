Коза отпущения: как Мата Хари обрела славу великой шпионки и из-за нее погибла

Исполняется 150 лет со дня рождения Маты Хари. Фото: rarehistoricalphotos.com/Global Look Press

Якобы из-за нее погибли 50 000 французских солдат. Тонули корабли. И она была идеальным воплощением демонической женщины. Родом из Голконды. Или Бенареса. Или Гвалиора. В общем, из самых таинственных уголков Индии. Или Индонезии: не исключено, что явилась на свет дочерью яванского принца. Перед тем как начать губить солдат, растлила своими экзотическими плясками Париж - с тех пор про него и рассказывают всякие гадости. Названия книг о ней: «Пуля для обнаженной», «Раздеться, чтобы выжить», «Танец любви и смерти». Она погибла под пулями расстрельной команды в 41 год - вот это не подлежит сомнению.

«Делались попытки доказать, что расстреляли ее без всякой вины, — попытки весьма неудачные: едва ли можно сомневаться в том, что Мата Хари была шпионкой. Она даже была, если можно так выразиться, шпионкой в чистом виде» - писал в 1936 году Марк Алданов. Не подозревавший, что 90 лет спустя все перевернется с ног на голову: сейчас ее считают... ну, наверное, не то чтобы абсолютно невинной, но уж точно не заслуживавшей казни. Козлом (козой?) отпущения. Британский историк Джули Уилрайт заявила: «Она никому не передавала ничего, чего нельзя было бы прочесть в испанских газетах. Но была независимой женщиной, разведенной гражданкой нейтральной страны, куртизанкой и танцовщицей...» По мнению Уилрайт, французы, проигрывавшие в Первой мировой, на ней отыгрались: «Вот что может произойти, если слабеют моральные принципы!»

И еще она до мозга костей была артисткой. Трудно понять, насколько хорошей и тонкой. Но ей действительно нравилось создавать вокруг себя легенды - и судьба посмертно подарила ей легенду легенд: и сегодня, если скажешь «шпионка» - сразу подумаешь о ней, скажешь «роковая женщина» - тоже.

Фото: KEYSTONE Pictures USA/Global Look Press

«СВЯЩЕННЫЕ МАЛАЙСКИЕ ТАНЦЫ»

Она была из самой обычной голландской семьи, ее звали Мархарета Хертройда (Гертруда, то есть) Зелле. Папа торговал шляпами и обеспечил Мархарете и ее сестрам счастливое детство. Которое тянулось до 13 мархаретиных лет, - тогда папа обанкротился, а еще развелся с мамой (та через пару лет умерла). Девочка в результате жила у своего крестного, потом у дяди; говорят, собиралась стать воспитательницей в детском садике. Но в 18 лет выскочила замуж по объявлению (тогда это было в порядке вещей) - стала супругой капитана Рудольфа МакЛеода, старше ее на 20 лет. И уехала на индонезийский остров Ява, где тот служил. Как ни странно, они вроде бы влюбились друг в друга - а потом так же быстро друг друга возненавидели. Он называл ее мерзавкой и подлой тварью, она мечтала о его смерти. Он был алкоголиком и открыто содержал любовницу. Она вряд ли была ему верна.

У них родились двое детей, маленький сын погиб от отравления при невыясненных обстоятельствах, его сестра в этой истории чудом выжила. Есть версия эффектная и драматическая: служанка-малайка по наущению врагов МакЛеода подмешала мальчику и девочке в еду яд. Есть более прозаическая: дети унаследовали от родителей сифилис, надо было их лечить, и военный врач по глупости дал им слишком большую дозу ядовитого, со ртутью, средства. (Сестра погибшего мальчика скончалась в 21 год - возможно, именно от осложнений сифилиса).

В общем, Мархарета и Рудольф расстались через семь лет после заключения брака. А еще через несколько лет она начала покорять Париж под псевдонимом Мата Хари (малайские слова, означающие «око дня», то есть Солнце). 1900-е были эпохой выдающихся танцовщиц, черпавших вдохновение кто в Древней Греции (как Айседора Дункан), кто в Древнем Египте (как Рут Сент-Дени). Мата Хари показывала изумленной публике «священные малайские танцы»: в сущности, это был стриптиз, но обставленный как искусство стран Азии. Свою грудь она публике не демонстрировала, но все, что ниже... Ну а что, может, на Яве так принято, такие танцы, такие священные обычаи. (Как иронизировал Алданов, «были основания думать, что парижские газеты не пошлют для проверки своих корреспондентов на Зондские острова»).

И, судя по очерку того же Алданова, она обожала все пышное, загадочное, броское и блистательное, «всю жизнь жила нервами, ощущениями, фантазией, точно вертела свой собственный биографический бульварный фильм. У этой женщины было чисто кинематографическое воображение: «дочь Эдуарда VII и индусской принцессы», «герцогиня фон Целле», «Явайская светская львица», «леди Греша Маклеод», «жрица бога Шивы», «кровный конь Какатоэс, позволяющий ездить на себе только своей хозяйке», — все это типичные сцены «сверхроскошного трагического кинобоевика». (Все это легенды, которые о ней ходили).

Фото: Scherl/Global Look Press

«БЛУДНИЦА? ДА! НО НЕ ПРЕДАТЕЛЬНИЦА!»

Первое выступление состоялось в Музее Гиме, который основал ее любовник-миллионер Эмиль Этьен Гиме. Любовников у нее было немало. И подражательниц - тоже: Мата Хари была очень популярна, нашлись девушки, сообразившие, что тоже могут плавно, в танце снимать с себя экзотические одеяния.

В 1914-м, когда ей было уже под сорок, началась Первая мировая война. И тут начинается запутанная история собственно со шпионажем. Она влюбилась в 23-летнего русского офицера Вадима Маслова, его тяжело ранили, она решила к нему поехать в курортный город Виттель, где он лечился. Но Виттель находился в прифронтовой зоне, для поездки туда нужно было получить разрешение. Пока она его получала, французское Второе бюро - военная разведка - предложило ей сотрудничество. (При том, что в Лондоне, в Скотланд-Ярде, ее уже подозревали в шпионаже - просто потому, что она общалась с какими-то немцами; французы об этом знали и в Виттеле хотели ее проверить - не начнет ли она собирать тайных сведений?)

Мата Хари и ее русский возлюбленный штабс-капитан Владимир Маслов. Когда они встретились, ей было 40, ему - 21 год. Фото: Wikimedia Commons

И все завертелось. В этой истории разобраться чрезвычайно сложно. Будто бы французы хотели, чтобы она соблазнила кронпринца Вильгельма и в постели выведывала у него военные секреты (которых он на самом деле не знал). То ли дали, то ли не дали Мата Хари миллион франков за эти услуги. А несчастная запросила именно эту сумму, да еще, судя по всему, всячески набивала себе цену: «Я вхожа к тому, я сплю с этим...» Короче, роковая соблазнительница №1 во всей Европе.

А потом она обещала немцам, что будет передавать им французские секреты - но, видимо, делала это, чтобы втереться в доверие к кронпринцу. Немцы же вскоре поняли, что имеют дело просто со сплетницей, которая никаких особых секретов не знает, и постарались от нее избавиться: передали несколько шифрограмм, зная, что шифр уже взломан французами и они непременно их прочтут. В них Мата Хари представала под кодовым именем H-21, но не могло быть никаких сомнений, о ком идет речь.

Журналист Лео Фауст говорил: «Никакой шпионкой она не была. Ей это просто не было нужно, потому что она могла получать достаточно денег совсем другим путем. Кроме того, она была слишком глупа, чтобы хоть кто-то нашел ее подходящей для шпионской работы». Утверждал, что доверять настоящие тайны ей мог только круглый дурак.

В общем, 13 февраля 1917 года в отеле на Елисейских Полях французы ее арестовали. Обвинения громоздились одно на другом (тут и корабли, на которых она в свое время не поплыла, хотя должна была, а потом они затонули; и те самые 50 000 солдат, погибшие из-за переданных ею немцам сведений...) Ей предстояло доказать свою невиновность, но она, похоже, сама наконец запуталась во всем этом сюжете. Все обстоятельства складывались против нее. Ее уличили в том, что она получала от немцев деньги - она утверждала, что это, грубо говоря, был ее гонорар куртизанки, да и деньги-то были не громадные. Голландскому послу она в отчаянии писала: «Я же на самом деле не шпионка, и ужасно, что я не могу себя защитить!» На процессе говорила (якобы): «Я блудница? Да! Но предательницей никогда не была!»

15 октября 1917 года ее расстреляли в средневековом Венсенском замке на окраине Парижа. Легенды и бульварные красивости окружают всю эту историю, как болото. Алданов писал, что она в тюремной камере изображала «индусскую роковую женщину», исполняла экзотические танцы перед монахинями, которые ее опекали, врачу обещала «открыть три секрета — один даст ему любовь, другой золото, третий вечную жизнь»... Откуда он только всего этого набрался? Впрочем, понятно откуда: журналисты фантазировали не переставая, журнал New Yorker писал, что на смерть она пошла в «безупречном платье стиля «Амазонка», специально пошитом по такому случаю, и паре совершенно новых белых перчаток» (бред: она была в той же будничной одежде, в которой предстала перед судьями).

Тело после казни оказалось никому не нужно. Его отправили в анатомический театр. Голову отрезали, заспиртовали и хранили в Музее анатомии, но в 2000 году выяснилось, что она исчезла - вроде бы еще в 50-х, при переезде в новое здание. Так ее и не нашли.