Степашин возрождает северное деревянное зодчество

Фото предоставлено "ИППО"

…- Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина.

- Привет «Комсомолке».

- Спасибо! Я изучил уже СМИ Архангельска, где вы сейчас находитесь… Они называют Степашина «культовый политик», «человек-история»…

- (смеется) Честно говоря, Саш, я об этом даже не знал. Спасибо, что сказал.

- Чем вызвана ваша такая обширная программа на Севере? Тем, что у нас здесь, в Москве, жара стоит? Или есть еще какие-то другие поводы?

- Дело, конечно, не в природе, просто дел много. (Степашин находится в Архангельской области со вторника, 4 августа. - А.Г.)

Хотя здесь, Саша, удивительная красота, природа замечательная. У нас все время было солнце, немножко дождик. Где бы я ни передвигался, было солнце.

Но если серьезно, два года назад по предложению, кстати, архангелогородцев и ИППО было принято решение о том, чтобы заняться возрождением северного деревянного зодчества.

Нас поддержал Патриарх Алексий, поддержало правительство (вице-премьер Дмитрий Патрушев, Рослесхоз), многие промышленники и предприниматели Архангельской области, которые бесплатно поставляют лес. И, конечно, волонтеры.

В общем, удивительное сообщество у нас получилось на самом деле. Поддержал инициативу Петр Толстой (вице-спикер Государственной Дума).

Фото предоставлено "ИППО"

- А почему Архангельск?

- Потому что именно в Архангельске, наверное, больше всего удивительных храмов деревянного зодчества, которые были построены в XVII, XVII, XVIII веках.

Многие, конечно, разрушились, но их было почти 600, «в живых» осталось 26, вот мы их сейчас спасаем.

Я был много раз в Архангельске по разным делам. И в Плесецке…И вот сегодня в Северодвинск заехал на «Севмаш». Удивительное наше предприятие, сохраненное, слава Богу.

Красота этих храмов… Она просто завораживает. Это все равно что… Кижи. Мы их все знаем.

Так вот, в Архангельске - около двух десятков таких же Кижей, но не искусственных, а сохраненных с тех времен.

Потрясающие иконы, называются «небеса», удивительные места, красотища просто.

И вот мы сейчас приняли решение - просто помогать и восстанавливать. Причем бюджетных денег не просим. Нас благословил Патриарх, люди помогают, это волонтерское движение.

Одно дело, когда мы в Москве принимали решение, а здесь я сам лично посмотрел, побывал в удивительном Кенозерском национальном парке, где Владимир Владимирович Путин принял решение финансировать, кстати, это зодчество наше, слава Богу. И вчера мы приняли решение, провели заседание правительства, подписали соглашение, собрали архитекторов, тех, кто занимается зодчеством, реставрацией…

Фото предоставлено "ИППО"

- Правительства области?

- Да, Архангельской области. Выбрали Архангельск в качестве пилотного проекта. И договорились тот вчерашний Круглый стол сделать постоянно действующей комиссией.

Начнем с Архангельска. 6 храмов мы сегодня уже восстанавливаем.

- А потом - дальше?

- Да, затем у нас пойдет Карелия, Коми, Мурманск и даже добираемся немножко до Ярославля.

Кстати, были товарищи из Ленинградской области, говорят: «А почему у нас нет?» Я говорю: «А у вас-то где?» Говорят: «У нас тоже есть».

- Деревянное зодчество.

- Да. Потом, Саша, деревянное зодчество – оно здесь единственное в мире - храмовое. Знаешь, как здесь это называют? Народное православие. Я первый раз это услышал. Они строили храмы на свои средства!

Ну и еще вот сегодня удалось побывать на «Севмаше», но это очень коротко, потому что это закрытое предприятие, я там был в 94-м и 98-м.

- Я так понял, что там наши подлодки делают, правильно?

- Да.

Сергей Степашин осмотрел бронзовый макет старого Архангельска

- И делают хорошо.

- Прекрасное руководство, люди удивительные. Я не мог оторваться, встречался со всеми, посмотрел, как строятся, прошел на буксире, посмотрел уходящие в ближайшее время наши лодки. Это сила нашего оружия и сила наших людей, Саш.

- Я могу сказать, что Сергей Вадимович Степашин не только как председатель ИППО там сейчас находится, но и как руководитель Общественного совета при Минстрое России?

- Безусловно.

Архангельская область и Императорское Православное Палестинское общество подписали соглашение о сотрудничестве. Фото пресс-службы правительства Архангельской области

- И вы накануне Дня строителя…

- Сегодня в Северодвинске мы провели большое совещание… Я посмотрел дома, которые здесь строятся. Они здорово расселяют «аварийку». (Речь - о переселении жильцов из аварийного жилья - в нормальное. - А.Г.)

Знаешь, хороший вопрос ты задал. Дело в том, что восстанавливать храмы нужно, возрождать деревянное зодчество необходимо.

И еще надо, чтобы те, кто живет сегодня на земле, жили в хороших домах. Поэтому давай поздравим всех нас с Днем строителя.

Визит Сергея Степашина в Кенозер…

- Я, конечно же, присоединяюсь - с предстоящим праздником! Это мой любимый праздник, потому что мой папа был Героем Социалистического Труда…

- Это я знаю не понаслышке.

- …верхолазом, высотником. С наступающим Днем строителя!

- Помнишь, был фильм «Забытая мелодия для флейты», по-моему, в 90-м году он вышел, там Державин играл, Ширвиндт? И там пели песню «Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем» (они шутили). Я могу сказать так. Мы и сеем, и пашем, и строим, и гордимся Россией нашей.

- Это точно!