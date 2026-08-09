Минобороны России сообщает об обстановке на передовой за минувшие сутки. Фото: Минобороны РФ.

Минобороны России сообщает об обстановке на передовой за минувшие сутки.

Полным ходом идет боевая работа направленная на окружение и уничтожение вражеского гарнизона в городе Краматорск.

Так, наши воины из «Южной» группировки войск выбили вооруженные формирования ВСУ из села Васютинское Донецкой Народной Республики, что в 6 км от Краматорска. А воины подразделений группировки войск «Центр» полностью зачистили село Торецкое, что в 30 км от Краматорска.

Отметим, что это не заслуга главы ВСУ Драпатого: киевский режим фактически сдал Краматорск еще месяц назад, когда стал вывозить из архивов силовых ведомств документы, выборочно эвакуировать местных жителей и минировать отдельные дома и пригород.

Войска по командованием Драпатого продолжают нести серьезные потери по всей линии боевого соприкосновения.

За последние 24 часа подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 285 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 210, подразделения «Южной» группировки - 190, «Центр» - 345, «Восток» - 370, «Днепр» - 45. Всего - 1445 украинских боевиков и иностранных наемников.

Также было подбито: 17 бронемашин, 10 орудий, а также 76 автомобилей.

Армейской авиацией, дронами, ракетами и артиллерией нашими войсками были уничтожены сотни целей в 164 районах.

А силами ПВО сбиты 10 авиабомб, четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 970 дронов ВСУ самолетного типа.

Группировки ВС РФ окружают Краматорск

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции на 9 августа были уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

201 891 - дрон.

669- ЗРК.

30 506 - танков и бронемашин.

1 769 - РСЗО.

36 100 - орудий.

68 795 - единиц спецтехники.