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Политика7 августа 2026 18:20

Зомби, которого поднял некромант: когда рухнет экономика Украины

Аналитик Лизан оценил текущее состояние украинской экономики
Авторы (2):
Иван ПАНКИН
Игорь ЯКУНИН
Чтобы психологически давить на противника, нужно наносить прицельные удары ракетами и дронами по начальникам

Чтобы психологически давить на противника, нужно наносить прицельные удары ракетами и дронами по начальникам

Фото: REUTERS.

После систематических ударов по сухогрузам и портам Украины остановились поставки оружия по морю и экспорт украинских зерна и руды. Киев заявляет о многомиллиардных потерях из-за остановки экспорта.

Рухнет ли экономика незалежной окончательно в этом году?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Иваном Лизаном, главой аналитического бюро «СОНАР-2050»

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ МЕРТВ

- До какого момента Украина может жить в режиме пациента под финансовой капельницей?

- Долго может экономика функционировать. Мы живем в реальности реализма Миршмайера, а они живут в реальности «Гарри Поттера». И в этой реальности возможно существование зомби и некромантов.

- Почему они зомби?

- Ну, или скелет, которого поднял некромант. У него может не быть внутренних ресурсов для жизни. Нет пищевой системы, мозг наполовину сгнил, но в него вкачивают некую магическую силу.

- Что за магическая сила?

- Большие деньги. Евросоюз в роли некроманта. Мы оставили их столицу без теплоэнергетики в разгар отопительного сезона - но это ни к чему не привело. Пока некромант в состоянии вкачивать в них ту самую магическую энергию, они живут.

КАТАСТРОФА ДЛЯ БИЗНЕСА

- Мы лишили их возможности экспортировать сельхозпродукцию по морю.

- Для бизнеса это катастрофа. От трети до половины малых и средних фермеров разорятся.

- И не договориться?

- Пока не вижу пространства, чтобы Москва и Киев могли договориться и прийти к джентльменскому соглашению.

- Какому?

- По портам друг друга не бить и ограничить удары дальнобоем вглубь территории противника. Но на сам режим это не окажет влияние.

Мы лишили Украину возможности экспортировать сельхозпродукцию по морю

Мы лишили Украину возможности экспортировать сельхозпродукцию по морю

Фото: REUTERS.

- Почему?

- Пока он получает деньги извне, он будет и дальше с нами воевать.

- А если денег все меньше?

- То все как в анекдоте про сына и отца-алкоголика. Кто-то будет просто меньше кушать. На «меньше кушать» назначат пенсионеров, бюджетников. Им скажут: извините, времена такие, надо понимать. Россию надо победить. Еще немножечко осталось, надо ее добить. А вы пока потерпите.

БУНТА НЕ БУДЕТ

- Бунта не будет?

- Выборов не будет. А президентом будет тот, кого назначит Запад. И никакой бунт внутри страны вы не поднимете. Вы мелкие стихийные бунты с большим трудом поднимаете против ТЦК - и то ни к чему не приводит. Дальше приезжают ТЦКшники, СБУ, всех запрессовывают, заставляют на камеры извиняться - и все. Ворота этого концлагеря можно открыть только снаружи. Потому они могут жить и без экономики.

- Наносятся массированные удары, ракеты практически не сбивают, потому что нет противоракет. И когда увидим эффект?

- Чтобы психологически давить на противника, нужно наносить прицельные удары ракетами и дронами по начальникам. Пока эти начальники одобряют удары и теракты у нас, будучи уверенными на 100% в том, что по ним не прилетит в ответ, им ничего не будет. А безнаказанность порождает еще большую безнаказанность. Паны не страдают, обслуга тоже весьма неплохо зарабатывает на боевых действиях.

- Но удары по экономике не могут их не волновать?

- Там целых отраслей не существует. Нет своей нефтепереработки. Почти не осталось химпрома. Удар сейчас нанесен сильный по экспорту сельхозпродукции. Сильнее, чем в 2022 году. Но ничего, как-то функционируют.

ОТРЕЗАТЬ ОТ ДУНАЯ

- Если мы им все склады выбьем?

- Мы просто откатим ритейл лет на 25 назад. Если складов не будет, будут, наверное, к производителям ехать. Или напрямую везти фурами из Евросоюза. Никаких системных мер киевская власть не предпринимала для поддержки той же «Новой почты», которую они сделали частью военной логистики. А аграриям сказали: мы вам дадим кредиты по льготным ставкам. На какую сумму? А как поможет? А толку от этих кредитов, если блокада, допустим, продлится полгода-год?

- А она может продлиться?

- Ну, можно еще и от Дуная отрезать. Это вопрос накопленного запаса злости с нашей стороны. А он очень большой, раз перестали вообще жалеть.

- Есть предположение, что если не после этой зимы, то после следующей додавим.

- Донбасс, да, будет освобожден по административным границам. Дальше все зависит от того, в каком состоянии будут ВСУ. Смогут ли они дальше организованно сопротивляться. Если Украина потеряет хотя бы один областной центр, тогда мы подведем их общество ближе к моменту катарсиса. Если еще в этот момент у Евросоюза денег будет меньше, чтобы выдавать именно те же дальнобойные дроны, мы станем чуть ближе к победе.