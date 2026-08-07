«Колобок» Гарика Харламова против «Человека-паука»: В сети разгорелся грандиозный скандал — а картина уже собрала почти 100 млн рублей

6 августа в прокат вышла очередная часть франшизы «Последний богатырь» — одной из самых успешных российских сказочных саг — посвященная Колобку Фото: кадр из фильма.

Если бы не грустные репутационные потери от этого скандала, можно было бы предположить, что все это — часть неумелого прогрева аудитории в преддверии премьеры. Но нет.

6 августа в прокат вышла очередная часть франшизы «Последний богатырь» — одной из самых успешных российских сказочных саг — посвященная Колобку (в озвучке Гарика Харламова), а рейтинг картины в «Кинопоиске» уже обрушили до единицы. Как такое возможно? Пишут, что на сеансы продаются буквально по 5-6 билетов. Во что сложно поверить. Но в чем причина?

KP.RU подробно расписывала некрасивые разборки в соцсетях, что учинил постановщик семейной картины Антон Маслов (он же выпускал «Бесстыдников» и «Вампиры средней полосы»), когда зачем-то полез на страничку ни в чем не виноватого электрика, посмевшего усомниться в качестве трейлера фильма «Последний колобок. Богатырь». Закончилось тем, что «старшие товарищи» подсказали Антону, насколько странно вступать в такие перепалки (здоровья и нервов не хватит, да и зачем — у каждого свое мнение), и посты потерли.

Фото: кадр из фильма

Но этим дело не ограничилось. Чуть позже произошла еще одна странная вещь: сайт «Кинопоиск», который уже давно перестал быть объективным агрегатором отзывов и непредвзятой оценочной системой (все проекты платформы имеют стабильно высокие оценки), вдруг скрыл (!) рейтинг нового «Колобка». Да, наблюдательные зрители заметили, что 6 августа позорная «единичка» перестала отображаться на сайте «Кинопоиска». Последовал и официальный ответ, который многих смутил.

— Фильм вышел в российский прокат сегодня, но еще до первых сеансов получил за ночь тысячи оценок на Кинопоиске — свыше 90% из них резко негативные, — пояснили в пресс-службе «Кинопоиска». — Система распознала такую активность как аномальную, поэтому не учла оценки такого флешмоба. В итоге для формирования рейтинга достаточного количества оценок еще не набралось. Мы не удаляем негативные оценки, нам (как и вам) важно, чтобы рейтинг складывался из голосов зрителей, но оценка должна отражать реальное мнение, которое можно составить только по итогам просмотра

Рейтинг «Колобка» обязательно докатится — как только накопится достаточное количество оценок от тех, кто действительно посмотрел кино.

Фото: кадр из фильма

И вот 7 августа, после того, как картина уже более суток идет в прокате, рейтинг действительно «докатился»: он теперь составляет 1,6 балла. Хотя цифры сборов говорят об обратном: по итогам первого дня фильм собрал солидные 64 миллиона рублей. Кто же обрушил рейтинг?

В интернете сразу начала обсуждаться конспирологическая версия: дескать, взбеленившиеся фанаты голливудских комиксов и франшизы «Марвел» устроили апсет и захейтили нашего посконного «Колобка». Кстати, а какой вообще Голливуд? У нас же это все запрещено.

Официально — да, но фактически картины продолжают выходить в прокат (как «Одиссея», например) хитрым способом: в виде «предсеансного обслуживания». Другими словами, полнометражный голливудский фильм идет перед некой неизвестной короткометражкой в качестве «рекламного ролика». И на саму «премьеру» уже никто не остается, конечно.

Вот и 6 августа якобы была запланирована премьера очередной части фильма про супергероя с паутиной в руках — «Человек-паук: Новый день», но случился перенос (опять же только по информации из анонимных ТГ-каналов, где таких вбросов происходит по десять в день). И поэтому фанаты Паука объявили охоту на Колобка. Комиксоманы активно расшаривают в соцсетях фото с полупустыми залами на российской премьере и считают это результатом бойкота.

Пришлось комментировать историю и Гарику Харламову, который озвучил главного мучного героя. Его соцсети тоже обрушили с гневными претензиями. В итоге актер выложил коллаж, в котором Паук летит через небоскребы с головой Колобка.

Фото: социальные сети.

— Я посмотрел «Человека-паука», перенесенного, — пошутил шоумен. — Я его перенес. Я в жизни вообще перенес пару раз ковид, два раза сумки и «Человека-паука». Самая слабая часть франшизы. Это я говорю, не потому что мне заплатили, а потому что это факт. Мне пишут с наездами. Причем здесь я? Мне глубоко наплевать на Человека-паука, я Бэтмена люблю.

Более того, дело дошло почти что до Кремля. Бывший главред газеты «Культура», а теперь советник президента РФ Елена Ямпольская высказалась по поводу ситуации, подчеркнув, что всегда, еще в будучи работы в Госдуме РФ, выступала против параллельного проката иностранных фильмов.

— Я вообще всегда была против этого, — отметила она. — В комитете (ГД РФ — Авт.) мы пытались бороться с подобными показами, потому что не всегда понятно, что будет показано на самом деле. Заявлено может быть одно, а представлено — совершенно другое.

На момент написания материала 7 августа в 18.30 сборы картины «Последний богатырь. Колобок» за неполные два дня составляли 97,4 млн руб. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев считает, что при сохранении динамики картина может собрать в прокате несколько миллиардов рублей.

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