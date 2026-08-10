Удар был нанесен по заданным координатам и подтвержден разведкой Фото: REUTERS.

Минувшей ночью подразделения ВС РФ продолжили выжигать критически важные для формирований киевского режима энергетические и транспортные объекты на территории ряда областей Украины.

Была атакована Одесская ТЭЦ, а также семь электроподстанций в Одесской области. Кадры Минобороны РФ также демонстрируют комбинированный ракетно авиационный удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям: «Усатово», «Центрополит», «Арцих», «Новоодесская», «Маяки», «Белгород-Днестровский» и «Каролино-Бугаз». Они выдавали от 110 до 330 кВ.

Кроме того, в Сумской области уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватое», которое использовали ВСУ.

Помимо этого, были уничтожены объекты железнодорожной инфраструктуры, активно используемые ВСУ. С помощью беспилотников «Герань» были поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотивы в районе Лозовой (Харьковская область), а также локомотивы в Кудашевке (Днепропетровская область) и Беланах (Сумская область). Локомотивы участвовали в переброске боеприпасов и военной техники.

На кадрах военного ведомства можно полюбоваться выверенными действиями экипажа российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который успешно поразил личный состав и пункт управления ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Днепр», используя авиационные бомбы с модулем планирования и коррекции.

Удар был нанесен по заданным координатам и подтвержден разведкой.

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