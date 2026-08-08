Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба после того, как его отправили в отставку и не предоставили равноценное место на замену, то ли обиделся на украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, то ли сверхусилием вернул себе в голову здравый смысл и разумные начала, но стал говорить вещи, которые в корне противоречат утверждениям официальной украинской пропаганды.

Выступая в эфире своего видеоблога, Дмитро начал вроде бы за «здравие», рассказав, на что Зеленский и его подельники потратили последний год, и для чего это было сделано.

- Чем меньше будет дипломатических инициатив Трампа, тем нам легче будет жить. Нас с Трампом интересует только практическое решение простых практических вопросов. Потому что, когда у него возникают большие дипломатические инициативы, мы тратим огромный объем энергии для того, чтобы их закатать в правильном направлении, - рассказал Кулеба. - И Зеленский вместе с другими европейскими лидерами потратили 12 месяцев с конца февраля 25-го до конца февраля 26-го года на то, чтобы завернуть Трампа в правильном направлении.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Но итоги этой дипломатической «перемоги» для Украины оказались совсем не теми, на которые надеялись в Киеве.

- Огромные ресурсы были потрачены на то, чтобы он просто не делал хуже. Пусть не будет лучше, просто, чтобы хуже не делал. Затем началась война в Иране. И на сегодня все сидели, радовались, что Трамп в Анкаре сказал: «Дадим лицензии на производство «Патриотов». Через две недели Трамп говорит: «Я передумал» или: «Я все еще думаю», - разочарованно констатировал Дмитро и прояснил, что надо делать Украине дальше. - Поэтому не надо делать ставку на Трампа, надо развивать собственные возможности.

А вот дальше началось нечто, что еще недавно было трудно себе вообразить.

- Говорю как есть: Мы не сможем защититься от российской баллистики в ближайшее время, - вернулся Кулеба к излюбленной теме последних своих выступлений. - На этом этапе конфликта наша главная задача как страны - выжить под ударами российских баллистических ракет. Россия нащупала слабое место. Недаром же вы видели уже там объявление, что северокорейские ракеты начали подтягивать. И они понимают, что в ближайшее время Украина ракет к системам «Патриот» не получит в достаточном количестве. Соответственно, надо просто залить Украину баллистическим дождем, насколько это возможно. И все ресурсы будут брошены на это.

В общем, цель «легче жить» оказалась недостижимой. Зато у России, как рассказал Дмитро, цели более реальные и достижимые. И главное – у Киева нет никакой возможности этому противостоять.

- Цель - сломать украинскую экономику, украинское общество и, как результат, украинское государство. Поэтому на сегодня у нас нет эффективного противодействия российской баллистике. Не будет в ближайшее время решения по защите украинцев и украинских предприятий от российских баллистических атак, - примерил на себя имидж Кассандры местного разлива Кулеба и подвел итоги проводимым Зеленским операциям. - Какие выводы вы из этой информации делаете, как вы управляете дальше своей жизнью, это уже вы решите. Я вам говорю, как есть - конфликт переместился в воздух. И мы пошли в воздух, и они пошли в воздух, и последствия - месяц все радовались, как пылают Wildberries, теперь пылает «Эпицентр», «Розетка», «Новус», порты закрыты.

Ни одного позитивного итога Кулеба так и не смог найти, как ни пытался. Но, по крайней мере, Дмитро, в отличие от львиной доли украинцев, уже не делает недопонимающие глаза и не вопрошает: «А нас-то за що?» Уже прогресс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский дал приказ разработать против России «специальную санкционную операцию»

Зеленский состроил «теорию заговора»: Запад специально не дает Украине ракеты, чтобы сделать ее сговорчивее

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года