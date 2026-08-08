Герой спецоперации «Z» Егор Гончаренко предотвратил атаку боевиков

Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ПРОЯВИЛ БДИТЕЛЬНОСТЬ И МЕТКОСТЬ

Рядовой Дмитрий Лаврентьев

Рядовой Дмитрий Лаврентьев в составе группы обеспечения выполнял боевую задачу по подвозу топлива и продовольствия на позиции подразделения российских мотострелков.

В ходе движения по маршруту Дмитрий своевременно обнаружил самодельное взрывное устройство. Не теряя времени, он предупредил водителя об угрозе, после остановки транспорта самостоятельно обезвредил взрывное устройство, обеспечив безопасное продолжение движения группы.

После вынужденной остановки транспортного средства на маршруте движения, противник предпринял попытку атаки группы обеспечения с применением FPV-дрона. Лаврентьев своевременно обнаружил воздушную угрозу и огнем из стрелкового оружия сбил FPV-дрон противника.

Благодаря бдительности, профессионализму и решительным действиям рядового Дмитрия Лаврентьева поставленные задачи по подвозу топлива и продовольствия на позиции были оперативно и своевременно выполнены, а подразделения российских войск продолжили успешно выполнять боевые задачи.

ПРЕДОТВРАТИЛ АТАКУ БОЕВИКОВ

Младший сержант Егор Гончаренко

Младший сержант Егор Гончаренко выполнял боевую задачу по охране позиций своего подразделения.

В ходе несения боевого дежурства на наблюдательном посту младший сержант Гончаренко обнаружил приближение FPV-дронов противника, летящих на предельно малой высоте.

Удостоверившись на пункте управления подразделения, что российских БПЛА в воздушном пространстве нет, Егор своевременно предупредил личный состав о появлении вражеских беспилотников над позициями, а затем, при попытке противника атаковать российских военнослужащих открыл огонь по целям из стрелкового оружия.

Грамотные и своевременные действия младшего сержанта Егора Гончаренко позволили предотвратить атаку украинских боевиков на позиции российских военнослужащих, а также уничтожить вражеские БПЛА.