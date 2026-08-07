Деятельность Мерца одобряют лишь 13-14% немецких граждан Фото: REUTERS.

В соцсетях распространилось видео на немецком со ссылкой на германское издание Handelsblatt: канцлер Германии Фридрих Мерц 10 августа, вероятно, объявит об отставке. Сегодня Handelsblatt назвало этот ролик фейком.

Но дыма без огня не бывает. Деятельность Мерца одобряют лишь 13-14% немецких граждан. Это антирекорд в современной истории Германии. Не лучше дела обстоят и с доверием правительству в целом: лишь 20% немцев считают, что оно справляется с работой. Между тем на пятки правящим партиям наступает ультраправая «Альтернатива для Германии».

Сегодняшнюю публикацию в Politico не опроверг никто: конкретный срок отставки Мерца там не называется, но источники в его партии, Христианско-демократическом союзе (ХДС), говорят о реальности «партийного переворота».

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ МЕРЦ УЙДЕТ В ОТСТАВКУ

- Отставка Мерца вызовет политическую бурю в Германии, - сказал KP.RU политолог Александр Камкин. - Если он уйдет с поста добровольно, правящая коалиция может сохраниться. (В нее входят ХДС, ее вечный партнер ХСС - Христианско-социальный союз и СДПГ — Социал-демократическая партия, которую представлял экс-канцлер Шольц - Ред.).

Но могут и возникнуть проблемы с выборами нового канцлера - за него должно проголосовать большинство коалиции. Если это не удастся, вероятны досрочные выборы, что будет еще хуже для правящих партий. Поэтому нервозность, конечно, нарастает. Свидетельство тому - попытка социал-демократов в очередной раз запретить «Альтернативу для Германии» (АдГ).

КТО СТАНЕТ НОВЫМ КАНЦЛЕРОМ ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ МЕРЦА

Слова эксперта подтверждают партийные рейтинги: у ХДС – меньше 22% процентов, у СДПГ – чуть больше 12% А вот у АдГ – почти 28%. По прикидкам, если бы федеральные выборы состоялись сейчас, «Альтернатива» получила бы большинство в бундестаге – 200 мест, почти треть всех депутатских кресел.

Правящие партии заявляют, что не будут ни при каких условиях сотрудничать с «Альтернативой», называя ее чуть ли не «фашистской». Но появляются сообщения, что некоторые лидеры ХДС уже допускают сотрудничество при определенных обстоятельствах.

Чтобы этого не случилось, другая часть партийных функционеров хочет сменить Мерца на кого-то более высокорейтингового - например, на премьера федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста из более умеренного крыла партии, чем Мерц. Вюста даже называют «идейным наследником Ангелы Меркель».

Отставка Мерца вызовет в Германии политическую бурю Фото: REUTERS.

Шум вокруг «Альтернативы для Германии» связан с тем, что в сентябре в трех восточногерманских землях пройдут местные выборы. Опросы показывают: у АдГ есть шансы получить абсолютное большинство в Саксонии-Анхальт 6 сентября. А на выборах 20 сентября «Альтернатива» может стать крупнейшей партией в Мекленбурге — Передней Померании и покажет хорошие результаты в Берлине.

ДРОН СО ВЗРЫВЧАТКОЙ НУЖЕН БЕРЛИНУ

И как сейчас удачно для Мерца «совпало»: в стратегически важном лейпцигском аэропорту, который обслуживает самолеты Украины и НАТО, находят вражеский дрон.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил: это свидетельствует о возможном вмешательстве в предстоящие выборы «иностранного государства». Напрямую Россию он не назвал, но кому ж еще вмешиваться?

- Представьте, небольшой дрон с взрывным устройством лежит в 20 метрах от большого украинского транспортного самолета, куда загружены французские боеприпасы, - объясняет Александр Камкин. - Если бы дрон взорвался и боеприпасы сдетонировали, от аэропорта в Лейпциге ничего бы не осталось.

И как сейчас удачно для Мерца «совпало»: в стратегически важном лейпцигском аэропорту, который обслуживает самолеты Украины и НАТО, находят вражеский дрон Фото: REUTERS.

А тут этот беспилотник чуть ли не ногой в прыжке сбивает охранник. По последним данным, взрывчатка чешского происхождения, причем производитель не продает ее за рубеж. Поэтому вполне можно предположить, что речь идет о провокации военной разведки.

Расчет с явно раздутым случаем «поимки» дрона вполне прост. Показать, что Россия, стремясь очернить Мерца и запугать немцев, идет на все в своей «гибридной войне».

Правда, Euronews напоминает: по данным немецкой службы управления воздушным движением, в 2023 году в Германии зафиксировали 151 инцидент с беспилотниками. Из них в аэропорту Лейпциг/Галле - 21. Но такой истерики, как сейчас, не было. Может, потому что АдГ тогда только набирала популярность?

Инцидент с дроном уже вписали в мифическую операцию «Матрешка» - якобы российскую «гибридную атаку» на европейские страны.

Вот оно что: в любых бедах Европы виновата Москва. Остается лишь вслед за героем легендарной комедии спросить: «Простите, а часовню тоже я развалил?»

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