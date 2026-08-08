Четырехлетний Андрей Колесников через «Комсомолку» поздравил своего папу с юбилеем

Андрей Колесников Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Алло, Андрей Иваныч, привет!

- Алло! Да-да.

- Это Радио «Комсомольская правда», соратник Колесникова по Кремлевскому пулу Гамов.

- Привет, Петрович. Сейчас я остановлюсь… Знаем вас. Не понаслышке. (смеется)

- (смеюсь) Мы вас тоже! Я почему, собственно? Ничего особенного. Я просто сейчас вот вспоминаю… Мы же тебя вместе с супругой Дашей на Петербургском международном экономическом форуме наградили пакетом кофе «Комсомолки» из Уганды.. Вы его уже перемололи, сварили и выпили? И как вам наш кофе?

- Перемололи кофе, перемыли косточки - за питьем кофе. Вот. Наверное, так. Конечно, прекрасный кофе, прекрасный прием был. Который мне запомнился… На стенде «Комсомольской правды» меня приняли как родного.

- Короче, Андрей Иваныч. И для тебя, и для твоей Даши у нас всегда есть место. Вот.

- (смеется) И кофе.

- (смеюсь) И кофе, да. Если тот кончился, мы готовы еще тебе, в общем-то, как-то доставить. Скажешь - когда и как, и в каком количестве. Ладно?

- Запомнили!

- Понял. Скажи, вот… Я понимаю, сегодня у тебя день такой особый. Я поэтому буду краток.

- (в сторону) Ну-ну…

- Скажи, Андрей, почему зависть к опережающему время и коллег Колесникову - у многих, в том числе и у Гамова, быстро улетучилась… Это от нашей самодостаточности или от нашей «безнадежности»? Это слово я беру в кавычках.

- Ну…(смеется) Я думаю, это от ощущения, которое у вас появилось… Наверное. (скороговоркой) Но все равно мы работаем в разных плоскостях. В смысле, до него (Колесников, похоже, имеет в виду себя. - А.Г.) не дотянуться? Но и тебе есть о чем писать и с кем разговаривать. Повторяю - мы просто работаем в разных… Не то, что в плоскостях… А даже в измерениях. Так вот я считаю.

- Но, по крайней мере, наш Сунгоркин Володя - он Колесникова Андрея любил больше, чем нас. Нас это как-то - в общем - подзадоривало.

- Ну, конечно, у Владимира Николаевича был хороший вкус - не поспоришь с этим. (смеется) Конечно.

- (Тоже смеюсь)

- Нет, но так, как он любил «Комсомолку», он не любил никого, наверное. Из людей даже. Мне кажется.

- Я думаю, да.

- И сейчас вот я еду… И решили мы встретить этот день рождения у меня на родине, мы подъезжаем к Семибратово…

- Ух ты! Да ты что?

- Конечно-конечно. Так, как это и должно быть. Мы в Ярославской области уже, поэтому связь не очень. Вот это самое. И я думаю, что обязательно схожу за грибами. Вот… А где грибы, там и вообще Владимир Николаевич Сунгоркин. С которым мы тоже походили за грибами. И вот сейчас еду, и его вспоминаю… А тут еще и ты позвонил. Так что вообще! Спасибо.

- А Даша же рядом, да?

- Конечно.

- Сегодня Колесникову - 60 лет…

- Жду не дождусь, когда доеду до родного Семибратова. И сделаю там, что должен. Схожу к маме, к папе, к брату.

- Это святое…

- Конечно.

- Ну и наверное, завершающий вопрос - что тебе пожелать? Обычно все, что желаю я и желает «Комсомолка» - все сбывается. Я не шучу, Андрей! Что вот тебе надо? Что хочешь?

- (сначала смеется, потом - серьезно) Ну, действительно, сбывается. Ты же - тот самый человек, с которым я спустился по трапу самолета из одной командировки… Когда мне сказали, что моя жена Даша начала рожать и рожает уже не первый час. И, конечно, страшно разволновался… И я помню, как ты меня успокаивал, пока мы шли до выхода из аэропорта. И обнадеживал. Говорил - все будет хорошо. И смотри, видишь - все сбылось. Потому что все очень хорошо. Потому что на заднем сиденье сидит четырехлетний Андрей Андреевич…

- Ты не сказал, что тебе пожелать.

- А это вы сами определитесь.

- Я желаю, чтобы и у тебя, и у Даши, и у твоего сынишки и дальше все было хорошо.

- Спасибо.

- А ты можешь трубку на секунду Андрею Андреевичу передать?

- Андрею Андреевичу? Да, сейчас.

- Андрей Андреевич, привет! Что ты сегодня желаешь своему папе?

Андрей Колесников-младший:

- Папа, поздравляю и желаю тебе здоровья!