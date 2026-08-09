Скандал вокруг "Колобка": Пока создатели отбиваются от угроз, сборы далеки от рекордных

Эксперты полагают, что «Колобку» сейчас по силам в итоге собрать в прокате 1 млрд рублей. Фото: кадр из фильма.

Как мы уже писали, выход фильма «Последний богатырь: Колобок» о приключениях древнерусского хлебобулочного изделия, озвученного Гариком Харламовым, ознаменовался скандалом. Еще до премьеры стало известно, что ради «Колобка» перенесен на две недели выход фильма «Человек-паук: новый день». Он должен был появиться в «параллельном», пиратском прокате, но дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направили владельцам кинотеатров письмо, в котором настоятельно попросили не выпускать фильм компаний Sony и Marvel до 20 августа.

В интернете начали даже ходить мемы про столкновение "Колобка" с "Человеком пауком" Фото: социальные сети.

«Мне и моей семье желают смерти»

А результатом стала волна гнева, обрушившаяся на авторов. Юные поклонники Человека-паука при известии о том, что свидание с кумиром откладывается, просто взбесились. Режиссер Антон Маслов написал в соцсетях, что ему «приходят такие сообщения в личку, от которых волосы дыбом»: «Угрозы, проклятья, тьма. Они пишут моей жене. Моей семье». Актер Дмитрий Журавлев добавил: «Последние две недели мне и моей семье почему-то желают смерти фанаты дружелюбного, [блин], соседа». («Дружелюбный сосед» - прозвище Человека-паука. - Ред.)

Актер Дмитрий Журавлев. Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"

Неожиданной кульминацией стала разгоревшаяся в тех же соцсетях дискуссия Маслова с простым зрителем. Тот посмотрел трейлер и спрашивал: «Почему так отвратительно нарисовали колобка?», «Смотреть на него не хочется адаптирован ужасно, и сразу хочется выключить, со словами снова деньги на ветер. Расскажи нам обывателям, почему так, чего не хватает, почему советские мультфильмы смотришь с удовольствием, а адаптация очень часто провальна и зачастую из-за графики?» (Орфография и пунктуация здесь и ниже сохранены. - Ред.)

В ответ Маслов сначала вежливо объяснял, что его оппонент видел только трейлер, а он и сам недоволен графикой в нем, в кино все будет гораздо лучше. Потом, исчерпав аргументы, воскликнул «Ну реально чувак, остановись». Но зритель не унимался, и режиссер полез изучать, чем тот занимается сам. Оказалось, он электрик, и в сетях есть фотопримеры его работ. Маслов начал комментировать их. Писал: «Мне кажется вы оч не качественно делаете электрику. Считаю, что никому не надо заказывать это делать у вас», потом перешел на нецензурную лексику: «Щитки электрические вообще [отвратительные]», «Щитки [отстой]», «Ну [отстой] же», «Вот тут вы в прямом смысле [отстой] выштробили»...

Все это быстро потерли, но скриншоты остались, разлетелись по интернету и до сих пор радуют любителей отечественного кинематографа.

Сборы «Колобка» в прокате

Но вот «Колобок» вышел в прокат, и результаты - не самые радостные. К 12.00 воскресенья, по данным ЕАИС, он собрал 195 629 184 рублей. Его посмотрели 451 402 зрителей на 33 379 сеансах. Среднее количество зрителей - 13,5 на сеанс. Можно предположить, что итоговые сборы за уикенд составят 230-240 млн рублей.

Сравнивать «Колобка» с предыдущими частями франшизы «Последний богатырь» не совсем корректно: они выходили в новогодние каникулы, самое «горячее» для кинопроката время. И все же: «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» вышел 23 декабря 2021 года, когда даже и школьные каникулы еще не начались. И все равно за первый уикенд собрал больше - 307 075 784 рублей. Причем билеты стоили тогда дешевле, и, - внимание - за уикенд фильм посмотрело аж 1 054 528 человек!

Один из экспертов, с которым пообщался журналист KP.RU, предположил, что «Колобку» сейчас по силам в итоге собрать в прокате 1 млрд рублей. Если очень повезет, то, может быть, больше - порядка 1,1 - 1,2 млрд. В прокате у него не так много прямых конкурентов - фильмов, рассчитанных на семейную аудиторию. Разве что анимация. Новые фильмы про смешариков (хотя они предназначены для преданных поклонников этой франшизы) и «Лунтик. Обратная сторона Луны» - но он выйдет только 27 августа и, опять же, рассчитан в первую очередь на фанатов заглавного героя.

Как, впрочем, и пресловутый «Человек-паук: новый день». Он, кстати, едва ли подкосит «Колобка» еще и по той причине, что будет идти практически без рекламы - а она как была, так и остается важнейшим средством привлечения зрителей в кинотеатры.

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"

Усталость от сказок и сиквелов

Похоже, налицо некоторая усталость зрителей от сказок, которыми отечественные кинематографисты их откровенно перекормили. А еще - усталость от сиквелов. «Холоп-3», чей прокат почти закончен, собрал 1,147 млрд рублей - и это очень скромно, если учесть, что на счету у первого «Холопа» 3 млрд, а второго - почти 4 млрд.

Кстати, в финале «Колобка» герой выражается в том духе, что от сказок уже тошнит, а их рассказчиков «только звон монет волнует». Кажется, эта реприза стала для авторов фильма голом в свои ворота.

Еще раз напомним, что и предыдущие «Холопы», и два из трех «Последних богатырей», и «Первый богатырь: Финист» выходили в новогодние каникулы, когда у людей образовывалось много свободного времени и они волей-неволей шли в кино. Но летом, в хорошую погоду, куда больше возможностей отдохнуть другим способом, просто провести время на свежем воздухе, на пляже или на даче. Так что солнце может стать для «Колобка» большей проблемой, чем любые Пауки.

Не обратиться ли авторам к колдунам с настоятельной просьбой нагнать на Россию туч?

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