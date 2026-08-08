«Кровавый клоун» уехал из Белграда с пустыми руками: Станкевич объяснил значение визита Зеленского в Сербию

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный историк и политолог Сергей Станкевич - в беседе с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым обсудил визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Сербию.

…- Сергей Борисович, это Гамов, биограф Станкевича.

- Да, Александр.

- Давненько мы с вами не обменивались - взглядами и мнениями. Я слышал, вы были в Минске?

- Да, несколько дней. Участвовал в ряде съемок…

- Это кто-же из конкурентов пытается отнять у «Комсомолки» нашего Станкевича?

- Да нет! Я ваш! Правда, завтра снова уезжаю…

- Опять? И куда же?

- На Балканы.

- Пока вы на месте, давайте - хотя бы коротко - обсудим поездку просроченного главаря киевского режима Зеленского в Белград.

- Ну, хорошо, давайте… Но только, Александр, мне кажется, здесь важно не воспринимать этот визит - как внезапный «разворот Вучича от России к Украине». Это в корне неверная, поверхностная трактовка.

- Почему вы так думаете?

- По моим наблюдениям, это скорее очередной, довольно искусно рассчитанный манёвр Белграда.

- То есть?

- Вучич – опытнейший антикризисный управленец, который чудом находит свой путь на минном поле и в полном окружении натовских стран.

Напомню, что визит Зеленского в Белград состоялся сразу после визита Вучича в Киев 15 июля.

- Ну, не совсем уж сразу…

- Но тогда Вучич, впервые после начала нашей СВО, приехал в украинскую столицу. Не сделал никаких резких движений. Наоборот, отказался подписывать декларацию по итогам визита.

- В которой, кстати, содержались жёсткие выпады в отношении России.

- Да… Но пригласил Зеленского к себе, принял 7 - 8 августа.

Я бы разделил мотивы сторон…

- Ну, давайте попробуем вместе…

ПОЗИЦИЯ СТАНКЕВИЧА

Зачем Вучич пригласил Зеленского?

- Главная цель — показать Брюсселю: «Сербия движется в Европу, но сохраняет лицо и принципы, не ломает историю и судьбу и не нанимается в послушные холопы.

Это, на мой взгляд, главный мотив.

Владимир Зеленский в Белграде Фото: REUTERS.

У Вучича сейчас очень сложная конструкция внешней политики:

ЕС — это геополитический оазис, в котором Сербия – одинокая пальма; Россия — важнейший политический и энергетический партнёр, увы, далёкий и связанный конфликтом; Китай — крупный экономический партнёр, но он ещё дальше. Надо каким-то образом совместить полюса, при этом не подставиться под руководимый извне майдан, не допустить перехвата власти со стороны батальонов Сороса* и Урсулы.

Сербия официально поддерживает территориальную целостность Украины и украинскую европейскую перспективу, но не присоединилась к санкциям против России. И говорит о «целостности», не уточняя – в каких границах. Какие Киев подпишет по итогам конфликта, в тех и признает. И Белград не обещает никакой военной помощи. Зато получает в обмен непризнание «независимости» Косова.

Приезд Зеленского в Белград создаёт для Вучича очень удобную картинку:

«Я могу принимать президента Украины в Белграде, поддерживать территориальную целостность Украины и одновременно не вводить санкции против России, не участвовать в военных поставках». Это именно та самая «третья позиция», которую Вучич пытается сохранить. В России есть лихие кавалеристы, требующие от Вучича идти ва-банк, рвать тельняшку, лезть на баррикады. Это было бы несусветной и самоубийственной глупостью. Которую сербский лидер, конечно, не сделает.

Что получает от визита Зеленский?Свою излюбленную пищу – внимание СМИ, картинки в новостях, помпезный пиар. Смотрите, дескать, как меня принимает союзник Москвы, которого я «вырвал у Путина из рук». Пусть губитель Украины покуражится в доступной ему примитивной форме. На деле он всё равно уехал из Белграда с пустыми руками.

На что надеется Брюссель?

- Главная надежда Урсулы и её команды состоит в том, что Россия обидится и резко ухудшит отношения с Сербией, особенно лично с Вучичем. Не стоит кормить Урсулу. Не надо подыгрывать её надеждам и интригам. Россия и Сербия – исторические государства, у которых позади века больших испытаний и важных свершений, а впереди вечность Такое не разменивается на мелочь, вроде площадной гастроли киевского гостя.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГАМОВА

Что получает от визита в Белград «Кровавый клоун»?

- Прежде всего, свою излюбленную пищу – внимание СМИ, картинки в новостях, помпезный пиар.

Смотрите, дескать, как меня принимает союзник Москвы, которого я «вырвал у Путина из рук».

Короче - полит-КВН.

Пусть губитель Украины покуражится в доступной ему примитивной форме. На деле же он уехал из Белграда с пустыми руками. И это - очень важно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сторонники оппозиционной партии «Мы – сила народа» и их единомышленники провели в субботу во время визита Владимира Зеленского в Белград акцию протеста перед памятником Николаю II. «Неслучайно Зеленский именно сейчас приехал с визитом к Вучичу. Этот визит держали в строгой тайне, чтобы сербский народ не мог организоваться и более массово высказать свое недовольство этим. Но мы решили не молчать и высказать, что не приемлем такой... политики, и сербский народ не согласен с тем, чтобы стать неприятелем России», - заявил собравшимся лидер движения «Образ» Младен Обрадович, трансляцию участники акции вели в соцсетях.

Всего у памятника собралось около 50 человек, многие пришли с российскими и сербскими флагами в майках с патриотической символикой.

* - Фонд Сороса признан Минюстом РФ нежелательной организацией на территории страны