Экс-главком ВСУ Валерий Залужный Фото: REUTERS.

Экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Британии генерал в отставке Валерий Залужный, судя по всему, решил выйти из дипломатической тени на ярко освещенную политическую арену Незалежной. И связано это может быть только и исключительно с его планами начать активную политическую карьеру. При этом, амбиции бывшего генерала и главкома может удовлетворить только один пост на Украине – кресло президента страны и гетманская булава. Трудно иначе расценить его публичное выступление в Украинском кризисном центре, в ходе которого он затронул самые важные для нынешней Украины вопросы.

- В 2026 году Украина применила все виды вооружений, кроме разве что «Томагавков», ядерного оружия, авианосцев, самолетов Ф-35, которые находятся на вооружении НАТО, задействовав доктрины их применения. Смотрите, ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, - повторил Залужный свою же мысль, которую высказал несколько дней тому назад на ежегодном совещании послов Украины, прошедшем в Киеве, но на этот раз развил ее дальше. Перечислив западные вооружения, которые якобы помогли ВСУ освободить какие-то территории, Залужный с горечью констатировал. - Они ровно через месяц превратились в бессмысленную вещь, которую просто невозможно использовать.

В ответ на вопрос ведущего, экс-посла Украины в США Валерия Чалого, действительно ли Залужный призывает изменить Конституцию и убрать оттуда курс на НАТО, как написали украинские СМИ, экс-главком и посол ответил достаточно развернуто.

- Я такого не говорил, но с той мыслью, которую сформировали украинские СМИ, я согласен полностью, - ответил Залужный и в ответ сам задал вполне резонный вопрос. - У меня есть вопросы. Если мы записываем в Конституцию, что вступаем в НАТО, а НАТО завтра распустится, что мы будем делать с конституцией Украины?

По его словам, Украине для гарантий защиты действительно нужен «силовой блок, вероятнее всего, с территориальной привязкой в Европе». Но вряд ли какая-то нынешняя армия из европейских стран-членов НАТО является образцом для ВСУ. Для примера Залужный привел армию самой Британии, на каждых учениях которой он, как признался, старается побывать.

- Я вам скажу, что это ВСУ образца 2009 года. А они сосут деньги. Они говорят своим избирателям, что они в безопасности. Они создают иллюзию, которая на самом деле не отвечает совсем ничему, - раскритиковал посол в Британии британскую же армию.

И тут же предостерег Украину и украинцев от превращения страны в «ЧВК Запада».

- Рано или поздно война закончится, и вопросом номер один будет безопасность. К выбору союза безопасности нужно двигаться достаточно осторожно, - заявил Залужный и предупредил. - Я считаю, что огромный риск для Украины, для ее людей, для ее возможного потенциала превратиться, стать неким ЧВК. Это, я считаю, гиблое дело. И этого допускать нельзя никоим образом, не делать основу европейских сил за счет Украины. За счет украинского опыта - да, но не за счет Украины. Такое мое действительное виденье.

И уж совершенно удивительным стал тот факт, что Залужный неожиданно признал правоту Владимира Путина и призвал как можно быстрее заключить мир, даже если это будет подобием Брестского мира, который в свое время заключили большевики.

- На сегодняшний день, по крайней мере, с 24-го года точно, для Украины, когда страница была перевернута, началась война на истощение, она не принесет победы. Для мира - это начало открытой борьбы за изменение мировых правил, фактически за передел мирового порядка. Это то, о чем писал Путин в 2007 году. Я думаю, что лет через 20 после 2007 года, где-то в 27-м году, эта борьба активизируется, - выдал свой прогноз Залужный. - Нужна новая «Ялта» с совершенно новыми правилами. Политические системы не выдерживают ни одной нагрузки на тех правилах, которые были построены после 45-го года. И таких проблем масса. Эти проблемы нужно пересмотреть и создать, грубо говоря, новый мировой порядок, более или менее тонко правила игры. И тогда в этих новых правилах игре, в результате этого global decision (глобальное решение), мы получим какую-то, прости Господи, территорию, которой мы будем 100% недовольны, но это будет global decision. Получит свое Россия, и она тоже будет недовольна.

- Сейчас мы должны прийти в идеальном варианте в Потсдам, а можем прийти, хотя бы до Брестских мирных соглашений. Хотя бы потому, что, дальше так продолжаться не может, - заключил Залужный.

Насчет Потсдама он, безусловно, сильно погорячился, и в новой «Ялте» Украину никто участвовать не зовет. Но у Незалежной появился один представитель среди кандидатов в президенты, который не бредит ни границами 2022-го, ни, тем более, 1991-го года, ни другими проявлениями мании величия. Он не друг, не партнер, тем более, не союзник, у такой же упоротый националист-бандеровец, как и другие. Но он, похоже, начал реально оценивать ситуацию, что уже немало.

А вернее всего, поскольку Залужный кандидат на президентство от Лондона и креатура Ми-6, ему просто сказали выступить именно так, а не иначе. И это внушает определенные соображения по поводу происходящего… А поскольку Залужному очень хочется стать президентом, он обязательно будет послушным мальчиком.

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