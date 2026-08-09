Фото: кадр из видео Минобороны РФ

FPV-дроны группировки «Днепр» круглосуточно нарушают логистические пути противника, уничтожая десятки тяжелых грузовых беспилотников ВСУ. Эти аппараты украинские боевики используют для доставки продовольствия и боеприпасов на передовую в районе Берислава Херсонской области. На них держится все снабжение войск ВСУ.

«На правом берегу Днепра операторы разведывательных БПЛА выявили дроны-поставщики, после чего в воздух были подняты FPV-перехватчики. Успешные удары и таранные атаки позволили уничтожить вражеские аппараты, сорвав снабжение украинских войск», - комментируют кадры в Минобороны России.

Регулярное уничтожение грузовых дронов противника подрывает логистику и лишает его передовые подразделения необходимого обеспечения.

Тем временем, в тыловых районах Запорожской области, экипажи боевых машин десанта БМД-4М из Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно совершенствуют свои боевые навыки.

«Под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, десантники отрабатывают тактические приемы современного боя в условиях, максимально приближенных к реальным. Обучение включает в себя маневрирование, занятие огневых позиций и ведение учебно-боевых стрельб по имитаторам вражеских опорных пунктов и бронетехники», - поясняют действия воинов «крылатой пехоты» в военном ведомстве.

БМД-4М, являющаяся современной машиной, оснащена мощным 100-мм орудием, 30-мм автоматической пушкой и пулеметом, что позволяет эффективно поражать широкий спектр целей на ходу.

«Особое внимание уделяется слаженной работе экипажа и навыкам механика-водителя», - обращают в военном ведомстве внимание на точные выстрелы.