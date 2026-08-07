Представился простым монтировщиком, чтобы не платить алименты: Мария Миронова набросилась на бывшего мужа с упреками

Мария Миронова. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мария Миронова продолжает судебные баталии с бывшим мужем Андреем Сорокой. 53-летняя звезда «Холопа» и 34-летний актер развелись три года назад, но до сих пор не могут договориться по поводу воспитания сына. Андрей обратился в суд с просьбой определить порядок его свиданий с 6-летним Федором. Мария же настаивает: ее бывший муж срывает учебу мальчика, поэтому встречи отца и сына должны проходить один-два раза в месяц в удобное для ребенка время.

Мария обвиняет Андрея в абьюзе и утверждает, что он неоднократно применял насилие на глазах у сына. Все это, по ее словам, негативно сказалось на психологическом состоянии ребенка.

Но главная претензия актрисы — бывший муж не платит алименты На своей странице в соцсетях Миронова опубликовала пост, в котором эмоционально рассказала последние новости о судебном процессе.

«Суд идет, друзья и пресса. Из первых уст. Господин Андрей С. вместе со своим прекрасным адвокатом представил возражения в судебном порядке, где отрекся от актерской деятельности и заявил себя таким простым монтировщиком в театре, дабы не платить алименты», - написала Мария.

Актриса возмущена тем, что ее экс-супруг таким образом пытается обойти закон. Мария показала скрин переписки с бывшим мужем, в которой она обвинила Сороку в пиаре на ее фамилии.

«Так зачем же в суде заявлять себя бедным "монтировщиком" и предоставлять документы о временной работе? Дорогая пресса, не звоните мне с вопросами, лучше помогите простому "монтировщику" наконец стать актером и прославиться! Нам с Федей будет легче жить... Да и суды быстро закончатся», - подчеркнула Миронова.

Сыну актрисы Феде шесть лет. Фото: соцсети.

Монтировщик сцены — сотрудник театра, помогающий устанавливать декорации перед спектаклем. Средняя зарплата театральных монтировщиков в Москве составляет 70-100 тысяч рублей. Если работа не является постоянной, то сотрудник получает 4,5-8 тысяч рублей за смену.

Ранее Мария Миронова рассказала, почему рассталась с молодым супругом. По словам артистки, ее бывший муж оказался абьюзером. Он избил ее брата Алексея в ее же доме прямо на глазах у сына Феди. Драка зашла настолько далеко, что пришлось вызывать скорую. Брат артистки получил сотрясение мозга и множественные ушибы.

Актриса не раз говорила, что на протяжении всей жизни сына именно она содержала семью и материально обеспечивала ребенка – оплачивала его кружки и спортивные секции. После развода ситуация не изменилась: Андрей практически не участвует в жизни Феди и не проявляет интереса к его школьным делам.

Андрей Сорока. Фото: кадр видео.

В довершение ко всему Мария выяснила, что пока ее не было дома, бывший муж, по ее словам, установил за ней слежку через «умную» колонку.

«И сейчас, друзья, на меня подали в суд, не я, на меня! Ребенка я не отдам! Дай бог всем нам, женщинам, защиты от агрессии и просто спокойной жизни с нашими детьми!», - написала актриса в соцсетях.