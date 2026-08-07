Зомби, которого поднял некромант: когда рухнет экономика Украины

Фото: REUTERS.
После систематических ударов по сухогрузам и портам Украины остановились поставки оружия по морю и экспорт украинских зерна и руды. Киев заявляет о многомиллиардных потерях из-за остановки экспорта.
Рухнет ли экономика незалежной окончательно в этом году?
На Радио «Комсомольская правда» говорили с Иваном Лизаном, главой аналитического бюро «СОНАР-2050»
- До какого момента Украина может жить в режиме пациента под финансовой капельницей?
- Долго может экономика функционировать. Мы живем в реальности реализма Миршмайера, а они живут в реальности «Гарри Поттера». И в этой реальности возможно существование зомби и некромантов.
- Почему они зомби?
- Ну, или скелет, которого поднял некромант. У него может не быть внутренних ресурсов для жизни. Нет пищевой системы, мозг наполовину сгнил, но в него вкачивают некую магическую силу.
- Что за магическая сила?
- Большие деньги. Евросоюз в роли некроманта. Мы оставили их столицу без теплоэнергетики в разгар отопительного сезона - но это ни к чему не привело. Пока некромант в состоянии вкачивать в них ту самую магическую энергию, они живут.
- Мы лишили их возможности экспортировать сельхозпродукцию по морю.
- Для бизнеса это катастрофа. От трети до половины малых и средних фермеров разорятся.
- И не договориться?
- Пока не вижу пространства, чтобы Москва и Киев могли договориться и прийти к джентльменскому соглашению.
- Какому?
- По портам друг друга не бить и ограничить удары дальнобоем вглубь территории противника. Но на сам режим это не окажет влияние.
Фото: REUTERS.
- Почему?
- Пока он получает деньги извне, он будет и дальше с нами воевать.
- А если денег все меньше?
- То все как в анекдоте про сына и отца-алкоголика. Кто-то будет просто меньше кушать. На «меньше кушать» назначат пенсионеров, бюджетников. Им скажут: извините, времена такие, надо понимать. Россию надо победить. Еще немножечко осталось, надо ее добить. А вы пока потерпите.
- Бунта не будет?
- Выборов не будет. А президентом будет тот, кого назначит Запад. И никакой бунт внутри страны вы не поднимете. Вы мелкие стихийные бунты с большим трудом поднимаете против ТЦК - и то ни к чему не приводит. Дальше приезжают ТЦКшники, СБУ, всех запрессовывают, заставляют на камеры извиняться - и все. Ворота этого концлагеря можно открыть только снаружи. Потому они могут жить и без экономики.
- Наносятся массированные удары, ракеты практически не сбивают, потому что нет противоракет. И когда увидим эффект?
- Чтобы психологически давить на противника, нужно наносить прицельные удары ракетами и дронами по начальникам. Пока эти начальники одобряют удары и теракты у нас, будучи уверенными на 100% в том, что по ним не прилетит в ответ, им ничего не будет. А безнаказанность порождает еще большую безнаказанность. Паны не страдают, обслуга тоже весьма неплохо зарабатывает на боевых действиях.
- Но удары по экономике не могут их не волновать?
- Там целых отраслей не существует. Нет своей нефтепереработки. Почти не осталось химпрома. Удар сейчас нанесен сильный по экспорту сельхозпродукции. Сильнее, чем в 2022 году. Но ничего, как-то функционируют.
- Если мы им все склады выбьем?
- Мы просто откатим ритейл лет на 25 назад. Если складов не будет, будут, наверное, к производителям ехать. Или напрямую везти фурами из Евросоюза. Никаких системных мер киевская власть не предпринимала для поддержки той же «Новой почты», которую они сделали частью военной логистики. А аграриям сказали: мы вам дадим кредиты по льготным ставкам. На какую сумму? А как поможет? А толку от этих кредитов, если блокада, допустим, продлится полгода-год?
- А она может продлиться?
- Ну, можно еще и от Дуная отрезать. Это вопрос накопленного запаса злости с нашей стороны. А он очень большой, раз перестали вообще жалеть.
- Есть предположение, что если не после этой зимы, то после следующей додавим.
- Донбасс, да, будет освобожден по административным границам. Дальше все зависит от того, в каком состоянии будут ВСУ. Смогут ли они дальше организованно сопротивляться. Если Украина потеряет хотя бы один областной центр, тогда мы подведем их общество ближе к моменту катарсиса. Если еще в этот момент у Евросоюза денег будет меньше, чтобы выдавать именно те же дальнобойные дроны, мы станем чуть ближе к победе.