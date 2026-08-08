Пентагон отстранил от должности генерал-лейтенанта армии США Чарльза Костанцу, который отвечал за военную помощь Украине. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Министерство обороны США досрочно отстранил от должности генерал-лейтенанта армии США Чарльза Костанцу, который отвечал за военную помощь Украине. По плану генерал должен был оставить свою должность командира V корпуса в октябре, который дислоцируется в Польше и играет важную роль в организации военных поставок Киеву, но его отстранили досрочно, за два месяца до срока и, к тому же, без объявления причин. Что породило массу слухов и сплетен. Не беремся утверждать про стопроцентную гарантию, но есть основания полагать, что лишение американского генерала должности как-то связанно с тем, что буквально на днях озвучил экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Михаил Маломуж (напомним, кстати, что пару дней назад украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский поставил руководить своего любимчика Рустема Умерова, который в разведке смыслит чуть меньше, чем ничего). Маломуж вскрыл такой гнойник, рядом с которым все якобы коррупционеры вроде экс-посла Стефанишиной, бывшего госсекретаря МИД Украины Банькова и экс-главы компании-оператора «ГТС Украины» Липпы» смотрятся неловкими и наивными детишками.

По словам экс-главы СВР Украины, Федеральное бюро расследований (ФБР) США выявило гигантское воровство выделяемых Украине средств, и речь идет о более, чем 42 миллиардах долларов.

- Этим теперь уже американцы занимаются, ФБР уже занимаются 5 месяцев, занимается финансовая разведка, помогают ЦРУ. И уже оказалось 42 миллиарда, которые пошли по этим теневым схемам. Разумеется, не меньше будет этого транша европейского, аудитом также занимаются спецслужбы и финансовые разведки, финансовые структуры, - заявил генерал в эфире видеоблога «Апостроф». - И мне американцы сказали, так как и европейцы, представители всех стран: «Это деньги наших налогоплательщиков. И мы до доллара отследим, где они исчезли. И будут нести ответственность независимо от должностей все участники процесса, как на Украине, так и посредники».

ФБР выявило гигантское воровство выделяемых Украине средств. Фото: Dzelat/Shutterstock/Fotodom

Передав слова своих зарубежных визави, генерал переключился на своих соплеменников, которых он и начал обличать в своем выступлении.

- То есть - это перспектива. Поэтому многие сейчас пытаются перекрыться депутатским иммунитетом, или даже высшим иммунитетом и тому подобное. Но расследование все равно будет. И пусть они поймут, что это не зависит от нас, наших расследователей, а зависит от того, что эти страны никогда не пойдут на какой-то компромисс. Потому что это глобальные преступления. Преступления в финансовой сфере - это для них самые святые. Помним, даже за финансовое злоупотребление, там сроки 100 и 300 лет, а здесь такие глобальные средства, - продолжал издеваться в эфире украинский генерал над командой Зеленской и над самим «просрочкой», именно на него намекая, акцентируя внимание на так называемом «высшем иммунитете».

При этом, по словам Маломужа, ряды коррупционеров на Украине явно не отличаются стойкостью и готовы дать слабину. Да что там готовы, если уже дали, намереваясь уменьшить свою вину и наказание.

- Готовы пойти на сделку со следствием. Это как раз они были обличителями. Вот вопрос ставился, один из руководителей из офиса, ему ставился вопрос, чтобы он пошел на сделку со следствием. Но он тогда раскрыл все. Вопрос будет острый для всех, конечно, но после войны, - с явным удовольствием смаковал генерал Маломуж.

При этом, как отмечают местные украинские эксперты, из обозначенного рекордного бюджета на следующий 2027-й год в 5,1 триллиона гривен более 2-х триллионов приходится на внешнее финансирование. То есть речь идет о западных деньгах, 80% которых, как облизываются все те же эксперты, будут на Украине непременно украдены.

- Чем больше денег приходит, тем сильнее это разрастается. Система работает так, что поток средств не решает проблемы, а наоборот, кормит тех, кто сидит на их распределении. Для них выгодно, чтобы деньги продолжали идти, - констатирует один из популярных украинских ТГ-каналов.

Вот только есть один весьма тонкий нюанс – красть такие деньги в одну, как говорится, калитку просто невозможно. Здесь необходимы сообщники, причем с другой стороны. И тут наверняка было не обойтись без американского генерала Чарльза Костанцы, который, скорее всего, замазан в этой коррупции как посредник, пусть и не всем объеме украденного.

Кто знает, может быть, та самая «перспектива», к которой говорил Маломуж, уже наступила. Хотя бы для некоторых. А для остальных, как и говорил генерал, после окончания конфликта. И это еще один страх украинского «просроченного».

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