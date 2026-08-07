«Прозрачный блокчейн»: Разработка Росфинмониторинга помогла задержать крупную банду криптомошенников

Криптовалюта – это не обязательно криминал. Это современный цифровой и финансовый инструмент Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Росфинмониторинга помогли выявить сеть нелегальных криптообменников. В результате спецоперации, которую провели в комплексе «Москва Сити» сотрудники МВД и ФСБ России, задержаны более 20 работников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Через них украинские кол-центры легализовывали деньги, похищенные у российских граждан. Пресечена работа девяти таких каналов. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

- С помощью сервиса криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей, - сообщила KP.RU официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова. - Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Задержаны не только сами менялы, но и курьеры, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.

ФСБ распространила видео спецоперации. Люди в масках и куртках с надписью СОБР в несколько ударов кувалдой вышибают металлические двери. «Менеджеров», многие из которых, судя по неубранным кроватям, в офисах не только работают, но и живут, укладывают лицом вниз. Аккуратно, но убедительно. В основном, это молодежь студенческого возраста. Правда, их принадлежность к студенческому сословию вызывает сомнения: все они упорно говорят «средствА» - с ударением на последнем слоге.

- Встреча клиентов, пересчет денег, подписание договора, - перечисляет один из задержанных список своих должностных обязанностей.

Камера скользит по выдвинутым ящикам столов, в которых лежат пухлые пачки пятитысячных купюр. Миллионы рублей.

Задержанные рассказали о масштабе криптоообмена. Через одну точку проходило в среднем 2 млн долларов в день, через другую – 30 млн рублей.

Но самое поразительное по степени то ли глупости, то ли наглости, что задержанные на голубом глазу представлялись собровцам сотрудниками то ФСБ, то Росфинмониторинга. Внештатными.

Один из них рассказал, что сам стал жертвой мошенников. По его словам, он это после задержания понял, а сначала всему верил.

- Со мной связались ФСБ и Росфинмониторинг, после чего мне было сказано, что чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, мне нужно вывести все свои денежные средствА и переоформить лицевой счет, - рассказал задержанный. - Впоследствии мне было сказано, что я должен буду отработать внештатным сотрудником Росинкаса (Росинкас - Российское объединение инкассации, Ред.). Вину свою признаю, поскольку последние три дня следовал инструкциям, которые мне диктовали Росфинмониторинг и мой следователь из ФСБ.

- Вы понимаете, кто это был на самом деле, - слышен измененный голос сотрудника силового подразделения.

- Теперь понимаю – мошенники, - отвечает задержанный.

- А с какой стороны мошенники, понимаете?

- Теперь тоже понимаю – с Украины.

Разработанный Росфинмонитрингом сервис «Прозрачный блокчейн» позволяет отслеживать сложные криптовалютные цепочки и устанавливать конечного выгодоприобретателя той или иной схемы, объяснили в Росфинмониторинге. Рынок оборота «крипты» благодаря этому инструменту становится более прозрачным. Только в этом году материалы финансовых расследований Росфинмониторинга, в которых применялся «Прозрачный блокчейн», использовались при возбуждении более 100 уголовных дел.

Криптовалюта – это не обязательно криминал. В общем, это современный цифровой и финансовый инструмент. На днях, например, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который регулирует оборот цифровых валют.

Тем не менее, криптовалюту активно используют и мошенники. Аферисты похищают деньги граждан и легализуют их через виртуальные активы, которые затем выводят за рубеж. При этом преступники нередко представляются сотрудниками Росфинмониторинга и других государственных органов. В связи с этим Росфинмониторинг напомнил, что это ведомство, равно, как и их коллеги из МВД, ФСБ и других правоохранительных структур не звонят гражданам и не используют для связи с ними мессенджеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в магазинах низких цен такие дешевые товары и какие продукты там не стоит покупать

Цены упали на 19 из 25 социально значимых продуктов: что можно купить подешевле