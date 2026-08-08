Виктор Бут: И если Русского Медведя разозлить, он может не только лапой с когтями по морде ударить

Российский бизнесмен Виктор Бут Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут - с Александром Гамовым, журналистом Кремлевского пула, политобозревателем Радио «КП».

В пятницу, 7 августа, в 20.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

И - в самом начале мы обсудили весьма заметную новость…

…- Виктор, начинаем с серьезной информации, это материал ТАСС. «Хакеры нашли документы об ударах ВСУ по нефтяным терминалам в России. Они сообщили, что получили доступ к переписке и документам, которые раскрывают, кто давал точные координаты объектов и кто «науськивал Украину на террор в Ленинградской и Калининградской областях». Как бы вы, Виктор, это прокомментировали?

- Давайте, Александр, расскажем нашим слушателям о том, что произошло. Есть такая хакерская группа с интересным названием, ничего нам не говорящим, «Берегиня». Им удалось проникнуть в сеть компании. Компания называется Hybrid Analyse Vigilant Network (HAVN), и они непосредственно попали в почту и во всю переписку к такому человеку, который там работает, Барт де Вахтер. И эта компания связана и с ССО Украины, и с разведкой НАТО. Они достали кучу разной информации. Это документы, подтверждающие…

Там снимки наших газовых терминалов в Калининградской области, подробная информация о терминалах в Ленинградской области. Что происходило? В этих документах Барт открыто сообщает, во-первых, что он следит и ведет учет российского так называемого теневого флота, работает и против наших Русских домов (то, что открыто Россотрудничеством). И регулярно общается с представителями СБУ и предоставляет им координаты нефтяных и газовых терминалов в Ленинградской и Калининградской области. А также - движение (речь о траектории. - А.Г.) наших танкеров, которые снабжают Калининградскую область именно сжиженным газом. (Там построен терминал, чтобы обеспечить полностью все потребности.)

Эта информация является подтверждением того, что НАТО открыто участвует в этом конфликте. И для нас это уже достаточный факт (то есть, повод, основание. - А.Г.) для того, чтобы нанести по ним удар, так как они становятся стороной конфликта.

Украденная хакерами информация является подтверждением того, что НАТО открыто участвует в конфликте вокруг Украины Фото: REUTERS.

- Это точка зрения Виктора Бута.

- Естественно. Мы просто говорим, что с точки зрения международного права такие документы, которые в «Берегине» достали и опубликовали, эти все документы выложены, к ним есть доступ.

Тут и все реквизиты НАТО, и их заголовки, и почта, электронная почта, номера телефонов.

И это ничего не отвергнуто (не опровергнуто. - А.Г.), более того, в общем-то, их поймали за руку. Единственный вопрос. Мы уже столько раз их ловили за руку, что пора вообще - к ответу. По-хорошему таких людей надо ставить к стенке.

- И это тоже - точка зрения Виктора Бута.

- Да. Но без этого будет сложно заставить наших европейских товарищей хотя бы понять, что они немножко заигрались. Мы все-таки ядерная супердержава. И если Русского Медведя разозлить, то он не только может лапой с когтями по морде ударить, но сделать так, что, в общем-то, вся жизнь прекратится.

- А вот здесь я (насчет Русского Медведя) с Виктором Бутом абсолютно согласен…

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