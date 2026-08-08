Запад не отказался от идеи «отменить Россию» в мировом спорте

Болельщик из России на Олимпийских играх в Пхенчхане, 2018 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Времена, когда разные политические деятели восклицали: «О спорт – ты мир!» - а также утверждали, что «спорт вне политики», прошли безвозвратно. Спорт на международном уровне давно уже превратился не просто в «мягкую силу», а в один из фронтов, в арену, где всегда есть победитель и побежденные. Не дать России чувствовать себя победителем – одна из главных задач, которые ставит Запад перед собой на этом фронте. Именно по этой причине нас не пускают соревнования, перед нашими спортсменами закрывают все двери, открывая их только для перебежчиков, а там, где запрет в полной мере осуществить невозможно, вводят всяческие ухищрения – участие на индивидуальной основе, в нейтральном статусе, без флага и гимна. И даже там, где в последнее время Запад потерпел на этом фронте борьбы с Россией поражение и вроде бы, скрипя зубами, вернул на соревнования полноценное участие российских спортсменов, представляющих Россию, что было воспринято нашей полной победой, не стоит успокаиваться. Они все равно будут стараться укусить, порвать, запретить, уничтожить, и к этому надо быть готовыми.

Вот только два события последних дней. Первое - российский пловец Алексей Жарков установил мировой рекорд в плавании брассом на Кубке мира в Аргентине. А до того Жарков и другие российские пловцы взяли золото на всех дистанциях, в которых участвовали в первый день Кубка мира.

И второй – триумф российской команды по синхронному плаванию на Чемпионате Европы, проходившем в Париже, оказался практически абсолютным – наши девушки выиграли три командные дисциплины: произвольную, техническую и акробатическую программы в группах. Также в копилке сборной – одно серебро и три бронзы. Что они делали в воде и над водой, выглядело фантастикой. Никого и близко не было ни по синхронности, ни по сложности элементов и качеству их исполнения. Тем самым дан ответ некоторым плакальщикам, что, мол, российский спорт хиреет и деградирует. И ответ делом, а не плачем. Отрицать определенный негатив в этом отношении не стоит, но это у них там в тех дисциплинах, где мы традиционно сильны, без нашего участия все хиреет, примитивизируется и скукоживается. Это как с санкциями, которые бьют по их авторам гораздо сильнее, чем по России.

Российские синхронистки с золотом европейского чемпионата Фото: REUTERS.

Но не стоит думать, что они там все поняли. То есть, конечно, они поняли, что Россия в случае возвращения на международные соревнования снова начнет побеждать. И приняли меры, дабы не допустить этого. В первую очередь, там, где наши позиции не подлежат сомнениям.

Сборным России и Белоруссии по художественной гимнастике допустили к выступлениям на чемпионате мира, который пройдет в Германии, в нейтральном статусе – без флага и гимна. Несмотря на то, что Международная федерация гимнастики допустила россиян к турнирам с национальными символами. Просто власти Германии выставили такое условие, и руководство World Gymnastics пришло к согласию с правительством Германии в этом вопросе, наплевав на собственное решение. Кстати, в конце июня такая же местечковая русофобия уже привела к тому, что российские гимнастки отказались от участия в Кубке Вызова в Румынии после аналогичного ультиматума от мэра румынского города, заявившего о недопустимости использования российского триколора и гимна во время соревнований. И Международная федерация скушала ультиматум от какого-то мелкого румынского чиновника и не обляпалась.

А вот и еще одна новость из последних - Олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой и еще 6 россиянкам из числа ведущих спортсменок сборной России не выдали визы на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который начинается в Хорватии. При этом, резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили визы, в то время как лидеры женской сборной России остались без них. Хорваты гадят по-мелкому, но не стоит сомневаться, что за таким иезуитским решением выбить главных претендентов на награды и конкурентов стоят чиновники и функционеры не только из Хорватии. Скорее даже, не столько из Хорватии.

Запад потерпел поражение в своей политике и практике «отмены России» не только в области спорта. Как оказалось, без России не те уже и мировые искусство и культура вообще. Но в спорте это все более конкретно, ярко и зримо. И не надо думать, что они успокоятся, а все вернется на круги своя до победы над Украиной.