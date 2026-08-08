Мария Захарова. Фото: МИД РФ

…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Что случилось с Урсулой? Неужели ее так напугала воздушная тревога в Киеве и бегство в бомбоубежище?

Вот как эту мадам понесло:

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила новый американский санкционный пакет и призвала совместными усилиями ЕС и США перекрыть финансовые потоки, поступающие в Россию от экспорта. Своё заявление она разместила в соцсети X.

«С помощью жёстких, взаимодополняющих санкций Европа и Соединённые Штаты смогут ещё раз показать, чего могут достичь исторические партнёры, когда действуют сообща», — написала она.

КСТАТИ

Американский законопроект, который разрабатывался при участии покойного сенатора Линдси Грэма*, предполагает введение 100-процентных пошлин на товары из России для пяти государств, которые закупают наибольшие объёмы российских энергоносителей. Кроме того, на весь остальной импорт из РФ в США могут быть установлены пошлины до 500%.

Эту тему мы и обсудили в субботу, 8 августа, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.

- Урсулу можно чем-то и как-то успокоить, как вы считаете, Мария Владимировна? - спросил я.

- Они, хватаясь каждый раз за санкции, - считает Мария Захарова, - просто демонстрируют свою беспомощность.

- И то верно. Хватаются за санкции, которые давно уже не работают. Спасибо, Мария Владимировна!

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Захарова: Призывая к давлению на РФ, Макрон командует совершать теракты

"Вместо Менделеева - Пабло Эскобар": Мария Захарова высмеяла планы премьера Литвы исключить из школьных программ произведения Ломоносова

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года