Проклятое Киберкомандование США: стала известна причина массовых самоубийств сотрудников

Это подразделение занимается защитой американских компьютерных сетей Фото: EAST NEWS.

В подразделении кибервойск США зафиксирована вспышка суицидов среди личного состава, сообщает Bloomberg. C начала июня по начало июля покончили с собой минимум пять человек, служивших в Киберкомандовании США или тесно с ним связанных.

Военное руководство и конгрессмены встревожены: это подразделение занимается защитой американских компьютерных сетей и взломом систем противников, а его сотрудники работают в условиях строжайшей секретности.

«ЭТО НЕЧТО СИСТЕМНОЕ»

По информации Bloomberg, основанной на внутренней переписке Пентагона, полицейских отчётах и интервью со служащими ведомства, в конце июня командующий генерал Джошуа Радд сообщил сотрудникам о трёх суицидах, произошедших за две предыдущие недели. Позднее были подтверждены ещё два случая.

Американские военные классифицируют такие события как «кластер самоубийств» – явление, при котором смерти среди сотрудников следуют одна за другой с нетипичной частотой, и требуют особого реагирования.

Одним из погибших стал техник-сержант ВВС Кевин Столлингс, аналитик цифровой разведки, прослуживший почти двадцать лет. Сообщается, что он был подвергнут жесткой критике со стороны руководства за несколько дней до ухода из жизни.

Его семья настояла на обнародовании имени в надежде привлечь внимание к проблеме. Брат погибшего Адам отметил, что Кевин всегда заботился о других, и обстоятельства смерти совершенно не соответствуют его характеру. «Осознание того, что подобное случилось не только с ним, убеждает меня: есть нечто системное, что давно пора исправить», – заявил Адам Столлингс.

БЕССОНИЦА И ПОТЕРЯ ПАМЯТИ

Причины столь резкого увеличения числа самоубийств связывают с возросшей нагрузкой на специалистов. За последний год объём задач Киберкомандования резко вырос из-за конфликта с Ираном и других зарубежными кризисами.

Кроме того, усилилась гонка по внедрению и, наоборот, защите от новых моделей искусственного интеллекта, требующая от компьютерных специалистов ещё больших усилий.

Сотрудники жалуются на бессонницу, потерю памяти, навязчивые мысли и физические недомогания – об этом говорится в исследовании 2025 года психолога и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эрика Мияреса, основанном на опросах 50 служащих. Исследование, выполненное по заказу армии, так и было опубликовано для широкой общественности

Само Киберкомандование, созданное в 2010 году, с самого начала страдало от хронической нехватки квалифицированных кадров на ключевых позициях.

«Всегда кризис, всё в приоритете. Мы «сжигали» людей быстрее, чем успевали их готовить», - отмечает проработавший в структуре более семи лет Эндрю Шоку. По его словам, там царит атмосфера, в которой трудно взять паузу и даже попросить о помощи, а текучка кадров крайне высока.

ГЕНЕРАЛ ПРОСИЛ 11 МЛН НА «ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

В марте генерал Джошуа Радд, возглавляющий Киберкомандование, направил в профильные комитеты Конгресса письмо, в котором просил выделить 11 миллионов долларов на изучение и улучшение психологического и физического состояния служащих.

«Без финансирования выгорание и деградация сил будут нарастать», – предупредил он законодателей. Однако средства так и не выделили.

После трёх первых суицидов руководство Киберкомандования разослало сотрудникам письмо с номерами телефонов доверия, контактами военных капелланов и других служб помощи.

Спустя несколько часов после той рассылки был найден мёртвым сержант Столлингс. На следующий день командование провело собрание, призвав поддерживать друг друга и обращаться за помощью.

Но и это не помогло. Уже через две недели последовал ещё один случай суицида.

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Согласно последнему отчёту Пентагона о самоубийствах внутри ведомства, в 2024 году в вооружённых силах США было более 23 подобных случая на 100 тыс. военнослужащих – почти вдвое выше, чем в среднем по стране.

В категории «кибероперации» в тот год покончили с собой четверо, в «радиоэлектронной разведке» – 14.

Точное число сотрудников Киберкомандования не разглашается, но известно, что основной штат насчитывает свыше 6 тысяч человек. Многие из них работают сверхурочно в закрытых помещениях без окон, в условиях социальной изоляции.

После серии суицидов Конгрес США все же отреагировал на письмо Радда. Сенатский комитет по вооружённым силам связался с командованием, чтобы выяснить потребности в ресурсах, а профильный комитет Палаты представителей направил запрос в Пентагон о критической проблеме с суицидами.

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