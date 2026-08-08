Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Противостояние Зеленского со своими политическими конкурентами преодолело новый рубеж. Если раньше в Киеве запускали войну компроматов, используя для этого как обычные СМИ, так и популярные ТГ-каналы, а также известных политиков и спикеров, то сейчас в ход пошли социологические опросы. Война соцопросов выдалась не менее жаркой.

Буквально несколько дней тому назад итоги опроса компании «СОЦИС» не оставили Зеленскому никакого политического будущего. Задав вопрос о том, кто выиграет президентские выборы, если дело дойдет до второго тура, исследователи обнародовали результаты своей работы, согласно которым украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский проигрывал любому из трех своих главных конкурентов – экс-главкому ВСУ, нынешнему послу Украины в Лондоне Валерию Залужному, бывшему министру обороны Незалежной Михаилу Федорову и даже занимающему сейчас пост главы Офиса президента Украины, бывшему начальнику военной разведки ГУР Минобороны Украины террористу Кириллу Буданову*. Причем в каждом из этих случаев «просроченный» набирал вдове меньше голосов, чем любой из его соперников на выборах.

Стоит подчеркнуть, что сам «просрочка» выглядел по итогам опроса абсолютно убого, и эта картинка лишь укрепляла население страны в том, что песенка Зеленского спета, что бы там дальше ни происходило. И Банковая не могла не ответить на этот уничтожающий остатки рейтинга «просроченного» опрос. Ответили сразу две украинские конторы, специализирующиеся в области соцопросов, – группа «Рейтинг» и Киевский международный институт социологии (КМИС).

«Рейтинг» выдал свежее исследование о потенциальных президентских рейтингах. Если бы выборы проходили сегодня, спросили социологи и выяснили, что первое место удерживает Зеленский, который получил бы более 30% голосов тех, кто намерен голосовать. На втором месте все тот же Залужный с 20,2%, на третьем – Михаил Федоров, а замыкает четверку все тот же Кирилл Буданов*, которому социологи дали всего лишь 9,5% голосов респондентов.

То есть, все не так уж и плохо, как бы намекают социологи группы «Рейтинг», но дело в том, что первого тура для выбора президента будет явно недостаточно, а Зеленский, если верить «СОЦИС» гарантированно проигрывает второй. Нестыковочка получается.

И именно ее должны были ликвидировать социологи из КМИС, которые опубликовали свежий рейтинг доверия Зеленскому в августе. По данным их «исследования», которое стало известно публике, популярность «просроченного» в августе упала до 55% с 61% в мае. То есть, не так уж и критично, если считать, что более половины населения продолжает доверять Зеленскому.

Есть только один нюанс, который разрушает благостную картину, нарисованную придворными социологами из КМИС – в мае эта же картина публиковала данные опроса, которые команда Зеленского не успела проплатить. И в ходе того же опроса 67% респондентов сошлись на том, что президента Украины надо будет поменять на другого.

Ни у кого нет и капли сомнения, что все эти опросы, как и их результаты, в той или иной степени проплачены определенными политическими силами. Но вот с тем, что уже было опубликовано, ни Банковая, ни сам «просроченный» уже ничего не могут поделать.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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